ח"כ נעמה לזימי דרשה היום (שלישי) מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לפעול ללא דיחוי לפתיחת בדיקה לגבי מחדל פליי דובאי. זאת בעקבות חשיפת גל"צ שלפיה צוות בדיקה שהיה אמור לחקור את התקרית עדיין לא קם.

במכתבה הביעה ח"כ לזימי זעזוע מהעובדה שניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי טרם נחקר: "המצב הנוכחי, שבו החלטות דרמטיות הנוגעות לביטחון הלאומי נותרות כאות מתה על הנייר, הוא בלתי מתקבל על הדעת. חובתנו לוודא כי לקחים יופקו ופרצות האבטחה יטופלו באופן מקצועי ובלתי תלוי לפני שיהיה מאוחר מדי".

על פי חשיפה של הכתב הצבאי דורון קדוש, אף שעברו חודש וחצי מניסיון הפיגוע, ומהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר המל"ל שמואל בן עזרא להקים צוות בדיקה – לא נעשתה כל התקדמות בהקמתו. החשש הוא שככל שהזמן עובר, יאבד מידע חשוב, והמעורבים אולי ינסו לטשטש ראיות.

פערים בבדיקת הרקע

ב-30 בספטמבר במהלך טיסה של חברת התעופה 'פליי דובאי' לישראל, תקף טייס המשנה העומאני את הקברניט ההודי בגרזן חירום. המטוס צלל מגובה של כ-34 אלף רגל לכ-14 אלף רגל בתוך שניות. הקברניט ונוסעים שפרצו לתא הטייס נאבקו בטייס המשנה והצליחו להכריע אותו. האירוע הסתיים בנחיתת חירום בסעודיה, ללא נפגעים בקרב הנוסעים.

התקרית חשפה פערים בבדיקת הרקע של אנשי צוות זרים ובחלוקת האחריות בין משרד התחבורה לגופי הביטחון. על פי החוק, על טייסים ממדינות שאין להן יחסים עם ישראל, כולל עומאן, אסורה הכניסה למדינה. עוד התגלה כי רשימת אנשי הצוות בטיסה לא הגיעה למשרד התחבורה, אף שהמידע אמור להיות זמין במאגר הלאומי לנתוני נוסעים של המשרד.

במשרד התחבורה טענו כי המשרד אינו גוף מודיעיני ואין בידיו כלים לבצע בדיקות רקע מודיעיניות לטייסים. עקב כך עלה החשש כי אבטחת הטיסות לישראל פרוצה כמעט לחלוטין. משטרת ישראל פתחה בחקירה נגד שני בכירים במשרד התחבורה בטענה לניגוד עניינים והעסקה פסולה – אך לא על קשר ישיר למחדל.

עד כה המדינה לא נקטה בצעדים ממשיים כדי לחקור את התקרית, ואף גורם לא לקח אחריות באופן רשמי אף שהאירוע הוכר באופן רשמי כפיגוע, נוסעי הטיסה הוכרו כנפגעי פעולות איבה וקיבלו פיצוי.

ממשרד התחבורה לא נמסרה תגובה בשלב זה.

מהמל"ל לא נמסרה תגובה בשלב זה.