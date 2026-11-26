ספרד עומדת בפני צומת משמעותי עם הבחירות לפרלמנט שייערכו ביום ראשון הקרוב, הנחשבות לחזית חשובה במאבק הגלובלי בין הימין לשמאל, בין היתר ביחס לישראל. ראש ממשל ספרד פדרו סאנצ'ס, שנאבק על עתידו ועתיד מפלגת השמאל שהוא עומד בראשה, מנסה בין היתר לצייר את עצמו כמי שמגן על הריבונות הלאומית. בכנס בקטלוניה ב-2 בנובמבר התייחס לקשר בין מפלגות ימין קיצוני לגורמים מחוץ לספרד, והכריז כי "ספרד מנוהלת מספרד, לא מוושינגטון, תל אביב, מוסקבה או בואנוס איירס".

הרטוריקה האנטי ישראלית של סאנצ'ס מוכרת, אך עצם החשש שלו מהשפעה זרה אינו נטול בסיס. השבוע פורסם דו"ח של חברת 'גולדן אוול' הספרדית, העוסקת במודיעין גלוי, על השימוש הרוסי בתנועה ספרדית ימנית קיצונית ואנטישמית. הדו"ח מצטרף לסדרת תחקירים שפרסמה החברה החודש בנושא ההתערבות בפוליטיקה ובחברה באירופה המערבית בידי גורמים זרים, ובראשם רוסיה ואיראן.

טל הייגן, איש מודיעין גלוי ישראלי, המנהל את 'אוטוס' (Otus) – רשת המודיעין האנושי ב'גולדן אוול', מסביר ל'דבר' כי "החוט המקשר הוא כאוס ובלבול יותר מאשר תמיכה בתוצאה אחת". עם זאת, הוא אומר, אין אפשרות לקבוע בוודאות מה כוונתם של הגורמים המתערבים. לדבריו, "מוסדות דמוקרטיים מפגרים הרחק מאחור בהתמודדות עם איומים היברידיים, ובפרט עם לוחמת מידע".

כחלק מלוחמת המידע עולה גל משמעותי של שטנה אנטי ישראלית, כולל תיאוריות קונספירציה. "ישראל נהייתה מטרה קלה", מסביר הייגן, "מבצעי השפעה לא יכולים להתחיל יש מאין, הם נאחזים בסנטימנט קיים, ולאורך השנים ישראל הפכה לשעיר לעזאזל". לדבריו, "בתור ישראלי יש לי באופן טבעי תגובות בטן לדברים שנוגעים בי, אבל הממצאים שלי מבוססים על מקורות גלויים, כך שכל אחד יכול לבדוק אותם, וזה שומר על היושרה שלי".

"מתקפה על ספרד מצד ישראל?"



אחד המקרים שנעשה בהם שימוש לשם תעמולה כזו היה אסון התנגשות הרכבות ליד העיירה אורדה בספרד, שבו נהרגו 69 בני אדם. דו"ח נוסף של 'גולדן אוול' שפורסם ב-6 בנובמבר הראה שתיאוריות הקונספירציה החלו מיד לאחר התאונה: 36 דקות אחריה הטענה שמדובר ב"חבלה של הימין הקיצוני" כבר הופיעה בתגובות לחשבונות של הרכבת ולכלי תקשורת בספרד. בהמשך אותו בוקר טענו מגיבים שמדובר ב-"פיגוע טרור של ישראל וארה"ב".

בהמשך הופץ קטע מנאום אמיתי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם ציטוטים מוצאים מהקשרם המוצגים כאילו איים על ספרד ב"תאונות רכבת" ובהפסקות חשמל. הסרטון זכה לאלפי צפיות ושיתופים. הטענה הזו הופרכה כבר ביולי, אך מוחזרה אחרי התאונה באורדה. ערוצים פרו-רוסיים הדהדו אותו, ורמזו גם למעורבות המוסד. לא ברור אם הטענות השקריות האלו הגיעו ממוסקבה, או שהיא רק סיפקה להן רוח גבית – התחקיר משאיר את השאלה פתוחה.

