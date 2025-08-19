השרים יצביעו על שינויים בתקציב המדינה בלי שראו אותם מראש

שרים בממשלה צפויים להצביע היום (שלישי) על קידום שינויים בתקציב המדינה בלי שקיבלו מראש את הפירוט והנימוקים – כך נודע ל'דבר'. השינויים כוללים הרחבה של תקציב המדינה ב-30.8 מיליארד שקלים – גידול של כ-5% מהתקציב המקורי, והעלאת תקרת הגירעון בתקציב. אך נכון להבוקר השרים לא קיבלו את הפירוט והם צפויים להצביע על שינויים שיראו לראשונה בישיבה עצמה או זמן קצר לפני כן.

שרים אמרו ל'דבר' אמרו שהם עודכנו על כך שמשרדם לא יושפע משינוי התקציב. אך תפקיד השרים הוא לבחון הצעות להחלטות ממשלה ביחס לאחריותם הכוללת על פעילות הממשלה, ולא רק על משרדם.

אך אי קבלת הצעת החוק, ומסמכי התקציב עשויה להקשות עליהם למלא אחריות זו, מכיוון שלא יוותר להם זמן לעבור עם הצוותים המקצועיים שלהם על השינויים בתקציב. נוסף לכך, בניגוד למקובל לא פורסמה הצעת ההחלטה וההסבר לה באתר משרד ראש הממשלה, בו מתפרסם סדר היום לישיבות הממשלה.

שינוי בגודל תקציב המדינה ובתקרת הגירעון מחייב חקיקה בכנסת. לאחר האישור בממשלה, השינויים צפויים לעבור להצבעה בקריאה ראשונה, דיונים בוועדת הכספים והצבעה לאישור בקריאה שנייה ושלישית במליאה, ובדיונים אלו יוצגו השינויים באופן מפורט.

שינוי בתקציב המדינה הוא כלי שהמדינה יכולה להשתמש בו כאשר במהלך השנה חלים שינויים משמעותיים בהוצאות המדינה שלא נצפו בהעברת התקציב המקורי. מתחילת מלחמת חרבות ברזל הובילה הממשלה שינוי בתקציב 2023 ו-3 שינויים בתקציב 2024, שאושר כחלק מתקציב דו-שנתי יחד עם תקציב 2023, לפני תחילת המלחמה. בעת העברות התקציב משרד האוצר ספג ביקורת מחברי אופוזיציה וארגוני חבר אזרחית על כך שהתקציבים הנוספים לא הועברו לכנסת ברמת הפירוט הנדרשת בהגשה המקורית של תקציב המדינה.

הביקורת הובילה לעתירה לבג"ץ של קרן ברל כצנלסון, במסגרתה נקבע בפברואר האחרון כי על האוצר לפרסם שינויים בתקציב שהוא מוביל באותה רמת פירוט בה מתפרסמים תקציבים מקוריים הנקבעים בסמוך לתחילת שנת התקציב. עם זאת, ההחלטה התייחסה להליך אישור התקציב הנוסף בכנסת ולא בממשלה עצמה.

תקציב המדינה המאושר לשנת 2025 עומד על 619.6 מיליארד שקלים, ובאוצר מעוניינים להגדיל אותו ב-30.8 מיליארד שקלים, כלומר גידול של כ-5%. הגידול מיועד להגדלת תשלומי ריבית על חובות הממשלה, ולהגדלת ההעברות לביטוח הלאומי על נפגעי פעולות איבה, עקב ריבוי הנפגעים מ-7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל.

הגדלת התקציב הצפויה תכלול עלייה של תקרת הגירעון הממשלתי ל-5.2% מהתוצר, כאשר נכון לחודש יולי הוא במגמת ירידה ועומד על 4.8% מהתוצר. מבצע 'מרכבות גדעון', המלחמה מול איראן ביולי, והרחבת כיבוש הרצועה הצפויה לא נכללו בתקציב המדינה, שהנחותיו היו פעילות צבאית לא עצימה ברצועת עזה.

תגובת משרד האוצר לא נמסרה עד לפרסום הידיעה.