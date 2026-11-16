יממה מכריעה בארקיע: העובדים מנסים לייצר חלופה לעסקה המסתמנת

עובדי ארקיע מנסים להציג היום (שני) הצעה נגדית לעסקה למכירת השליטה בארקיע – שתתחרה בהסכם שחתמו בשבוע שעבר בעלי השליטה הנוכחיים, האחים נקש, עם קבוצת משקיעים בהובלת יריב לרנר. העובדים רשאים להציג הצעה מתחרה עד השעה 17:30. גורם בארקיע אמר אמש ל'דבר' כי המגעים על עסקה כזו עדיין נמשכים.

במוקד הדאגה של העובדים נמצאת החזקתם במניות. חברת ארקיע פעלה במשך שנים במבנה ייחודי שבו 22.5% מהבעלות נמצא בידי העובדים, דרך תאגיד תו"ת. אם תתממש העסקה עם הקבוצה בראשות לרנר, היא צפויה לדלל מאוד, וככל הנראה אף לאפס, את החזקות העובדים בחברה. עדיין לא ברור אם עובדי ארקיע יצליחו להשיג עסקה אחרת לפני שיפוג הדד ליין.

במהלך השנה האחרונה נכנסה חברת ארקיע לטלטלה פיננסית קשה, והגיעה להפסדים של כ-30 מיליון דולר מתחילת 2026. אחת הסיבות היא החלטת החברה בעבר שלא לחתום על חוזה פיננסי המגדר את תשלומיה על דלק, כפי שעשו חברות תעופה אחרות – מה שהתברר כבעייתי עם עליית מחירי הדלק בעולם. סיבה נוספת היא עצירת קו הטיסות לדובאי, שהיה משמעותי לחברה, בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. במצבה הנוכחי החברה זקוקה להזרמה מיידית של כסף כדי להמשיך לפעול.

האחים נקש ניסו מוקדם יותר החודש לבצע מהלך של הזרמת הון, שדרכו ביקשו לדלל את מניות העובדים, בטענה ששוויין, כמו שווי החברה, הוא למעשה 0. במחאה על כך הוועד ארגן הפגנה במשרדי החברה, ובהמשך נסוגו האחים מהמהלך. כמו כן, בשבועות האחרונים עלו מספר כיוונים אפשריים לרכישת השליטה בחברה, הן מצד עובדי ארקיע עצמם והן מצד גורמים שונים בשוק, בהם ועד עובדי רשות התעופה באמצעות קרן הפנסיה שלו.

ביום חמישי האחרון הודיעו האחים נקש על העסקה עם קבוצת רכישה של ארבעה משקיעים בראשות לרנר, שתקנה מהם את גרעין השליטה בחברה. אלא שבהמשך התברר לעובדי החברה כי גם במסגרת עסקה זו, בעלי המניות צפויים להזרים הון בהיקף גדול ולדלל את מניותיהם מאוד. העובדים הפעילו את הסעיף בחוזה הבעלות המשותפת על החברה המאפשר להם לחפש עסקה טובה יותר בפרק זמן של שלושה ימים.

כעת, לקראת פקיעת הדדליין, נראה שהרוכש העיקרי שעומד על הפרק הוא יזם חרדי מניו-יורק בשם עזרא אונגר. אונגר, אם אכן תוצג הצעתו באופן רשמי, צפוי גם הוא לפעול כחלק מקבוצת רכישה. לפי דיווחים ב'כלכליסט' וב'ווינט', אונגר צפוי לאפשר לעובדים לשמור כ-3% ממניות החברה, ועל מושב אחד בדירקטוריון לעומת השניים שבהם הם מחזיקים עכשיו. כמו כן, הוא צפוי לדרוש כי החברה תפסיק לפעול בשבת – דרישה בעייתית עבור העובדים, משום שהיא עלולה להקשות על התאוששותה הפיננסית של החברה.

אפשרות נוספת עבור העובדים, שלא ברורה כעת סבירותה, היא הזרמת הון מסיבית מצידם. מהלך כזה עשוי להגן לפחות באופן חלקי על החזקתם במניות.