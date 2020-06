הפרדה גזעית, אלימות משטרתית, מלחמת וייטנאם, יחס למהגרים: כבר כמעט 100 שנה שספורטאים אמריקאים מעזים למחות נגד עוולות, לצאת מאזור הנוחות ולהביע דעה, לנקוט עמדה, לעורר את דעת הקהל, לעתים לחולל שינוי, שמכניס אותם לדפי ההיסטוריה, לא רק בזכות הישגים ספורטיביים.

נבחרת האתלטיקה האמריקאית למשחקים האולימפיים בברלין 1936, כללה 66 ספורטאים, 10 מהם שחורים.

כוונתו של אדולף היטלר להציג לעולם את עליונות הגזע הארי השתבשה כשהאתלטים האמריקאים השחורים הביסו את הגרמנים תחרות אחר תחרות. הם זכו בשש מדליות זהב – ארבע מהן הושגו על ידי ג'סי אוונס, האיש המהיר בעולם בשנות ה-30'. אוונס זכה ב-4 מדליות זהב (100 מטר, 200 מטר, קפיצה לרוחק ובריצת שליחים 100X4). 110 אלף צופים באצטדיון הריע לו. היטלר סרב ללחוץ את ידו ועזב את האצטדיון האולימפי.

שחקן הבייסבול ג'קי רובינסון הפך ב-1947 לשחקן השחור הראשון בליגה הבייסבול האמריקאי. הוא שיחק במדי ברוקלין דודג'רס, ולאחר עשר עונות פרש ממשחק והחל לפעול במסגרת התנועה לזכויות האזרח לביטול ההפרדה הגזעית. רובינסון השתתף עם מרטין לותר קינג בארגון מצעד הנוער למען בתי ספר מעורבים, שבו צעדו כעשרת-אלפים תלמידים אפרו-אמריקאים אל אנדרטת לינקולן בוושינגטון. "אין מדינה אמריקאית חופשית", אמר רובינסון, "עד שכל אחד מאיתנו חופשי".

וילמה רודולף זכתה ב-3 מדליות זהב באולימפיאדת רומא 1960 (בריצות ל-100 מטר, 200 מטר ו-100×4), והפכה לכוכבת הגדולה של המשחקים. בגיל 22 היא פרשה מקריירה ספורטיבית והפכה לפעילה חברתית במאבק לביטול ההפרדה הגזעית בארה"ב. במאי 1963, השתתפה בעיר הולדתה, קלרקסוויל, במחאה נגד האיסור על אפרו-אמריקאים לסעוד באחת ממסעדות העיר. בעקבות ההד התקשורתי שעוררה השתתפותה במאבק, הכריז ראש העיר כי כל המתקנים הציבוריים בעיר, כולל המסעדות, יהיו פתוחים לכל בני העיר ללא הפרדה בשל צבע עורם. "לעולם אל תמעיטו בערכם של חלומות והשפעתם על הרוח האנושית", אמרה לימים רודולף, "תזכרו שכולנו שווים באומה הגדולה הזאת".

רעידת אדמה זעזעה את עולם הספורט האמריקאי, במרץ 1966, כשמוחמד עלי, אלוף העולם באגרוף, סירב להתגייס לצבא האמריקאי ולהשתתף בקרבות ראווה לכבוד החיילים בוייטנאם. הרשיון להתאגרף נשלל ממנו וכך ונמנעה ממנו היכולת להגן על תארו. במפגן התמיכה בו, שנערך בקליבלנד ב-4 ביוני 1967, השתתפו כוכבי ספורט שחורים רבים ובהם הכדורסלנים ביל ראסל וקארים עבדול ג'באר, כוכב הפוטבול ג'ים בראון ואחרים. את השנים מחוץ לזירה הקדיש עלי למאבק נגד ההפרדה הגזעית. כעבור ארבע שנים זכה בערעור בבית המשפט, וקיבל את ההזדמנות לחזור לזירת האגרוף ולהיכנס לדפי ההיסטוריה.

אוליפיאדת מקסיקו 1968. אלוף העולם הטרי בריצת 200 מטר, טומי סמית', ובן ארצו ג'ון קרלוס, עלו לפודיום האולימפי כשרק גרביים על רגליהם. באיצטדיון השתרר שקט של מבוכה. כשההימנון האמריקאי התנגן, הרכינו סמית' וקרלוס את ראשיהם והניפו אגרופים למעלה. גאוות הניצחון הפכה למחאה, והשקט באצטדיון האולימפי התחלף בשריקות בוז.