????Última hora: Decenas de personas han muerto tras la colisión de dos trenes en España Netanyahu amenazó a España, que se había posicionado del lado de los palestinos.

Dijo: «Podrían producirse cortes de energía repentinos y accidentes de tren». pic.twitter.com/K2cHvRhvMU — ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????? ???????? ???????????? (@Antonio27591643) October 28, 2026

(אחד הציוצים במבצע ההשפעה. הכיתוב "חדשות מתפרצות: עשרות בני אדם נהרגו בעקבות התנגשות בין שתי רכבות בספרד. נתניהו איים על ספרד, אשר צידדה בפלסטינים.

הוא אמר: 'עלולות להתרחש הפסקות חשמל פתאומיות ותאונות רכבת'").

ב'גולדן אוול' מצאו כי חשבונות מחוץ לספרד הפיצו את הסרטון של נתניהו עם הכיתובים המזויפים. אחד הפרסומים, מחשבון שמיקומו לפי X בארגנטינה, צבר יותר מ-606 אלף צפיות ו-7,300 שיתופים. רשתות טלגרם פרו-רוסיות בספרדית הגבירו את הפצת האשמות הכוזבות, והסיפור הופץ גם ברשת התעמולה הרוסית 'פראבדה'. ב-2 בנובמבר העלה מיגל רואיס קאלבו, פרשן ויוצר תוכן ספרדי ברשתות, פוסט שכותרתו "מתקפה על ספרד מצד ישראל?", לצד תמונה של נתניהו וטענות על תקלות במערכות הרכבת. הפרסום צבר כ-127 אלף צפיות.

התבטאותו של סאנצ'ס ביחס ל"השפעה מתל אביב" נאמרה ימים ספורים לאחר התאונה והתפשטות המסרים הקונספירטיביים ברשתות. כשהייגן נשאל אם יש אינדיקציות להשפעה של רשתות ההשפעה על פוליטיקאים, הוא נמנע מלהתייחס ישירות, אך אמר כי "המטרה הסופית של כל המבצעים האלו היא להגיע למיינסטרים".

מסרים הפוכים בשירות אותה מטרה

לוחמת המידע הרוסית בספרד משתמשת גם באנטישמיות הקלאסית של הימין הקיצוני. הדו"ח האחרון של 'גולדן אוול' שם זרקור על המקרה של תנועת 'נוקלאו נציונאל' (Núcleo Nacional) הימנית-קיצונית. התנועה תוקפת את מפלגות הימין 'ווקס' (Vox) ו-PP על תמיכתן בישראל ובברית נאט"ו, תוך שימוש ברטוריקה אנטישמית מובהקת.

Foreign influence does not always require control. Our latest investigation examines how Núcleo Nacional’s rapid expansion, European extremist networks and ideological alignment with Moscow and Tehran create strategic opportunities for foreign influence. The implications extend… pic.twitter.com/KCPQh49xJ6 — Golden Owl (@GoldenOwl_AI) November 17, 2026

לפי התחקיר, באוגוסט 2025 הסביר חבר התנועה המכונה "Juan NN" את הצורך למשוך אליה מצביעים של ווקס, באמצעות ערעור על תמיכתה בנאט"ו, בליברליזם ובישראל. בפוסט של חשבון התנועה הרשמי מ-28 בפברואר 2026, ביום תחילת המלחמה נגד איראן, נכתב: "די מלחמות למען האינטרס היהודי. איראן השמידי את הציונות!" הפרסום צבר כ-449 אלף צפיות.

התחקיר מתעד גם קשרים של חברי התנועה עם אישים המקורבים למוסדות רוסיים ועם אנשי תקשורת המזוהים עם רוסיה ואיראן. עם זאת, נשיא התנועה ורבים משותפיה באירופה דווקא מזוהים עם המחנה הפרו-אוקראיני, ביקרו באוקראינה והביעו תמיכה בגורמים שם.

