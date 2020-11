המלחמה בנגורנו-קרבאך נגמרה. מאות חיילים רוסים נכנסו לחבל הארמני, שכמחציתו נכבשה בידי אזרבייג'ן במערכה שנמשכה 44 ימים. הסכם הפסקת האש נחתם ביום שני בלילה בתיווך רוסי, בשעה שהכוחות האזרים טענו כי הצליחו לכבוש את העיר האסטרטגית שושי הסמוכה לסטפנקרט, בירת החבל.

אתמול (רביעי) פורסמו פרטי ההסכם הכוללים מפות, סדרי כוחות של כוח שמירת השלום הרוסי ולוחות זמנים להעברת השליטה בשטחים השונים.

הצבא הרוסי יציב כ-2,000 חיילים ב-16 עמדות שונות לאורך 'מסדרון לאצ'ין' שיחבר את ארמניה למובלעת ארמנית שתשמר במרכז נגורנו קרבאך.המובלעת תכלול את סטפנקרט הבירה ועיירות נוספות בסביבתה. שטחי נגורנו-קרבאך שמחוץ למובלעת יועברו לידייה של אזרבייג'ן תוך שלושה שבועות, באופן מדורג.

בשלושת הימים הקרובים תקבל אזרבייג'ן לידיה את המחוזות הצפוניים של נגורנו-קרבאך, לאחר מכן עד ה-20 בדצמבר יועבר מחוז אגדאם ורבותיה של העיר האזרית אגדאם לידי אזרבייג'ן, ובסופו של דבר יועברו המחוזות שבין מובלעת סטפנקרט לארמניה. אזרבייג'ן תשלוט במרבית שטחי נגורנו-קרבאך והמובלעת בה ישארו תושבי החבל הארמנים תהיה מפורזת מנשק ותאובטח על ידי כוחות של צבא רוסיה.

This picture provides an understanding of the agreement. The purple lines will all be under Azerbaijan’s control no later than December 1st, while the red line circle is where Russian peacekeepers will will maintain security with the help of #Turkey.#Azerbaijan #Armenia #Russia pic.twitter.com/ELgmeJzcSq

