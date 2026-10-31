יו"ר איגוד עובדי מסילות בספרד על התאונה הקטלנית: "הזהרנו שהפרטת הרכבות תוביל לתת תחזוקה"

יו"ר איגוד עובדי מסילות הברזל בספרד, חואן רודריגז, אמר ביום חמישי כי האשמת הגורם האנושי בתאונת הרכבות הקטלנית שקרתה ביום רביעי במחוז טולדו בספרד "נמהרת לחלוטין", וקרא לממשלה הספרדית לחקור גם את השפעות הרפורמה ברכבות שיצאה לפועל ב-2021. לטענתו, הזהיר האיגוד כמה פעמים בעבר שהפרטת הרכבות תוביל לתת תחזוקה.

לפחות 74 בני אדם נהרגו ויותר מ-170 נפצעו בתאונת הרכבות על קו הרכבת המהירה שבין מדריד לחבל אנדלוסיה, באזור שבין לוס ייבנס לעיירה אורדה שבמחוז טולדו. שתי רכבות מהירות שעליהן יותר מ-540 נוסעים, נעו באותו כיוון. רכבת אחת פגעה בעוצמה רבה בחלקה האחורי של הרכבת השנייה שחסמה את המסילה. מעוצמת ההתנגשות, קרונות רבים נמחצו, סטו מהפסים והידרדרו לתעלה סמוכה.

מחקירה ראשונית עלה כי מדובר בטעות אנוש קשה בחדר הבקרה. מפעיל בחדר הבקרה אישר בטעות לאחת הרכבות להמשיך בנסיעה, אף שהמסילה לפניה הייתה חסומה על ידי הרכבת האחרת. ראש הממשלה, פדרו סנצ'ס, הודה כי המצב "בלתי נסבל" על רקע ההתרעות החוזרות ונשנות על ליקויי בטיחות ועומס יתר ברשת הרכבות המהירות במדינה.

לדברי רודריגז, שהתראיין לעיתון הארגנטינאי Infobae, המדינה "ממהרת להגיע למסקנות יום לאחר האסון. זאת, אף שעברה יותר משנה מהאסון באדמוז, ועדיין אין תשובות חד-משמעיות". בינואר 2026 אירע אסון רכבת באדמוז שבדרום המדינה שבו נספו 46 בני אדם.

הפרטה "אנכית"

רודריגז הוסיף כי בשנים האחרונות הזהירו בארגון העובדים את המדינה כי הפרטה של מערכת הרכבות בספרד, שהובילה לכך שחברות שונות מפעילות רכבות על אותה מסילה, עלולה לגרור סכנות בטיחותיות משמעותיות. זאת בשל שימוש גובר במסילות, שמוביל לשחיקה, לתחזוקה לא מספקת ולקושי בתיאום בין הרכבות. "המודל הריכוזי בטוח יותר עבור הרכבות המהירות", אמר רודריגז, והצביע על כך שהתיאום בין החברות היה קריטי בתאונת הרכבת הנוכחית ובתאונה באדמוז.

הרפורמה ברכבות בספרד החלה ב-2021, ובמסגרתה נעשה שימוש במודל של הפרטה "אנכית". בשונה מהפרטה "אופקית" שבה מחלקים את רשת המסילות לכמה אזורים, בהפרטה "אנכית" מופרדת חברת הרכבות מחברת המסילות, וניתן אישור לכמה חברות להפעיל את הרכבות.

מודל זה נוסה בבריטניה בשנות התשעים אך נגנז. ההחלטה להפסיקו הייתה בין היתר על רקע התייקרות מתמשכת וכמה אסונות, בהם התהפכות רכבת בהאטפילד, שבה נהרגו ארבעה בני אדם ונפצעו 35. מהחקירה עלה כי חלה הזנחה משמעותית של התשתיות. למרות זאת מודל ההפרטה האנכית נפוץ באירופה בשנים האחרונות, ובישראל הציע משרד האוצר ליישמו במסגרת חוק ההסדרים השנה. ההצעה ירדה מהפרק מאז.

"שוכחים את התחזוקה הבסיסית"

על פי מחקרים שונים, הרפורמה בספרד הובילה לירידה במחירים ולעלייה משמעותית במספר הנוסעים. עם זאת, לטענתו של רודריגז, "הם שוכחים את התחזוקה הבסיסית", והוסיף כי תוצר לוואי נוסף של הרפורמה הוא שחברת הרכבת הממשלתית, RENFE, מתרחבת עמחוץ לספרד: "נכון להיום, הם מתרחבים למגוון פרויקטים, מהרפובליקה הצ'כית ועד ערב הסעודית, ונדמה לי שהם צריכים להקדיש יותר תשומת לב למה שקורה בבית, כדי שנוכל לחזור ולהחזיק במסילות הברזל הטובות בעולם".

ספרד נחשבת זה עשורים למובילה בינלאומית בתחום הרכבות, עם מסילות באורך כולל של כ-3,900 ק"מ – יותר מכל מדינה אחרת באירופה, ושנייה רק לסין. חברות רכבת ספרדיות נחשבות גם למובילות בתחום ומבצעות פרויקטים רבים ברחבי העולם. פרויקט חשמול המסילות בישראל נעשה בידי חברת SE semi הספרדית שפוטרה לאחר מכן בעקבות סכסוך על העיכובים בפרויקט.