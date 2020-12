הוועד האולימפי והפראלימפי האמריקאי (USOPC), הודיע שלא יטיל סנקציות על ספורטאים שיבצעו אקט של מחאה במהלך תחרויות בינלאומיות. ההודעה של הוועד האמריקאי היא נקודת ציון היסטורית במאבק של הספורטאים האולימפיים לחופש הביטוי בתחרויות הספורט.

במשך עשרות שנים, הוועד האמריקאי נאבק בספורטאים האמריקאים לא לבצע מחאות, כנגד המדיניות הפוליטית. האירוע הזכור ביותר היה שלילת המדליות של ג'ון קרלוס וטומי סמית' בעקבות "הצדעת הכוח השחור" באולימפיאדת מקסיקו 1968.

Team USA Council on Racial and Social Justice releases first set of recommendations, asks for rule change allowing athletes to peacefully protest and demonstrate without sanctions during Olympic and Paralympic Games.

דבר העובדים בארץ ישראל

כל בוקר אצלך במייל אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

>> https://t.co/9gU11BFHoW

— USOPC News (@USOPC_News) December 10, 2020