הקטל בדרכים מחריף: יותר מ-300 נהרגו בתאונות מתחילת השנה

300 נהרגו בתאונות דרכים עד כה ב-2025, פחות מ-8 חודשים מתחילת השנה, כך לפי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים שפורסמו הבוקר (רביעי). על פי נתוני הרשות, בין ההרוגים נמנו כ-92 נוסעים ברכב פרטי; 80 הולכי רגל; 66 רוכבי אופנוע או קטנוע; ויותר מ-60 שנהרגו מכלי רכב אחרים, בעיקר אופניים וקורקינטים חשמליים, וכן נהגי משאיות ונהגי אופניים.

מדובר במספר הרוגים גבוה יותר לעומת התאריך המקביל ב-2024, אז נהרגו 286 עד 20 באוגוסט. מספר זה היווה בפני עצמו עלייה גדולה לעומת 2023, אז נהרגו "רק" 236 באותה תקופה בשנה. מאז שנשלחה ההודעה, נרשם לפחות הרוג אחד נוסף, גבר כבן 50 שנהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 611.

2024 הסתיימה כשנה הכי קטלנית בדרכים בדרכים זה כמעט שני עשורים, עם כ-439 הרוגים. הדבר הוביל רבים לדרוש פעולה דחופה, ויו"ר ועדת המשנה לתאונות דרכים בכנסת, ח"כ בועז טופורובסקי (יש עתיד), התפטר במחאה על אוזלת ידה של הממשלה.

למרות שנערך סבב דיוני חירום בנושא לקראת סוף 2024, לא התקבלו עד כה החלטות משמעותיות בנושא, והעלייה במספר ההרוגים לא נבלמה. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב וסגן השרה אורי מקלב לא השתתפו במרבית הדיונים.

בקיץ הנוכחי המצב מידרדר אף יותר. אחרי שברוב השנה עד כה מספר ההרוגים היה דומה לתקופה המקבילה ב-2024, ביולי נהרגו כ-48 בדרכים (לעומת כ-31 ביולי 2024), ומתחילת אוגוסט עד 19 באוגוסט נהרגו 28 (לעומת 22 באוגוסט 2024 כולו). אם המגמה הנוכחית תימשך, 2025 צפויה להתגלות כקטלנית אף יותר מהשנה שקדמה לה.