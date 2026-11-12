בעלי השליטה בארקיע חתמו על הסכם להעברתה לקבוצת משקיעים חדשה

קבוצת האחים נקש, בעלת השליטה בארקיע (77.5%), הודיעה היום (חמישי) כי חתמה על עסקה להכנסת קבוצת משקיעים לחברה. ההודעה פורסמה זמן קצר לאחר שבהסתדרות הכריזו על סכסוך עבודה, כשבין היתר טענו בהסתדרות שהתנגדותם של האחים נקש לקידומה של עסקת מכירה מסכנת את עתיד החברה. עם זאת, הדיונים עוד נמשכים, ובשלב זה עוד לא ברור לחלוטין מתווה העסקה, ובייחוד מה צפויה להיות השפעתה על מניות עובדי החברה.

על פי ההודעה, החברה, שנקלעה בשנה האחרונה להפסדים משמעותיים, תימכר לקבוצת משקיעים בהובלתו של יריב לרנר, שיהפוך לבעל השליטה בחברה ויזרים כסף רב. מלבד לרנר, שיהיה כיו"ר הקבוצה, ברכישה ישתתפו גם עינב אדיב-ברר, ששותפה במספר מרפאות, וכן כידן דהרי וירון אדיב, פעילים בשוק הנדל"ן. בשלב זה נראה כי האחים נקש לא יתנתקו כליל מהחברה, וישמרו על חלק קטן ממניותיהם.

מקבוצת המשקיעים נמסר כי "אנו מאמינים בארקיע ובתחום התעופה הישראלי. ארקיע היא מותג ותיק עם צוות עובדים מקצועי ומסור, ואנחנו נכנסים לחברה מתוך מחויבות ארוכת טווח. ההשקעה שלנו נועדה לייצב את החברה, לחזק את פעילותה ולהבטיח את המשך פעילותה לטובת עובדיה, נוסעיה והמשק הישראלי".

מדובר בעסקה שרבים חיכו לה בחברה. ארקיע נכנסה בשנה האחרונה להפסדים בסך כ-30 מיליון ש"ח, והן ההנהלה והן העובדים הסכימו שיש צורך בהשקעה משמעותית בכדי להצילה. עם זאת, בשלב זה לא ברור האם העסקה תוביל לדילולן של מניות העובדים.

בארקיע קיים מודל ייחודי, במסגרתו גוף מטעם העובדים, תאגיד תו"ת, מחזיק בכ-22.5% ממניות החברה. מוקדם יותר החודש הועלתה הצעה של האחים נקש להזרמת הון, שתוביל לדילול מניותיהם של העובדים. בתגובה, יצאו בועד העובדים להפגנה, והצהירו כי לא יקבלו צעדים חד-צדדיים מההנהלה. לבסוף נסוגה ההנהלה מההצעה והיא לא עברה בדירקטוריון החברה, וכעת עולה השאלה מה צפוי להיות חלקם של העובדים בעסקה שנחתמה.