התעמולה הרוסית ניצלה את הקשרים האלה כדי להציג את אוקראינה כמי שמאמנת ומטפחת נאו-נאצים בספרד, ובכך להפנות את החשד להתערבות זרה ממוסקבה לקייב. כלומר, אותה תנועה מועילה לאינטרסים הרוסיים גם כשהיא מביעה עמדות פרו-רוסיות וגם כשהיא פועלת בכיוון ההפוך. לדברי אנה בייק, מייסדת ומנכ"לית 'גולדן אוול', "התכלית של מבצעי השפעה אינה עקביות אידיאולוגית, אלא תועלת אסטרטגית".

דפוס כזה עלה גם במדינות אחרות. בתחקיר שפרסמה באוקטובר חברת המודיעין האמריקאית 'אלת'יאה' נמצאו חשבונות המתחזים לישראלים, שנפתחו במבצע השפעה הקשור לרוסיה. לקראת בחירות האמצע בארה"ב הם פרסמו מסרים כמו "סמכנו על אמריקה לעמוד לצד הדמוקרטיה, אבל הם בחרו בדיקטטורה בעלת אובססיה גרעינית על פנינו". לכאורה אלה מסרים אוהדים לישראל, אך לפי 'אלת'יאה' מטרתם הייתה לזרוע חשדנות בין ישראל לארצות הברית. לדברי הייגן, "תקיעת טריז היא מטרה ממשית של מבצעי השפעה".

ספרד וצרפת על הכוונת

מכלל התחקירים שהתפרסמו לאחרונה התברר כי גורמים הקשורים לרוסיה ואיראן מכוונים מסרים דומים לצרפת ולספרד. בשתי הזירות מנצלים מחלוקות מקומיות כדי להציג את המוסדות הדמוקרטיים כמושחתים ואת הבחירות כחסרות תועלת, ולהחליש את התמיכה באוקראינה ובבריתות המערביות.

בספרד הופצו מסרים שלפיהם נאט"ו, ארצות הברית, ישראל ומרוקו פוגעות בריבונות המדינה, וכל המפלגות הממוסדות משרתות למעשה את אותם אינטרסים זרים. בצרפת המחאות החברתיות בחודשים האחרונים נוצלו להפצת מסרים נגד נגד הסיוע הצרפתי לאוקראינה. כמו כן, חשבונות איראניים גם הפיצו בהיקף נרחב תכנים בצרפתית על המלחמה בעזה.

בשתי המדינות המבצעים חלחלו כבר לשטח בצורת מעשים פליליים. בצרפת, גורמים הקשורים לקרמלין עמדו מאחורי פעולות השחתה נגד בתי כנסת ומוזיאון השואה, והנחת ראשי חזירים בכניסה למסגדים באזור פריז – כך לפי תחקיר של OCCRP, ארגון העיתונות החוקרת הבינלאומי. בספרד חשפה 'גולדן אוול' שאזרח ספרדי הפועל ממוסקבה גייס בטלגרם מתנדבים להשתתפות במתקפות סייבר של ארגון האקרים פרו-רוסי. הוא הציע תשלום תמורת מידע חסוי על בכירים ספרדים ואף פרסם הצעות להתגייס לצבא רוסיה.

מבצע מתוזמן ב-7 באוקטובר

"חשבונות ונרטיבים המקושרים לרוסיה ולאיראן הופיעו בכמה מהחקירות שלנו, עם מסרים מאותו סוג", מספר הייגן. עם זאת, הוא מזהיר מהסקה שמדובר בהכרח במבצע מתואם אחד. "החפיפה הזו יכולה להעיד שאותו מפעיל עושה שימוש חוזר בנכסים, שמפעילים שונים שואבים מאותו מאגר של חשבונות קנויים או שכורים, או שחשבונות אותנטיים מהדהדים את אותם נרטיבים. רק ראיות קשיחות יכולות להבחין בין האפשרויות הללו".

