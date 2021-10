בנט, ביידן והמלכה אליזבת': ועידת האקלים תצא לדרך בצל המשבר העולמי

ועידת האקלים תיפתח מחר (ראשון) בגלזגו, בהשתתפות 120 מנהיגים מרחבי העולם, ביניהם נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, ראש ממשלת ישראל, נפתלי בנט, המלכה אליזבת' השנייה ואישי ציבור. אל ראש ממשלת ישראל יצטרפו גם שרת האנרגיה, קארין אלהרר והשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג. פעילת האקלים גרטה גרוויג ויוצר סרטי הטבע דיוויד אטנבורו יפתחו את פסגת המנהיגים בשלושת הימים הראשונים של הועידה.

הוועידה מתקיימת לאחר שתוכננה להיערך ב-2020 ונדחתה בשנה בשל הקורונה. בוועידה הכללית, שתימשך שבועיים, צפויים להשתתף כ-25,000 אישים מהממשלות השונות, ארגונים בינלאומיים, ארגוני עובדים, ארגוני חברתיים וממשלתיים.

הוועידה הנקראת גם COP 26 היא למעשה הכינוס השנתי ה-26 של כל המדינות החתומות על אמנת האו"ם בנושאי משבר האקלים (UNFCCC) עלייה חתומים כל המדינות החברות באו"ם.

באמנה שנחתמה בשנת 1992 הכירו כל המדינות בעולם בשינויי האקלים והתחייבו לפעול למען צמצומו. מאז נפגשות החברות באמנה מדי שנה לוועידה שנתית COP (conference of the parties under the UNFCCC) לדון בדרכים השונות למאבק ולהיערכות אל משבר האקלים.

מדוע הוועידה השנה מושכת הרבה תשומת לב?

כאמור, ועידת האקלים מתרחשת כמעט כל שנה, אליה מגיעים בעיקר נציגים ממשלתיים מהמשרדי השונים, וכן ארגוני סביבה וחברה לא ממשלתיים, אך פעם בחמש שנים מתרחשת כחלק מהימים הראשונים של הוועידה גם פסגה של מנהיגי העולם שמגיעים לוועידה.

כינוס שכזה הוביל בין היתר לחתימתו של הסכם פריז, ב-COP 21 שאירחה צרפת בפריז בשנת 2015 בו הסכימו כלל מדינות העולם (מלבד סוריה וניקרגואה בזמנו) על הגבלת ההתחממות הגלובלית לפחות מ-2 מעלות צלזיוס עד שנת 2050, בהשוואה לתקופה הטרום תעשייתית.

בהסכם פריז התחייבו כל המדינות לצמצום פליטות גזי החממה במדינתן במנגנון הנקרא NDC (nationally determined contributions) ביקורת רבה נשמעה גם במהלך חתימת הסכם פריז ההיסטורי וגם אחריו כי המנגנון בו כל מדינה קובעת לעצמה את יעד צמצום הפליטות, וכן את מנגנוני הדיווח והבקרה איננו מספיק.

בדיקה שסקרה את כלל ההתחייבות הראשוניות שהגישו המדינות בהסכם פריז חשפה כי הוא מספיק, בתרחיש האופטימי ביותר בו כל התחייבות התקיימו במלואן לעצירת ההתחממות על כ-3 מעלות צלזיוס בלבד.

אולם כחלק הסכם פריז, נקבע כי מדי חמש שנים, כחלק מפסגת המנהיגים תעדכן כל מדינה את יעדי הצמצום שלה בהתאם להתפתחויות הפוליטיות המדעיות והטכנולוגית, בתקווה להשגת יעדים טובים יותר. פסגה כזו הייתה אמורה להתקיים ב-2020, אך זו נדחתה ל-2021 בשל מגפת הקורונה שמנעה התכנסות בינלאומית בהיקף כזה, טרום עידן החיסונים.

עד כה, עדכנו מרבית המדינות את היעדים שלהם ליעדים שאפתניים יותר בהגבלת הפליטות ובמנגנוני דיווח. ישראל הכריזה השבוע כי תציג יעד של אפס פליטות גזי חממה עד 2050. בהקשר הזה חשוב לציין את דו"ח מבקר המדינה החמור בנושא ההיערכות והמאבק במשבר האקלים של מדינת ישראל, שחשף את ההיערכות הלקויה וחוסר הרצון בהשקעה תקציבית למאבק בנושא.

גם מדינות שכלכלתן מבוססת על דלקי מאובנים כגון סעודיה ורוסיה הכריזו על יעדים מעודכנים של ניטרליות פחמנית עד 2060. הודו הייתה קרובה גם היא להכריז על יעד אפס פליטות אולם בשל הפגיעה הקשה של מגפת הקורונה במדינה שכשלכלתה תלויה בפחם, היא ויתרה על כך.

ארה"ב בראשות ג'ו ביידן, חזרה להסכם פריז לאחר שטראמפ יצא ממנו. אל הוועידה יגיע מלבד ביידן, גם ג'ון קרי השליח מיוחד למאבק במשבר האקלים ומאדריכלי הסכם פריז. סין יצרנית גזי החממה הגדולה בעולם, טרם הגישה יעד מעודכן וטרם ברור אם נשיא המדינה שי ג'ינפינג יגיע לוועידה.

בירוא יערות, פיתוח עירוני וסחר עולמי בפחמן

הוועידה, שמתרחשת כאמור על פני שבועיים, צפויה לעסוק בעוד שלל נושאים מלבד עדכון יעדי הפליטות המדינתיים, בניהם צמצום בירוא יערות, צדק מגדרי ואקלימי, פיתוח עירוני בר קיימא ועוד. אחד הנושאים המרכזיים שידונו בוועידה הוא העברת כספים מן המדינות המפותחות אל המדינות המפתחות לטובת מאבקן במשבר האקלים.

בוועידה של 2009 שהתקיימה קופנהגן התחייבו הכלכלות המפותחות להעביר מדי שנה 100 מיליארד דולר במשותף אל המדינות המפתחות עד שנת 2020 על מנת שאלה תוכלנה להיאבק במשבר האקלים בגזרתן להיערך אליו בצורה טובה יותר, תוך צמצום מסוים בפערים בין המדינות. אולם הבטחה זו לא התקיימה במלואה, בשנת 2020 העבירו המדינות רק 80 מיליארד.

נושא נוסף שאמור לפרוץ דרך בוועידה הוא סחר עולמי בפחמן, כאשר יתרחשו דיונים ליצירת מנגנון עולמי לסחר במכסת פליטות פחמן, כך שמדינות מפותחות יוכלו לרכוש פליטות פחמן ממדינות מפתחות ובכך לתמוך בהן כלכלית ולאזן את פליטות הפחמן הגלובליות.