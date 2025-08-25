"אלוהינו שבשמים, פדנו מידי כל אויבינו": משפחות חטופים בסליחות בכותל

משפחות חטופים הגיעו הלילה (שני) לרחבת הכותל לערב ראשון של סליחות, לקראת השנה החדשה. בני המשפחה של החטופים איתי חן, אילן וייס, דוד אחיו של עמרי מירן ובני משפחתו של עידן שתיוי עלו למקום הקדוש לעם היהודי להעתיר בתפילות, ולהתחזק מתמיכת הציבור הישראלי במשפחות, בוודאי בימים אלו. המשפחות נמצאות בלחץ אדיר נוכח האמירות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על כך ש"יש פחות מ-20 חטופים בחיים", ובצל חוסר הוודאות בנוגע להמשך הלחימה ברצועת עזה. עצרת התפילה מתקיימת בהשתתפות רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ.

מחר יתקיים יום עצירה נוסף, בדומה ליום העצירה שהתקיים בראשון שעבר, תחת הכותרת 'ישראל מתייצבת' – הפגנות, משמרות מחאה ושיירות הזדהות יתקיימו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, ובערב תיערך עצרת גדולה בכיכר החטופים בתל אביב. בעוד שמספר משפחות השייכות לפורום תקווה לא משתתפות בפעולות מטה המשפחות, נראה שסביב התפילות בכותל בחודש הרחמים והסליחות, הקונצנזוס רחב אף יותר.