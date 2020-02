ברשת אל ג'זירה דיווחו הלילה (ראשון) כי חמושים פוצצו את צינור הגז בין ישראל למצרים באזור 'באר-אלעבד' בצפון סיני. ככל הנראה, מדובר בקו חלוקת גז שאינו מפריע ליצוא הגז ממצרים לישראל דרך צנרת EMG. אף ארגון טרור לא נטל עד כה אחריות על הפיצוץ. צינור EMG פוצץ מספר פעמים בשנים 2011-2, בעת האביב הערבי ובזמן שלטון מוחמד מורסי איש האחים המוסלמים במצרים, פיצוצים שבעקבותיהם בוטל חוזה יבוא הגז ממצרים לישראל.

לפני מספר ימים, ארגון הטרור דאע"ש איים לראשונה לפגוע במטרות בישראל בהודעה המתורגמת לעברית. לארגון זה זרוע בחצי האי סיני המכונה 'וִלַאיַת סַינאא' שנקראה בעבר 'אנצאר בית אל-מקדִס' ולה מיוחסת פגיעה בצינור EMG בחודש יולי 2012 והתקפות אחרות כנגד ישראל ומצרים מאז. לפי דיווח בניו יורק טיימס משנת 2018, ישראל קיבלה "אור ירוק" מממשלת מצרים וביצעה למעלה מ-100 תקיפות בשנים האחרונות כנגד ארגון זה בסיני.​

#Breaking | Armed insurgents have blown up a gas pipeline in the northern #Sinai connecting #Egypt and #Israel, according to media reports. https://t.co/F2Yfz4Uo7F pic.twitter.com/329fTeywXw

דבר העובדים בארץ ישראל

