התקלה ברכבת: תנועת הרכבות בתל אביב תיפסק ל-6 ימים, תחנת 'השלום' תיסגר זמנית

השיבושים הנרחבים ברכבת נמשכים: תנועת הרכבות בתל אביב תופסק לשישה ימים החל ממחר, יום רביעי 20 באוגוסט, ועד יום שלישי שאחריו 26 באוגוסט – כך נמסר היום (שלישי) מרכבת ישראל. זאת על רקע התקלה בין חמישי לשישי, שגרמה לפגיעה בתשתיות החשמל ברכבת והובילה לשורה של שיבושי תחבורה ברחבי הארץ.

במהלך ששת הימים לא תתאפשר נסיעה ברכבת בין צפון ודרום העיר, ותחנת תל אביב השלום, אחת מארבע תחנות הרכבת בתל אביב, תיסגר זמנית לשירות. רכבות מדרום יגיעו עד לוד, ולא ייכנסו לתל אביב; רכבות מירושלים ומודיעין יגיעו עד נתב”ג, גם הן לא ייכנסו לתל אביב; ורכבות מצפון יגיעו עד תחנת תל אביב סבידור מרכז, כלומר לא ייסעו לדרום העיר.

ברכבת יפעילו שאלטים חינמיים בתוך תל אביב: "קו אוטובוס ייעודי ומיוחד בין תחנות ת”א ההגנה, ת”א השלום ות”א סבידור מרכז, בתדירות של כל חמש דקות". כמו כן, נמסר שדיילי שירות יתוגברו ויוצבו בתחנות לטובת הכוונה וסיוע לנוסעים.

רכבת ישראל הודיעה שהשיבושים הנוכחיים קשורים ל"עבודות בטיחות חיוניות שתוכננו במקור לספטמבר", כדי "לנצל את ההזדמנות" של השיבושים הנוכחיים ולמנוע פגיעה נוספת בתנועת הרכבות עוד מספר שבועות. עבודות הבטיחות "צפויות לאפשר חזרת השירות לסדרו באופן הדרגתי החל מיום שלישי 26.8.25, תחילה מכיוון דרום ובהמשך גם מכיוון צפון", כך נמסר.

אתמול הודיעו ברכבת שתוקם ועדה חיצונית לבדיקת הכשל שגרם לשיבושים בימים האחרונים. זאת בעקבות בדיקה ראשונית של ועדה פנימית מטעם הרכבת, שמצאה שהכשל קשור להסעת מטען ברכבת משא ללא קשירתו כנדרש.