הפיילוט החדש של הקרן לעזה, וההודאה: "גברים צעירים נוטים להגיע קודם לסיוע"

הקרן ההומניטרית לעזה (GHF), שנתמכת בידי ארה"ב וישראל, הודיעה אתמול (שני) שתערוך פיילוט למודל חדש לחלוקת הסיוע, שיאפשר לדבריה למשפחות בעזה להזמין מראש חבילות סיוע. בשלב זה הוכרז על פיילוט עם 350 משתתפים באחד מארבעת מרכזי החלוקה הפעילים של הקרן, ב"שכונה הסעודית" ברפיח, כשלפי הקרן התוכנית היא להרחיב אותו למרכזים האחרים ולכדי "יישום מלא" בשבועות הקרובים.

בהודעה על הפיילוט החדש, בקרן הודו שאופן החלוקה הנוכחי במרכזיה מביא למאבק על הסיוע – שבו גברים חזקים נוטים לקבל יותר. "במסגרת הדרך שבה מרכזי GHF מאורגנים כרגע, גברים צעירים וחסונים יותר נוטים להגיע לסיוע מהר יותר מנשים, ילדים, גברים מבוגרים ואנשים עם מוגבלויות. הסיוע נאסף בשיטה של 'מי שמגיע ראשון מקבל ראשון'".

בקרן הציגו את הפיילוט החדש כמענה למצב זה, בהמשך לצעדים קודמים שיושמו בהצלחה לטענתם כמו ימים לנשים בלבד והתבססות על חלוקה קהילתית. "תמיד תכננו להציע דרך למשפחות להזמין אוכל מראש ולהבטיח גישה, כמו שארגוני סיוע אחרים עושים", אמרו בקרן, "אבל עד עכשיו התנאים בשטח לא אפשרו זאת".

אופן חלוקת הסיוע שמייצר מאבק פיזי ומביא לחוסר שוויון (בפרט מגדרי) בחלוקה הוא מוקד אחת הביקורות של אנשי סיוע הומניטרי על GHF. זאת כשחלק מהעזתים נדרשים למאבק זה אחרי שנאלצו ללכת קילומטרים ארוכים כדי להגיע למרכזי הסיוע, בשל מספרם המצומצם ופריסתם הגיאוגרפית החלקית. ד"ר עינב לוי, מייסד בית הספר הישראלי לסיוע הומניטרי, אמר בראיון ל'דבר' ש"במרכזי החלוקה מי שמגיע לסיוע זה בעיקר הגברים החזקים, מי שיכול להגיע מהר ולהפעיל אלימות. הכיוון הראשוני היה שכל משפחה תקבל ארגז תוך שלושה ימים וחצי, אבל לא יצרו את התשתית לזה".

ארנון חורי יפין, מייסד חברה למניעת מלריה באפריקה וחבר בגוף שמתווך בין הארגונים ההומניטריים בעזה לממשלה ולצה"ל, אמר ל'דבר' כי "לפני שהתחילו דיברו ב-GHF על זיהוי וחלוקה אישית, בפועל שמים את כל המזון בשטח מסוים, אומרים: 'שלוש ארבע ו', פותחים את השערים, וכולם רצים ולוקחים מזון. זה יוצר מצב של החזק שורד".

ב-GHF הציגו את ההליך שייבחן בפיילוט, שלדבריהם יהיה "פשוט, וולנטרי ובטוח". במסגרת הליך זה עובדי סיוע עזתים שיוכשרו לכך יציעו ל"מוטבים" להשתתף. אלו שישתתפו יצולמו ויקבלו כרטיס עם תמונתם ומספר מזהה. למשתתפים תהיה גם אפשרות לפתוח פרופיל אינטרנטי ולהזין בו מידע. חבילות סיוע יישמרו לימים ספציפיים לכל משתתף, מה שאמור "לבטל את הצורך להשתתף בהסתערות (rush)". עם זאת, העזרה תמשיך להיות מחולקת בשיטת 'מי שמגיע ראשון מקבל ראשון' למי שלא יבחרו להשתתף בתוכנית.

GHF מפעילה שלושה מרכזי חלוקה באזור רפיח, כולל זה שבו הוכרז הפיילוט, ומרכז נוסף בצפון הרצועה. מדובר בגוף פרטי שהוקם אד הוק במלחמה הנוכחית, ושארה"ב משתתפת במימונו, ולפי דיווחים גם ישראל, כשחיילי צה"ל מאבטחים צירי גישה למרכזי החלוקה. מחר צפויים פעילים ישראלים נגד המלחמה להפגין בתל אביב מול "מנהלי GHF", בטענה כי בקרן "ממשיכים לקחת חלק בהרעבה וברצח העם בעזה".

שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי אמר מוקדם יותר החודש ש"התוכנית המיידית היא להגדיל את מספר המרכזים ל-16, ולהפעיל אותם 24 שעות ביממה, כדי שיותר אוכל יגיע ליותר אנשים באופן יעיל יותר". עם זאת, לא פורסמה עד כה תוכנית קונקרטית לפתיחת מרכזים נוספים.