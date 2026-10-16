הרלב"ד: בוולט מסכנים את השליחים ואת הולכי הרגל - ננקוט צעדים משפטיים

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הזהירה את חברת המשלוחים וולט כי תפעל נגדה משפטית אם לא תנקוט מיידית בצעדים להגברת הבטיחות בדרכים בקרב שליחיה. זאת, לטענת הרלב"ד, לאחר שהחברה נמנעה בשיטתיות מלעמוד בהסכמות ובדיאלוג שעליהם הוסכם עם הרלב"ד.

המכתב נשלח ביום ראשון (11.10.2026) בהמשך להתכתבות מתמשכת בין שני הגופים, שהגיעה לידי 'דבר', במסגרתה פנו ברלב"ד מספר פעמים בבקשה מחברת וולט שתפעל בכדי לטפל בבעיות בטיחות רבות בקרב שליחיה. לטענת הרלב"ד, בחברה הציגו מצג שווא של שיתוף פעולה, אולם בפועל משכו זמן וסיפקו תירוצים. מצב זה הביא את הרשות לאיים בנקיטת צעדים משפטיים.

סכנה במרחב העירוני

מהמכתבים עולה כי הסכסוך בין וולט לבין הרלב"ד החל בשלהי אוגוסט האחרון, במכתב רשמי שהפנה יושב ראש הרלב"ד, תת-ניצב בדימוס מוטי אדרעי, למנכ"ל וולט, תומר כהן. בין הטענות שהעלה אדרעי במכתב, עלה כי במחקרים שעשתה הרלב"ד, התגלה שאזרחים רבים מרגישים סכנה ממשית לביטחונם בשל שליחים במרחב העירוני. עוד עלה כי שליחים רבים של וולט נצפו ללא לוחיות רישוי על הכלים החשמליים שלהם, בניגוד לדרישות החוק.

ברלב"ד דרשו מוולט להיכנס איתם לשיח ולנקוט צעדים מיידיים להגברת הבטיחות. בין הצעדים שנדרשו על ידי הרלב"ד החיו שיתוף נתונים, מינוי ממוני בטיחות אזוריים, הקפדה על שימוש במספרי זיהוי בקרב שליחים ועוד.

במכתב התגובה, הסכימו בוולט להצעה לשיתוף הפעולה. "בטיחותם של משתמשי הדרך ניצבת באופן עקבי במרכז תשומת הלב של וולט", נכתב במסמך. "ומהווה עבור החברה נושא בעל חשיבות עליונה". עוד הבהירה החברה כי תשמח לשיתופי פעולה בשלושה תחומים: הדרכה והסברה, מציאת פתרונות תחבורה במישור המקומי והלאומי והעמקת השיח ושיתוף נתונים.

וולט הצהירו על שיתוף פעולה, אך לא קיימו את ההנחיות

אלא שלמרות הפגנת הרצון הטוב, בהמשך נתקלו ברלב"ד, לטענתם, בחוסר שיתוף פעולה. לדבריהם, על אף שבחברה התחייבו להעביר נתונים והצעות עד ה-30.9.2026, בפועל ביקשו בחברה הערכה נוספת עד ה-8.10. במכתב ששלחו ביום זה, שהשתרע על פני 12 עמודים, הסבירה בוולט באריכות על אופני פעולתה, ועל מאמציה בתחום הבטיחות.

המכתב הסביר כי 20 אלף השליחים של החברה פועלים כבעלי עסק עצמאיים, שאחראים בעצמם על בטיחותם, וכי המודל של החברה מחייב את השליח לדאוג לבעיות אלו. כמו כן, הציגה החברה 10 סעיפים שונים של פעילותה, שלדבריה עונים על דרישותיה של הרלב"ד.

ברלב"ד, לעומת זאת, חלקו בתוקף על הטענות, בנימוק שהן אינן עונות על הדרישות שהעלו. במכתב האחרון, שנשלח ב-11.10 בתגובה למכתבה המפורט של החברה, כתב אדרעי כי הצעדים שהציגה אינה מספיקים. בין היתר, טען כי למרות דבריה, החברה לא קידמה את קיומן של פגישות עבודה, לא העבירה אף נתון לרלב"ד ולא הוכיחה שבפועל היא מקיימת חלק מפעולות קידום הבטיחות אותן תיארה.

הם התייחסו, לדוגמה, לדרישתם למינוי קציני בטיחות אזוריים. לדבריהם, לא הוכח להם שקצינים כאלו אכן קיימים, אלא הוצגה להם פעילות וואטסאפ בלבד. דוגמה נוספת היא סוגיית מספרי הרישוי: ברלב"ד טוענים שבוולט לא מקפידים ששליחיהם ישתמשו במספרי רישוי על כלים חשמליים, כפי שהחוק מחייב.

