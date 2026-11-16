ח"כ לירן אבישר בן חורין נבחרה ליו"ר ועדת הכספים הזמנית

ועדת הכספים הזמנית אישרה היום (שני) את מינויה של לירן אבישר בן חורין (ביחד) ליו"ר הוועדה, ברוב של 9 תומכים מול 8 מתנגדים. ההרכב הזמני יכהן עד להקמת ממשלה חדשה. בן חורין עקצה את קודמה בתפקיד, חנוך מילביצקי, על יחסו לעובדות ציבור בדיון הוועדה: "לא יעליבו פה אנשי מקצוע. מכאן אף עובד ציבור לא ייצא בדמעות, לא במשמרת שלי. נגמרו הימים שבהם יושבים כאן מתנגדי משרתי הציבור – השירות הציבורי הוא קודש".

לדבריה, "מנוע הצמיחה הגדול ביותר הוא הגדלת ההשתתפות בשוק העבודה, והכלי היחיד נמצא בוועדה זאת. צריך לקדם את הציבור העובד והמשרת, ציבור רחב חוצה מגזרים. אנחנו לא קמים בבוקר לתקוע את עבודת הממשלה, אבל לא יהיו עסקאות אפלות ולא סעיפים חבויים, הכול יהיה על השולחן".

"אני מברכת על המינוי שלך", אמרה ח"כ אתי עטיה (הליכוד), אך התייחסה בביקורת לפועלה כמנכ"לית משרד התקשורת בזמן ממשלת בנט-לפיד. "מהפרטת הדואר היו אנשים חלשים שנפגעו, אז אני מקווה שתפעלי גם למען החלשים כראש הוועדה".

ח"כ גבי לסקי (הדמוקרטים): "דו"ח העוני של ישראל מצביע על כך שיש 2 מיליון עניים, בהם 800 אלף ילדים מתחת לקו העוני. על אף שאין להם ייצוג, הם צריכים להיות נגד עינינו".

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רבים מחילופי הדברים בדיון עסקו בביקורת על ניגוד העניינים שהיא עלולה לסבול ממנו, בשל עבודתו של עבודתו של בעלה איתי בן חורין עם חברות רבות במשק כאיש יחסי ציבור.

"אני מכיר את לירן הרבה שנים, והיא הייתה מנכ"לית מהמקצועיים שהיו בישראל", אמר ח"כ רועי פולקמן (ישר), המכהן כיו"ר הוועדה המסדרת. "אני מאוד מקפיד על כל תהליכי הבית, שום דבר לא נעשה בדורסנות – גם רוב לא יכול לעשות כל דבר".

ח"כ דוד פטר מהליכוד: "אני רוצה התייחסות של הייעוץ המשפטי. גם אבישר בן חורין אמרה שיהיה הסדר, אך לא קיבלנו סקירה שלו. עד אז לא ניתן להצביע. אני לא מבין איך אנחנו אמורים להישען על טוב ליבה".

"כשקמה ממשלת שמאל המערכת המשפטית הולכת לישון", התריס ח"כ חנמאל דורפמן מ'עוצמה יהודית', "פתאום הייעוץ המשפטי הופך להיות מאפשר". ח"כ נעמה לזימי 'הדמוקרטים': "רוצה לתת לי דוגמא לממשלת שמאל?"

היועצת המשפטית לוועדת הכספים עו"ד שלומית ארליך: "הכנסת שונה מהממשלה, בכנסת אין הסכם ניגוד עניינים. חבר כנסת צריך להימנע ממצב של ניגוד עניינים. כשיש חשש לניגוד עניינים, היו"ר תצטרך לבוא ולהטיל על עצמה את המגבלות".

אבישר בן חורין עצמה אמרה כי "הדיון הציבורי על החשש מניגוד ענייני הוא לגיטימי. עבדתי במשך עשרות שנים בשירות הציבורי ותמיד עמדתי על דרכי, אני אדאג ראשונה לסדר כל חשש לניגוד עניינים".

ח"כ מרב בן ארי (ביחד) התייחסה למינוי מילביצקי בכנסת הקודמת ליו"ר הוועדה, בזמן שנחקר בחשד לעבירות מין, ולפי דיווחים בתקשורת אף בחשד לאונס (דיווחים שמילביצקי הכחיש). לדבריה, "כשמונה חשוד באונס לא שמעתי אף חברת כנסת מהקואליציה לא הצטרפה אלינו במאבק נגד מינויו, אני לא מתחילה לדבר על הגברים, אף אחת לא פצתה פה".

ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) דרש כי היועצת המשפטית לכנסת שגית אופק תגיע לוועדה ותחווה את דעתה. בהמשך הגיע אופק ואמרה: "הפעילות בכנסת גלויה, בניגוד לממשלה. כללי האתיקה הובהרו לה כבר בתפקידים קודמים. אנחנו מבינות כי ליו"ר יש סמכויות מנהליות, ככל שחברת הכנסת תסבור שיש לה ניגוד עניינים היא תציג את הנושא בפנינו. חברת הכנסת מבינה את זה והיא תתנהל להבנתי בהתאם לכך. אנחנו מדברים על ועדה זמנית והיקף הנושאים שיגיעו לפתחה יהיו מצומצמים מהרגיל".

ח"כ אלמוג כהן (הליכוד): "אין לי שום דבר נגד היו"רית הבאה, אבל היא לא תהיה נטולת פניות. את אותה הגמישות תשמרו כשתהיו תחתנו – אנחנו גם נדרוס אתכם בעזרת השם". כהן צעק במהלך הדיון על ח"כ אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ) והוצא מהוועדה. ח'טיב יאסין עצמה קראה לטפל בדחיפות בתקציבים הדרושים למאבק בפשיעה בחברה הערבית: "הייתה לנו הנרצחת ה-200 בחברה הערבית, היא נכנסה לקנות עוגת יום הולדת ונרצחה".

ח"כ יעקב אשר, יו"ר יהדות התורה: "אני מעריך את היושרה של אנשים כאן, אבל לו רק בגלל נראות יש דברים שצריכים שקיפות. אני קורא ליו"ר הנכנסת – בוועדה הזו ישב הרב גפני הרבה שנים, הוא לא דאג רק לציבור מסוים אלא לכולם, אני רוצה שתלמדי ממנו, המקום הזה אמור לייצג את כולם".