ב'אלת'יאה' מעריכים שמצאו בדיוק ראיות כאלו. לטענתם, מבצע השפעה רוסי אחד שם על הכוונה את הבחירות בישראל, את בחירות האמצע בארה"ב ואת הבחירות לנשיאות הצפויות בצרפת. החוקרים זיהו יותר מ-50 חשבונות שהתחזו לאזרחים ישראלים וצרפתים ופרסמו מסרים בין 7 ל-9 באוקטובר, תזמון המתחבר למתקפת חמאס על העוטף וגם ליום הולדתו של הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין. יותר מאלף חשבונות מזויפים נוספים הגבירו את הפרסומים באמצעות כ-150 אלף שיתופים. חלק מהקישורים המופצים הובילו לאתרים שהתחזו לכלי תקשורת מוכרים, בהם אתר החדשות 'וואלה' והעיתונים הצרפתיים 'לה פריסיאן' ו-'לה פון'.

לפי התחקיר הקמפיין הזה קשור לחברות רוסיות שפעלו בהכוונת הממשל הנשיאותי במוסקבה. נמצא כי הפעילות נשענה על תשתית משותפת, שהוכנה הרבה לפני מועד המבצע. שלושת האתרים המתחזים נרשמו באותו יום במאי 2025, כ-17 חודשים לפני שנעשה בהם שימוש בגל שנחקר. גם החשבונות שהדהדו את המסרים פעלו בתזמון מתואם, כך שהרשת הצליחה לפרסם כ-80 ציטוטים חוזרים בדקה.

קלוד חוזר על תעמולה רוסית

לצד הניסיון להשפיע על משתמשי הרשתות החברתיות, המבצעים מכוונים גם למקורות שעליהם מסתמכים מנועי החיפוש והבינה המלאכותית. תחקיר 'אלת'יאה' מצא שב-12 באוקטובר כבר הופיעו באינדקס של גוגל 12 כתבות מפוברקות מתוך אתרי 'דופלגנגר' המתחזים. מעבר לכך ישנו חשש מחמיר והולך שתכנים כאלה יגיעו גם לתשובות שמספקות פלטפורמות ה-AI הגדולות וכי זאת בדיוק המטרה של גורמי המבצעים.

השיטה המכונה "LLM Grooming" מבוססת על הצפת האינטרנט בכמויות עצומות של מידע כוזב, במטרה לגרום למודלים של ה-AI להסתמך עליו ולהציגו למשתמשים כמידע אמין. בתחקיר שפרסמה במאי, מצאה חברת 'ניוזגארד' כי "קלוד" של 'אנת'רופיק' חזר על טענות שקריות שהפיצה התעמולה הרוסית ב-3 מתוך 20 תשובות לשאלות של משתמשים רגילים בנושא קשורים, תוך הסתמכות על אתרים פרו-רוסיים כמקורות מידע. הכוונה להשפיע על הבינה המלאכותית נחשפה במפורש במסמכים פנימיים של סוכנות ההשפעה הרוסית SDA, שעליהם דיווחו ב'בלומברג' ביוני.

"היזהרו מכל תוכן מקטב"

הייגן מדגיש את הקלות היחסית במבצעי השפעה בספרדית, לעומת אלו הנעשים באנגלית. כיום יש בעולם יותר מחצי מיליארד דוברי ספרדית, אך לדבריו, טקסטים בספרדית נחקרים מעט יחסית בידי מוסדות שעוסקים בהתערבות זרה במידע.

"לוחמת מידע יכולה להיות מכרעת לא פחות ממתקפה קונבנציונלית", הוא מסכם, "ישראל נותנת עדיפות אסטרטגית ללוחמת מידע, אך כמו מדינות רבות אחרות, היא עדיין מפגרת מאחור ביחס ליריביה".

בינתיים, על האזרח לגלות ערנות וזהירות כאשר משתמש ברשתות וכמו כן בבינה המלאכותית. "היזהרו מכל תוכן שאתם נתקלים בו, בין אם הוא פרו-ישראלי, אנטי-ישראלי או כל חומר מקטב פוליטית אחר", מבקש הייגן, "חלק גדול והולך ממה שאנחנו רואים ברשת, מסרטוני חתולים ועד לתעמולה, הוא מזויף, מהונדס או מיוצר על ידי בינה מלאכותית. והמצב כנראה יחמיר. אוריינות תקשורתית היא כיום מיומנות בסיסית".