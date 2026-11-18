חמשת הבנקים הגדולים בישראל (לאומי, הפועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי) הרוויחו ברבעון האחרון 8.13 מיליארד שקלים. רווח זה מהווה ירידה של כ-5% לעומת הרבעון הקודם, שבו הסתכמו הרווחים ב-8.53 מיליארד שקלים. בנק לאומי רשם רווח של 2.986 מיליארד שקלים, ובכך רשם את הרבעון הרווחי ביותר של בנק בישראל עד היום. בהתאם לכך, התשואה של הבנק על ההון הייתה הגבוהה ביותר, 16.9%.

רווחי בנק דיסקונט ירדו בכ-24.4%, בין היתר בעקבות הוצאות לקראת המיזוג עם מרכנתיל, והוא רשם תשואה של 10.4% על ההון. בנק הפועלים רשם רווח של 2.36 מיליארד שקלים ברבעון, מזרחי טפחות 1.36 מיליארד שקלים והבינלאומי 508 מיליארד שקלים, שלושתם רשמו ירידות לעומת הרבעון השני. בבחינת רווחי הבנקים בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נרשם רווח כולל של 23.3 מיליארד שקלים, סכום הנמוך בכמיליארד שקלים מהתקופה המקבילה ב-2025, אך גבוה מממוצע הרווחים שנרשמו בשנים שקדמו לעליית ריבית בנק ישראל ב-2022.

למרות הורדת הריבית, רווחי הבנקים נותרו גבוהים

לאחר שב-2025 רשמו הבנקים רווחים של כ-32 מיליארד שקלים, 2026 עשויה להיות השנה הראשונה מאז 2020 שבה חלה ירידה ברווחיהם. בשנה זו הרווחים הסתכמו בקרוב לשבעה וחצי מיליארד שקלים, לאחר ממוצע של קצת יותר מתשעה מיליארד שקלים בשנים 2017–2019. את הירידה המתונה ברווחים ניתן לייחס למס החד-פעמי שהוטל על רווחי הבנקים, בסך 3 מיליארד שקלים השנה ו-125 מיליון שקלים בשנה הבאה, מס שצומצם ביותר מחצי מהתכנון המקורי. לפי הערכת 'דבר', ללא המס המיוחד היו רווחי הבנקים עד כה השנה גבוהים בכ-2.25 מיליארד שקלים.

מהמספרים עולה כי הורדת ריבית בנק ישראל בהדרגה בשנה האחרונה, מ-4.5% ל-3.25%, רק בולמת את העלייה ברווחי הבנקים, וטרם תורגמה לירידה משמעותית ברווחים. בעדכון האחרון של בנק ישראל עלה כי ממוצע הריביות על פיקדונות הבנקים הוא 0.85% בלבד, שיעור נמוך בהרבה מריבית בנק ישראל שלה זוכים הבנקים. ממוצע הריבית על ההלוואות עומד על 7.95%, כשהגבוהה שבהן עוברת את ה-16%. ההכנסה מריבית נטו של הבנקים הגדולים הייתה 45.4 מיליארד שקלים בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הכנסה בקצב דומה לשנה שעברה. בעוד שאת הירידה ניתן לייחס למס המיוחד, ייתכן כי לו הריבית הייתה נשארת ברמתה, רווחי הבנקים היו מוסיפים לגדול.

בעוד שלאומי רשם את הרווחים הגבוהים ביותר, בנק הפועלים גבה את העמלות הגבוהות ביותר, 1.27 מיליארד שקלים ברבעון ו-3.53 מיליארד שקלים בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. הפועלים גם רשם את ההכנסה מריבית נטו הגבוהה ביותר, 4.65 מיליארד שקלים ברבעון ו-13.7 מיליארד שקלים מתחילת השנה. רווחי לאומי גבוהים מרווחי הפועלים גם בעקבות צעדי התייעלות, וגם משום שהפעילות שלו במגזר העסקי גדולה יותר. במגזר זה, ובייחוד עבור עסקים גדולים, תנאי הריבית טובים יותר מאשר עבור לקוחות פרטיים. בסך הכול גבו הבנקים הגדולים 11.72 מיליארד שקלים בעמלות מתחילת השנה.

ענף הבנקאות בישראל מאופיין בריכוזיות גבוהה. חמשת הבנקים הגדולים בישראל מחזיקים בכ-98% מהנכסים, ומתוכם שלושת הגדולים (לאומי, הפועלים ומזרחי טפחות) מחזיקים ביותר מ-70% מהנכסים. בשבוע שעבר הכריז בנק ישראל כי העניק לחברת הפיננסים הבינלאומית רבולוט רישיון להקמת בנק בישראל. המטרה המרכזית בהקמת הבנק החדש היא הגדלת התחרות בין הבנקים, שתביא לתנאים טובים יותר ללקוחות.