יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, הודיע היום (שישי) כי הושגה התקדמות משמעותית במשא ומתן להקמת ממשלה חדשה, וכי המגעים בין מפלגות גוש השינוי הביאו גם ל"פריצות דרך". בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו הציג איזנקוט את תוכניתו להקמת ממשלת חירום לאומית, והזהיר את מי שינסה לעכב את הקמתה משיקולים אישיים. לדבריו, הוא מקווה לקבל בתחילת השבוע הבא את המנדט להרכבת הממשלה מנשיא המדינה יצחק הרצוג.

"ישראל נמצאת בעת חירום אמיתית, מוחשית ומסוכנת", כתב איזנקוט. הוא האשים את ממשלת נתניהו בפגיעה בדמוקרטיה הישראלית ובניהול המלחמה משיקולים פוליטיים, וטען כי ישראל נתונה גם במשבר מדיני חמור. לדבריו, בנסיבות אלה יש להשביע ממשלה חדשה במהירות האפשרית, כדי למנוע מערכת בחירות נוספת ואת המשך כהונתו של נתניהו בראש ממשלת מעבר.

מספר דברים ממני אליכם, אזרחי ישראל, לקראת כניסת שבת: ישראל נמצאת בעת חירום אמיתית, מוחשית ומסוכנת. הממשלה הנוכחית מאיימת ברמה הבסיסית ביותר על קיום הדמוקרטיה הישראלית, לא פחות מכך. כל זאת כשזירות המלחמה עודן פתוחות וכפופות גם הן לגחמות פוליטיות ואישיות. ישראל נמצאת כבר היום,… — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 6, 2026

איזנקוט הסביר כי תוכניתו מבוססת על הקמת ממשלה שתורכב תחילה מארבע מפלגות השינוי הציוניות ישר, ביחד, הדמוקרטים וישראל ביתנו, ובהמשך תוכל להתרחב באמצעות הצטרפות של מפלגות וחברי כנסת נוספים. "ההיגיון שבבסיסה: השבעת ממשלה במהירות האפשרית על בסיס ארבע מפלגות השינוי והתיקון הציוניות, והצטרפות כל מפלגה וכל חבר כנסת שיסכימו לארבעת עקרונות היסוד שלי, מיד, או בהדרגה".

ארבעת העקרונות שהציג איזנקוט הם הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; קבלת ערכי מגילת העצמאות; חובת שירות לכל, צבאי, לאומי או אזרחי; והכרה בחמאס כארגון טרור לצד מחויבות לפירוק כוחו הצבאי והשלטוני. לדבריו, בכוונתו לפנות לכל סיעות הכנסת ולהזמין את חבריהן להצטרף לממשלה אם יסכימו לחתום על העקרונות, גם לאחר הקמתה.

בהתייחסו למשא ומתן המתנהל בימים האחרונים, כתב איזנקוט כי הוא וצוותו מקיימים פגישות רבות, שחלקן לא פורסמו. "אני מוצא את שותפיי בגוש כמי שמבינים את גודל השעה. השגנו התקדמות משמעותית והבאנו גם פריצות דרך – בשקט ובצניעות, כשרב הנסתר על הגלוי".

איזנקוט התייחס גם לתוצאות סבב ההתייעצויות בבית הנשיא, שבו המליצו עליו 67 חברי כנסת, לעומת 46 שהמליצו על נתניהו. לדבריו, מדובר בביטוי לרצון הציבור להחליף את הממשלה. "בפועל, 74 חברי כנסת לא הביעו אמונם בהמשך כהונתו של נתניהו", כתב, כשהוא כולל בחישוב גם את שבעת חברי הכנסת של יהדות התורה, שלא המליצו על אף מועמד.

בסיום הודעתו הזהיר איזנקוט מפני ניסיונות לסכל את הקמת הממשלה. "אני מתכוון לממש את המנדט שהעם נתן לי, ואת המנדט שהנשיא צפוי לתת לי, בחרדת קודש", כתב. "מי שינסה למסמס ולטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים – ייזכר בהיסטוריה כמי שלא התעלה לגודל השעה ולא פעל להצלת ישראל בעת חירום. הדבר לא ייסלח לו".

ליברמן מוכן להתפשר על הגיוס, אך מתנגד להסתמכות על המפלגות הערביות

הודעתו של איזנקוט מגיעה שעות לאחר שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הודיע כי הוא מוכן להתפשר גם בסוגיית חוק הגיוס, במטרה לאפשר הקמת ממשלה ללא נתניהו. כפי שפורסם מוקדם יותר, ליברמן כתב כי "תוצאות הבחירות מחייבות את כולנו לחשב מסלול מחדש", וכי "האחריות הלאומית מחייבת אותנו לקבל החלטות קשות ולהיות מוכנים לפשרות כואבות". לדבריו, "בכל שאר הנושאים מותר ורצוי להתגמש ולהתפשר ולהבין שתפסת מרובה לא תפסת. זה כולל גם את נושא חוק הגיוס".

עם זאת, ליברמן שב והבהיר כי לא יתמוך בממשלת מיעוט שתישען על הימנעות של רע"ם והרשימה המשותפת. "אני מתנגד בתוקף להקמת ממשלה שתישען על הימנעות של הרשימה המשותפת ורע"ם, וישראל ביתנו תצביע נגד ממשלה כזאת". הוא קרא להקים קואליציה של 61 חברי כנסת ללא המפלגות הערביות, והעריך כי לאחר הקמתה ניתן יהיה לצרף אליה שלושה או ארבעה חברי כנסת מהליכוד. ליברמן גם הכחיש כי הוא מנהל מגעים להסכם רוטציה על ראשות הממשלה.

הקושי המרכזי בהקמת הממשלה נובע מחלוקת המנדטים בכנסת החדשה. ארבע מפלגות גוש השינוי מחזיקות יחד ב-48 מנדטים בלבד, בעוד המפלגות התומכות בנתניהו מחזיקות ב-53 מנדטים, ורע"ם והרשימה המשותפת ב-19 מנדטים. שתי המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, מחזיקות יחד ב-13 מנדטים. צירופן לגוש השינוי עשוי להעניק לו רוב של 61 חברי כנסת, אך בשלב זה לא הושגו הסכמות על הצטרפותן לממשלה. נכונותו החדשה של ליברמן להתפשר על חוק הגיוס עשויה לסייע בקידום המגעים, אך אינה מבטיחה את הצלחתם.

סבב ההתייעצויות בבית הנשיא הסתיים אתמול, כשאיזנקוט זוכה להמלצתם של 67 חברי כנסת ונתניהו ל-46. שבעת חברי הכנסת של יהדות התורה נמנעו מהמלצה. הנשיא הרצוג הודיע כי בכוונתו להטיל את המנדט להרכבת הממשלה ביום ראשון הקרוב, אך הדגיש כי למרות הפער במספר הממליצים, עדיין לא ברור מי מהמועמדים יוכל להרכיב קואליציה. לדבריו, הוא יקיים שיחות אישיות נוספות עם ראשי מפלגות בניסיון לברר את האפשרויות להקמת ממשלה יציבה.