לאחר הטקס הסביר סמית' לתקשורת העולמית את סמלי המחאה: "ידי הימנית הונפה למען הכח של אמריקה השחורה". ידו השמאלית המונפת של קרלוס סימלה את האחדות של אמריקה השחורה. יחד סמלו הידיים המונפות אחדות וכח. "הצעיף השחור שסביב צווארי היה עבור גאווה שחורה. הגרב השחורה ללא נעל סימלה את העוני של השחורים באמריקה הגזענית. המאמץ שלנו היה להחזיר את הכבוד השחור".

הכדורסלן ביל וולטון נעצר במאי 1973 בלוס אנג'לס, בהפגנה סוערת נגד המשך המעורבות האמריקאית במלחמה בווייטנאם. וולטון היה באותה תקופה אחד הכוכבים הצעירים המוכרים בארה"ב. במהלך ארבעה העונות שלו במכללת UCLA הוא הוביל את קבוצתו לשתי אליפויות ונבחר שלוש פעמים לנבחרת העונה של המכללות. בתקופת לימודיו הוא גם החתים את כל שחקני הקבוצה על מכתב מחאה נגד המלחמה בווייטנאם, שאותו שלח לנשיא ריצ'רד ניקסון. ב-1974 הפך וולטון למקצוען. הוא נבחר בבחירת דראפט ראשונה על ידי פורטלנד, זכה בשתי אליפויות NBA, ונחשב לאחד מהסנטרים הטובים בתולדות המשחק.

ארתור אש הוא הטניסאי האפרו-אמריקאי היחידי עד כה שזכה בשלושה טורנירי גראנד סלאם ליחידים (יו.אס אופן, ב-1968, אוסטרליה ב-1970, ווימבלדון ב-1975). אחרי פרישתו הפך לפעיל חברתי. ב-1985 הוא נעצר בהפגנה נגד האפרטהייד בדרום אפריקה, שהתקיימה במרילנד. ב-1988 הוא חלה באיידס, וארבע שנים מאוחר יותר, חשף את דבר מחלתו בציבור. בעקבות הפרסום, הקים עם אשתו פרויקט חינוך מיני לתלמידים, למניעת התפשטות המחלה.

ב-10 בספטמבר 1992 השתתף אש בהפגנה נגד איסור שהטיל הבית הלבן על כניסתם של מהגרים מהאיטי לארה"ב, בטענה שיביאו לגידול תפוצת האיידס. על השלט שהחזיק היה כתוב: "אנשי האיטי נעולים בגלל שהם שחורים". אש נעצר במהלך ההפגנה, ונפטר חמישה חודשים מאוחר יותר. ב-1997 נפתח אצטדיון הקרוי על שמו בקווינס, ניו יורק.

טוני סמית' הייתה קפטנית נבחרת הכדורסל של מנהטנוויל קולג', מכללה קטנה מחוץ לניו יורק. ב-2003, במהלך השמעת ההמנון האמריקאי לפני משחק, כשכל הנוכחים פנו לדגל ארצות הברית, עשתה סמית' חצי סיבוב והפנתה אליו את גבה, "במחאה שקטה" על המלחמה של ארצות הברית בעירק.

סמית', בת לאם יהודייה ואב נוצרי שחור, חזרה מאז על אקט המחאה בכל משחק, והפכה לסיפור ששטף התקשורת בארה"ב והצית ויכוח בנושא חופש הביטוי. "הרבה אנשים עומדים בעיוורון ומצדיעים לדגל", אמרה, "אבל אני מרגישה שיש הרבה אי-שוויון במדינה הזו, ואלה נושאים שצריך להכיר בהם. העשירים מתעשרים והעניים נעשים עניים יותר". לצד תמיכה רבה, נחשפה סמית' גם לחרם מצד חלק מחברותיה לקבוצה, ובאחד המשחקים היא נאלצה לספוג התקפה מילולית חריפה של בוגר מלחמת וייטנאם.

