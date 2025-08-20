דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום רביעי כ"ו באב תשפ"ה 20.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
31.6°תל אביב
  • 30.9°ירושלים
  • 31.6°תל אביב
  • 29.7°חיפה
  • 31.4°אשדוד
  • 34.4°באר שבע
  • 40.5°אילת
  • 35.4°טבריה
  • 28.6°צפת
  • 33.7°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
תשתיות וסביבה

הקטל בדרכים מחריף: יותר מ-300 נהרגו בתאונות מתחילת השנה

לפי הרלב"ד נהרגו 92 נוסעים ברכב פרטי, 80 הולכי רגל ו-66 רוכבי אופנוע או קטנוע | אם המגמה הנוכחית תימשך 2025 עלולה להתגלות כגרועה אף יותר מ-2024, שבה מספר ההרוגים עלה לשיא של כמעט שני עשורים

חובש מד"א בתאונת דרכים קטלנית בכביש 611, 20 באוגוסט 2025 (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
חובש מד"א בתאונת דרכים קטלנית בכביש 611, 20 באוגוסט 2025 (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
אמיתי פרץ
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 20.08.2025 | 16:42
נושאים קשורים:

300 נהרגו בתאונות דרכים עד כה ב-2025, פחות מ-8 חודשים מתחילת השנה, כך לפי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים שפורסמו הבוקר (רביעי). על פי נתוני הרשות, בין ההרוגים נמנו כ-92 נוסעים ברכב פרטי; 80 הולכי רגל; 66 רוכבי אופנוע או קטנוע; ויותר מ-60 שנהרגו מכלי רכב אחרים, בעיקר אופניים וקורקינטים חשמליים, וכן נהגי משאיות ונהגי אופניים.

מדובר במספר הרוגים גבוה יותר לעומת התאריך המקביל ב-2024, אז נהרגו 286 עד 20 באוגוסט. מספר זה היווה בפני עצמו עלייה גדולה לעומת 2023, אז נהרגו "רק" 236 באותה תקופה בשנה. מאז שנשלחה ההודעה, נרשם לפחות הרוג אחד נוסף, גבר כבן 50 שנהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 611.

2024 הסתיימה כשנה הכי קטלנית בדרכים בדרכים זה כמעט שני עשורים, עם כ-439  הרוגים. הדבר הוביל רבים לדרוש פעולה דחופה, ויו"ר ועדת המשנה לתאונות דרכים בכנסת, ח"כ בועז טופורובסקי (יש עתיד), התפטר במחאה על אוזלת ידה של הממשלה.

למרות שנערך סבב דיוני חירום בנושא לקראת סוף 2024, לא התקבלו עד כה החלטות משמעותיות בנושא, והעלייה במספר ההרוגים לא נבלמה. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב וסגן השרה אורי מקלב לא השתתפו במרבית הדיונים.

בקיץ הנוכחי המצב מידרדר אף יותר. אחרי שברוב השנה עד כה מספר ההרוגים היה דומה לתקופה המקבילה ב-2024, ביולי נהרגו כ-48 בדרכים (לעומת כ-31 ביולי 2024), ומתחילת אוגוסט עד 19 באוגוסט נהרגו 28 (לעומת 22 באוגוסט 2024 כולו). אם המגמה הנוכחית תימשך, 2025 צפויה להתגלות כקטלנית אף יותר מהשנה שקדמה לה.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!