דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שני א' באלול תשפ"ה 25.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
27.0°תל אביב
  • 20.1°ירושלים
  • 27.0°תל אביב
  • 25.0°חיפה
  • 27.9°אשדוד
  • 24.3°באר שבע
  • 29.9°אילת
  • 24.0°טבריה
  • 19.1°צפת
  • 25.5°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
החטופים והנעדרים

"אלוהינו שבשמים, פדנו מידי כל אויבינו": משפחות חטופים בסליחות בכותל

הערב הראשון של חודש הסליחות נפתח בתפילה משותפת של בני משפחותיהם של איתי חן, עמרי מירן, אילן וייס ועידן שתיוי, על רקע אמירות מעוררות חרדה של הנשיא טראמפ ובצל חוסר הוודאות בנוגע להמשך הלחימה

פעילים להשבת החטופים עם תמונתו של איתי חן בתפילת סליחות בכותל (צילום: יהל פרג')
אירוע של משפחות החטופים בירושלים (צילום: קרן שמש)
יהל פרג'
יהל פרג'
כתב רווחה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 26.08.2025 | 0:18
נושאים קשורים:

    משפחות חטופים הגיעו הלילה (שני) לרחבת הכותל לערב ראשון של סליחות, לקראת השנה החדשה. בני המשפחה של החטופים איתי חן, אילן וייס, דוד אחיו של עמרי מירן ובני משפחתו של עידן שתיוי עלו למקום הקדוש לעם היהודי להעתיר בתפילות, ולהתחזק מתמיכת הציבור הישראלי במשפחות, בוודאי בימים אלו. המשפחות נמצאות בלחץ אדיר נוכח האמירות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על כך ש"יש פחות מ-20 חטופים בחיים", ובצל חוסר הוודאות בנוגע להמשך הלחימה ברצועת עזה. עצרת התפילה מתקיימת בהשתתפות רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ.

    מחר יתקיים יום עצירה נוסף, בדומה ליום העצירה שהתקיים בראשון שעבר, תחת הכותרת 'ישראל מתייצבת' – הפגנות, משמרות מחאה ושיירות הזדהות יתקיימו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, ובערב תיערך עצרת גדולה בכיכר החטופים בתל אביב. בעוד שמספר משפחות השייכות לפורום תקווה לא משתתפות בפעולות מטה המשפחות, נראה שסביב התפילות בכותל בחודש הרחמים והסליחות, הקונצנזוס רחב אף יותר.

    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!