הכדורסלן לברון ג'יימס הוא אחד מהספורטאים הבולטים במחאה נגד האלימות המשטרתית בארה"ב.

ב-2012, במחאה על הרג טרייבון מרטין, צעיר אפרו-אמריקאי שנורה כשהלך ברחוב עטוי בקפוצ'ון, ארגן ג'יימס תמונה של כל שחקני קבוצתו אז, מיאמי היט, כשהם חובשים קפוצ'ונים. ג'יימס וחברו לקבוצה דוויין וויד גם כתבו על נעלי המשחק שלהם את שמו של מרטין.

ב-2018 מתח ג'יימס ביקורת חריפה על נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. בטענה שהוא משתמש בספורט כדי לפלג בין אזרחי ארה"ב על בסיס גזע. טראמפ הגיב, כדרכו, בציוץ מלגלג בטוויטר.

הקוואטרבק קולין קאפרניק הפגין את מורת רוחו מחוסר הצדק בארה"ב ב-2016. במהלך השמעת ההימנון לפני משחק הכנה של קבוצתו, סן פרנסיסקו 49', הוא לא עמד כמו שאר השחקנים אלא כרע ברך. המחאה נגד אחד מסמלי הפטריוטיות האמריקנית התקבלה בזעם. אבל קאפרניק לא ויתר, וביקש משאר שחקני הפוטבול להצטרף "למחאה שקטה כנגד אי הצדק בארה"ב". כריעת הברך של קאפרניק הפכה לסמל וצברה תאוצה. תוך שבועיים וחצי יותר מאלף שחקני פוטבול בתיכונים ובמכללות הצטלמו כשהם כורעים ברך במחאה על אי-הצדק בארה"ב.

שחקנית הכדורגל מייגן ראפינו, אחת מכוכבות נבחרת ארה"ב בכדורגל, הייתה הספורטאית הבכירה הלבנה הראשונה שאמצה ב-2016 את כריעת הברך בעת השמעת ההימנון, במחאה נגד האלימות המשטרתית. בהמשך, כשהתבקשה להפסיק לכרוע ברך, הפכה את המחאה לשתיקה רועמת בזמן נגינת ההמנון. ראפינו ידועה בעמדותיה נגד להט"בופוביה, נגד גזענות ובמאבק למען שווין זכויות מגדרי. היא גם העזה למתוח ביקורת על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כשאמרה ב-2019, עם העפלת נבחרת ארה"ב לרבע גמר מונדיאל הנשים: "אני לא הולכת לפאקינג הבית הלבן".

גוון ברי, יודת פטיש, זכתה במדליית הזהב במשחקים הפאן אמריקאים, באוגוסט 2019. בזמן נגינת ההימנון, בטקס חלוקת המדליות, היא הניפה אגרוף של מחאה.

הסייף רייס אימבודן זכה במדליית הזהב הקבוצתית, וכרע ברך על הפודיום. בעקבות המחאה נענשו שניהם בהרחקה מסגל נבחרת ארה"ב למשחקים האולימפיים, ונגזר עליהם עונש על תנאי: אם יבטאו שוב מחאה ספורטיבית, הם לא יוכלו להשתתף במשחקים האולימפיים בטוקיו. "חופש הביטוי הוא חלק מהחוקה האמריקאית", אמרה ברי בתגובה לענישה. "יש לי זכות להרגיש את מה שאני רוצה להרגיש. זה לא זלזול במדינה. אם כבר, אני עושה זאת מתוך אהבה וכבוד לאנשים במדינה".

2020 | סטיב קר וגרג פופוביץ' | מאמני כדורסל נגד נשיא ארה"ב

סטיב קר, מאמן קבוצת האן.כי.איי גולדן סטייט ווריורס, דיבר יותר מפעם אחת נגד הנשיא דונלד טראמפ. השבוע, בעקבות פרסום תמונת הנשיא אוחז ספר תנ"ך בפתח כנסיה, בשעה שהמונים מחו ברחובות נגד רצח ג'ורג' פלויד, לעג קר לטראמפ: "עכשיו, כשאני רואה אותו מחזיק ספר תנ"ך, אני מרגיש הרבה יותר טוב. עכשיו אני יודע שהוא איש מוסרי המונע על ידי ערכי משפחה ואתיקה אישית. זה משנה הכל".

