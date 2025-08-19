מת מפצעיו אברהים אבו חסן בן ה-9 שנפגע מרכב כשקיבץ נדבות בצומת כפר קרע

אברהים אבו חסן בן ה-9 מהעיירה הפלסטינית אל-יאמון הסמוכה לג'נין מת מפצעיו הבוקר (שלישי) בבית החולים רמב"ם בחיפה. אבו חסן נפצע בשבוע שעבר בתאונת דרכים בצומת כפר קרע כשקיבץ נדבות, ואושפז במצב של מוות מוחי. לצדו של אבו חסן שהה בימים האחרונים אביו, שהתאפשרה כניסתו בשל מצב בנו. בימים הקרובים יובא למנוחות באל-יאמון.

אבו חסן נפגע ביום רביעי שעבר מרכב חולף כשחצה את הצומת בריצה, והובהל לבית החולים הלל יפה בחדרה. למוחרת הועבר במצב אנוש לבית החולים רמב"ם. בצמתים המרכזיים של כביש 65, כפר קרע ואום אל-פחם, מקבצים נדבות במשך שנים עשרות ילדים מהרשות הפלסטינית, תוך סיכון אדיר לחייהם.

רק במרץ האחרון נהרגו מרכב חולף שני נערים שקיבצו נדבות בצפון. מואטס ומוחמד ז"ל, קרובי משפחה מחברון, כמו כל הילדים בצד הכביש, הובאו לשטחי ישראל בשרשרת סחר אכזרית במיוחד, הקוצרת רווחים בזמן שהילדים נתונים לסכנות בלתי נגמרות לשלומם. הרשויות בישראל, בהן המשטרה ויחידת התיאום הממשלתית למאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים, נכשלות טוטאלית במיגור התופעה. בעבר תועדו ב'דבר' סוחרי הילדים יושבים בצל וסופרים את המטבעות, בזמן שהילדים מקבצים נדבות בצומת סואן בשיא.