כלכלנים בכירים על הקריפטו כתשובה לסנקציות: "פתרון של ארגוני פשיעה"

פורום הכלכלנים פרסם הבוקר (ראשון) מכתב אזהרה בעקבות הצהרת נתניהו כי הוא בוחן אפשרות של היערכות לשימוש במטבעות קריפטו כדי לעקוף סנקציות בינלאומיות עתידיות על מערכת הבנקאות הישראלית. המכתב, שעליו חתומים 109 כלכלנים וכלכלניות, אנשי עסקים ובכירים לשעבר בשירות הציבורי, מזהיר מנזק אדיר לכלכלה הישראלית כולה.

"בעקבות הטלת סנקציות בנקאיות, מערכת הבנקאות הישראלית, החברות, היצואנים, המשקיעים, ובראשם סקטור ההייטק, מנוע הצמיחה של המשק, לא יוכלו לתפקד", מזהירים הכלכלנים, "האבטלה תזנק, ההשקעות הזרות תיעלמנה כליל, ומעמדה הכלכלי של ישראל בעולם יקרוס.

"מעבר לנזק האדיר ברמת המאקרו, אזרחי ישראל ייפגעו באופן ישיר ויומיומי: ישראלים לא יוכלו להשתמש בכרטיסי אשראי, אתרי סחר בינלאומיים (כמו אמזון ועלי אקספרס) ייחסמו בפני לקוחות מישראל, ועובדים זרים ינטשו את הארץ בהמוניהם מכיוון שלא יוכלו להעביר כספים למשפחותיהם".

פורום הכלכלנים מזהיר גם מכך שמערכת הבריאות לא תוכל לרכוש ציוד רפואי ותרופות. הכלכלנים מציעים להסתכל על מדינות בעולם שחוו סנקציות קשות: "כפי שנוכחנו לראות במדינות שספגו סנקציות דומות, דוגמת דרום אפריקה, איראן ורוסיה, רמת החיים של אזרחי ישראל תצנח דרסטית. היכולת של המדינה לממן את הביטחון ולהגן על עצמה מפני אויביה תיפגע אנושות".

כותבי המכתב טוענים כי נתניהו מוביל את מדינת ישראל במודע לבידוד בינלאומי כלכלי ולחרם: "כל מה שיש לו להציע למשק הישראלי הוא פתרון תמוה המקובל בארגוני פשיעה, ושלא יעזור במאומה. דברי ראש הממשלה מעידים על חוסר הבנה בסיסי ובורות נוכח קריסת מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית".

על המכתב חתומים בין היתר מנכ"ל משרד האוצר לשעבר ירום אריאב, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה לשעבר מנואל טרכטנברג, זוכה פרס נובל לכלכלה יואל מוקיר, נגיד בנק ישראל לשעבר יעקב פרנקל, נשיא מכון שורש דן בן-דוד, מנכ"ל ביג מרכזי קניות חי גאליס, וראש הפורום פרופ' איתי אטר מאונ' תל אביב.