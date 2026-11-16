שר הבריאות כץ החליט למנות את ד"ר ספי מנדלוביץ' לממלא מקום מנכ"ל משרד הבריאות

שר הבריאות חיים כץ הודיע היום (שני) כי החליט למנות את ד"ר ספי מנדלוביץ' לממלא מקום מנכ"ל משרד הבריאות. זאת לאחר שפרופ׳ יצחק קרייס הסיר אתמול את מועמדותו עקב ניגוד אינטרסים.

מנדלוביץ׳, לשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות ורופא מומחה ברפואת ילדים ובמנהל רפואי, מיועד להיכנס לתפקיד עם סיום כהונתו של משה בר סימן טוב.

הוא עזב את תפקידו כמשנה מנכ״ל משרד הבריאות ביולי האחרון. אף שדווח שיחזור לעבוד במרכז הרפואי שערי צדק שבו עבד טרם המינוי, הוא עודנו בתקופת צינון.

שר הבריאות חיים כץ: "ד"ר ספי מנדלוביץ' הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה, רופא ומנהל מנוסה, שהיה שותף להובלת מערכת הבריאות בשנים האחרונות. הוא מכיר היטב את המערכת, את האתגרים ואת המהלכים המרכזיים שעל סדר יומה. אני סמוך ובטוח כי ניסיונו, יכולותיו הניהוליות ומחויבותו למערכת הבריאות הציבורית יאפשרו לו להוביל את המשרד במקצועיות ובאחריות, תוך שמירה על רציפות ניהולית וקידום המשימות החשובות העומדות בפניו. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקידו".