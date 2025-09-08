צה"ל כיתר את הכפרים קטנה וקובייבה שמהם יצאו המחבלים, החל מבצע גם בצפון השומרון

כוחות צה"ל ביצעו היום (שני) סריקות בתוך הכפרים קטנה וקובייבה במרחב רמאללה כדי לתחקר חשודים בביצוע הפיגוע הבוקר בצומת רמות בירושלים שבו נרצחו שישה בני אדם. בתוך כך, צה"ל תקף היום בניין רב קומות "שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס" במרחב העיר עזה.

"מחבלי חמאס התקינו מבעוד מועד במבנה אמצעי איסוף מודיעין, מטעני נפץ ועמדות תצפית", נמסר מדובר צה"ל, "המחבלים אשר התקינו את אמצעי התצפית ואת מטעני הנפץ, שוהים באזור בסמוך למבנה ופועלים משם לאורך המלחמה נגד כוחות צה"ל לתכנון וקידום מתווי טרור. טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפית מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף".

כוחות צה"ל ומג"ב החלו הלילה במבצע חטיבתי בעומק הכפרים במרחב בקעת סאנור, מחנה פרעה וקבאטיה, שבחטיבת מנשה. לוחמי מילואים ביחידת דובדבן עצרו מחבל ש"קידם מתווי טרור בפעילות מיוחדת". בנוסף, הכוחות איתרו והחרימו כספי טרור בשווי עשרות אלפי שקלים ואמצעי לחימה.