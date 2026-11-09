נוסעי טיסת פליי דובאי יוכרו כנפגעי פעולות איבה

משרד הביטחון הודיע היום (שני) שנוסעי טיסת 'פליי דובאי' יוכרו כנפגעי פעולות איבה. נוסעים אזרחיים שקיימת להם פגיעה פיזית או נפשית יכולים להגיש תביעה לביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות כנפגעי פעולות איבה.

הביטוח הלאומי הודיע כי ההחלטה הועברה אליו, וכי הוא נמצא בקשר עם הנפגעים להמשך טיפול.

טיסת FZ1073 של חברת 'פליי דובאי' ב-30 בספטמבר 2026, שיצאה מדובאי לנתב"ג, הוסטה ממסלולה כשטייס המשנה העומאני המאם אל-המאמי תקף את הקברניט ההודי סמיט מאצ'הר, במטרה לרסק את המטוס. אסון נמנע בזכות מאבקו של מאצ'הר באל-המאמי ותושייתם של נוסעים ישראלים ואנשי צוות שניטרלו את התוקף. הטייסים הנסון סטיבן מפיג'י ורואן טות' מדרום אפריקה, שהיו אמורים להטיס את המטוס בחזרה, ביצעו נחיתת חירום בערב הסעודית. לפי החקירה באיחוד האמירויות, אל-המאמי "הוציא לפועל מזימת טרור שמטרתה הייתה לגרום לנפגעים רבים בנמל התעופה הישראלי".