אדרעי דרש מוולט להתחייב לנקוט באופן מידי חמישה צעדים, ביניהם העברה מיידית של נתונים, קידום פגישות עבודה, והעברת מספרים ושמות של קציני בטיחות אזוריים, באם אכן ישנם כאלו. במידה ובקשתם לא תיענה, הודיעה הרלב"ד כי תפעיל כלים משפטיים, בתוך כשבוע. בין היתר, מאיים אדרעי כי יערב רשויות נוספות, כגון רשות הרישוי.

בוולט לא הגיבו עד כה למכתב מהרלב"ד, אולם בתגובה לשאלת 'דבר' השיבו: "וולט יזמה פגישת עבודה עם הרלב"ד. אנו נחושים להמשיך לקדם יחד עם הרלב"ד פתרונות מעשיים לחיזוק הבטיחות בדרכים, ברמה הלאומית והמקומית, לטובת כלל משתמשות ומשתמשי הדרך".

לפחות 26 רוכבי קורקינט ואופניים חשמליים נהרגו השנה

העיסוק של הרלב"ד בתלונות שהתקבלו נגד וולט מסמן שינוי בגישתה כלפי תחום השליחים בכלל. במחקרים שונים שערכה הרלב"ד בשנה האחרונה היא סימנה את התחום כאחד המסוכנים ביותר. "אין כיום מנגנון שמאפשר 'לצבוע' אילו הרוגים או תאונות קשות נגרמו בידי שליחים" הסביר יונתן אילן, סמנכ"ל המחקר ברלב"ד, בריאיון ל'דבר'. "בוודאי שלא בתחום התאונות הקלות. אבל אנחנו כן יודעים שהנתונים האלו בעלייה משמעותית".

הנתונים עליהם מדבר אילן הם מספרי ההרוגים והפצועים הקשה בתאונות של מה שמכונה 'מיקרו-מוביליטי' – קורקינטים חשמליים, אופניים חשמליים, הוברבורדים וכדומה. מתחילת 2026 נהרגו 26 משתמשי מיקרו-מוביליטי, ועשרות רבות נפצעו קשה. את מספרי ההרוגים והפצועים בתאונות במעורבות מיקרו-מוביליטי קשה יותר למדוד.

"היה לנו חשד שהרבה מהבעיה מגיעה מהשליחים, בגלל שזה מה שאנשים דיווחו עליו במספרים, אבל לא הייתה לנו כאמור יכולת לצבוע את זה", מסביר אילן. "לכן עשינו עבודה מקיפה: בדקנו מעל 300 אלף תלונות למשטרה, ו'צבענו' כל תאונה שעסקה בשליח. גילינו שעשרות אלפים מהתלונות מגיעות מ'שליחים' – הרבה יותר מאלו שעוסקות בסתם נוסעי אופניים".

לדברי בכירים ברלב"ד, הדבר משקף תרבות של זלזול בבטיחות שרווחת בוולט. בוולט מנגד ציינו כי הם פועלים בתחום ההדרכה והשמירה על הבטיחות. "בכל חודש יש 30-40 תלונות רק על וולט, ועוד משהו כמו מאה על שליחים", מסביר אילן. "וזה רק האנשים שזה מספיק מפריע להם ברמה שיתקשרו למשטרה, כן?"

לוחיות הרישוי: החוק שונה אך לא מיושם

הגילוי הסטטיסטי הזה הצטרף למידע מוצק יותר שאספו ברלב"ד. לפני כשנתיים שונה החוק כך שגם רוכבי מיקרו-מוביליטי יצטרכו לנסוע עם מספרי רישוי. אלא שלטענת הרלב"ד, אחוז היישום של החוק הוא בפועל נמוך מאוד. בדיון בועדת הכלכלה של הכנסת שעסק בנושא, אמר כי תל אביב נמצאת בשיא האכיפה של עבירות בתחום זה, וגם שם מעריכים שרק כ-64% ממשתמשי המיקרו-מוביליטי נוסעים עם לוחית זיהוי. אילן מספר כי גם במחקרי תצפיות שערכו ברלב"ד איתרו אחוזים גבוהים מאוד של שליחים, מרביתם שליחי וולט, שאינם משתמשים בלוחיות זיהוי.

במכתבה לרלב"ד, כתבה בתגובה לטענות אלו חברת וולט כי לכל שליח בחברה יש גם מספר זיהוי על הארגז הכחול שאותו הוא נושא, כך שניתן לזהותו. ברלב"ד השיבו כי הדבר אינו פותר את החברה מניהול מעקב על כך שכל הכלים מורשים. בנוסף, בשיחה עם 'דבר', אמר יו"ר הרלב"ד אדרעי כי בקרב השליחים "יש תרבות נפוצה מאוד של פשוט לשים על זה פס דבק כדי לא להסתבך בצרות. בסוף כולנו מכירים שליחים, זה לא פותר את הבעיה".