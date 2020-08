בית המשפט בקליפורניה הוציא לאחרונה צו ביניים נגד חברות הזמנת הנסיעות אובר וליפט, שמחייב אותן לסווג את הנהגים בשירותן כעובדים ולא כקבלנים עצמאים. ערעור שהגיש השתיים, אפשר להן דחייה ברגע האחרון, כל עוד הערעור נדון, כך לפי הסאן פרנסיסקו כרוניקל.

לפני קבלת הדחייה, הודיעו החברות שיפסיקו לפעול בקליפורניה, מדינה קריטית בעבור שירותי ההסעות הללו. 9% מסך הנסיעות העולמיות של אובר, לפני מגפת הקורונה, התבצעו במדינה. הנתון המקביל בליפט הוא 21%, ו-16% בימים האחרונים, לפי פרסום נוסף.

לפי הדיווח באתר NPR, לאחר ההחלטה מסר דובר מטעם ליפט: "אמנם לא ניאלץ להקפיא את השירות הלילה, אנחנו צריכים להמשיך להיאבק לעצמאות בשילוב הטבות בעבור הנהגים"

מאובר נמסר: "אנו שמחים שבית הדין לערעורים זיהה את החשיבות של השאלות בתיק הזה, ושהגישה לשירותים החיוניים הללו לא תיקטע בזמן שאנו ממשיכים לתמוך ביכולת של נהגים לעבוד עם מידת החופש אותה הם רוצים".

דובר התובע הכללי בסאן פרנסיסקו אמר : "אובר וליפט ידעו יותר משנתיים שהן חייבות להעניק הגנות עובדים בסיסיות לנהגים שלהן כמו שכר מינימום, חופשת מחלה והחזרי הוצאות. במקום לעשות את הדבר הנכון, החברות הללו לקחו את הכסף לכיס, והעמיסו את העלויות על משלמי המסים".

ביום שלישי השבוע, צריכות החברות להגיש תגובה בכתב, ולהסכים להאצת הדיון בערעור. ב-4 בספטמבר, עליהן להגיש תצהירים ותכניות יישום לציות לחוק בתוך 30 יום, אם הצו ייכנס לתוקף.

ב-13 באוקטובר, יתקיים הדיון בערעור, כאשר החברות מקוות שביום הבחירות עצמו בנובמבר, תושבי קליפורניה יצביעו במקביל במשאל עם בעד "הצעה 22" – הצעה שיכולה להחריג את הנהגים שלהן מהחוק, כך שימשיכו לפעול כ"קבלנים עצמאיים", עם תנאים משופרים במקצת.

אחד המתנגדים להצעה 22 הוא המועמד הדמוקרטי לנשיאות ג'ו ביידן, שחזר על עמדתו מספר המתנגדת לה, ומצדדת בעמדת איגודי העובדים לפיה "אסור לתת לתאגידים לערער זכויות בסיסיות".

I support #AB5 in California, which will give workers the dignity they deserve in the workplace. I agree with @transportworker that we can't let corporations undermine basic rights by adding these exemptions to ground-breaking legislation. https://t.co/bouzgRLBU7

— Joe Biden (@JoeBiden) March 7, 2020