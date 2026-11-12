סכסוך עבודה בארקיע: "העובדים לא יהיו בני ערובה במאבק בעלות"

איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות הכריז היום (חמישי) על סכסוך עבודה בחברת ארקיע. ההסתדרות הודיעה שהסיבה היא צעדי התייעלות חד-צדדיים על חשבון העובדים. מחברת ארקיע נמסר שנכון לעכשיו כל הטיסות יימשכו כרגיל.

זמן קצר אחרי הכרזת סכסוך העבודה הודיעה ארקיע על השלמת הסכם לרכישת השליטה בחברה מידי האחים רפי נקש, ג'ו נקש ואבי נקש, באמצעות הכנסת קבוצת משקיעים בהובלת יריב לרנר שתזרים עשרות מיליוני דולרים.

לטענת ההסתדרות, בשבועות האחרונים בארקיע פעלו כדי להתייעל באופן בלתי מוכרז דרך פיטורים נקודתיים, ופגיעה בתנאי העסקת עובדים באמצעות ביטול קווים שונים. המתיחות בין ההנהלה לעובדים הגיעה לשיאה בהפגנה של העובדים נגד הצעה של האחים נקש להזרמת הון לחברה. אותה הצעה הייתה עתידה לדלל את מניותיהם של העובדים בחברה. בארקיע קיים מודל ייחודי, במסגרתו גוף מטעם העובדים, תאגיד תו"ת, מחזיק בכ-22.5% ממניות החברה, והעובדים חששו מפגיעה בו.

"לא ייתכן שמהלכים מטעם בעלי השליטה יובילו מאות עובדים ובני משפחותיהם לחוסר ודאות מתמשך", אמר ניר אייזנברג, סגן יו"ר החטיבה הימית באיגוד התחבורה בהסתדרות. "עובדי ארקיע אינה כלי במשא ומתן ואינם קלף מיקוח. מאחורי החברה עומדים מאות עובדים, משפחות וציבור נוסעים שלם. ההסתדרות לא תאפשר להפוך את עובדי ארקיע לבני ערובה של מאבקי בעלות".

מחברת ארקיע נמסר: "אנו מאשרים את קבלת הודעת ההסתדרות בדבר הכרזה על סכסוך עבודה. חשוב להבהיר כי פעילות ארקיע נמשכת כסדרה, כלל הטיסות מתקיימות בהתאם ללוח הזמנים המתוכנן, ואין בשלב זה כל השפעה על פעילות החברה או על השירות לנוסעים".