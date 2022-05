ג'ון דיר נעלה לשימוש טרקטורים גנובים מאוקראינה

חברת ג'ון דיר מונעת מרחוק הפעלה של ציוד חקלאי מתוצרתה שנגנב מסוכנות מכירות במליטופול באוקראינה, ונמצא כיום בצ'צ'ניה. הציוד הגנוב עדיין בעל ערך כמקור לחלקי חילוף, והגנבים מחפשים כעת האקרים שיצליחו לעקוף את מערכות ההשבתה מרחוק שהתקינה היצרנית ג'ון דיר.

טרקטורים של ג'ון דיר צריכים "להתקשר הביתה" לחברה כדי להתניע, כך הסתבר לגנבים שהסיעו כלים חקלאיים בשווי מיליוני דולרים מסוכנות מכירות של היצרנית במליטופול באוקראינה. גניבת הציוד החלה בתחילת מרץ, ומאז נגנבו קומביינים, טרקטורים, כלים חקלאיים ושמנים תעשייתיים בשווי מיליוני אירו.

ציוד ה-GPS על הכלים אפשר לאכן את מיקומם והם אותרו על ידי חברת אגרוטק אינווסט בכפר זקן-יורט בצ'צ'ניה, לא רחוק מהבירה גרוזני.

לפי החברה, הגנבים הם תומכי רמזאן קדירוב, הלוחמים הצ'צ'נים שהתנדבו להילחם באוקראינה ולא בוחלים בביזת שלל.

לפי CNN, הכלים החקלאיים הוסעו 700 מיילים, רק כדי שהגנבים יגלו שהם הושבתו על ידי היצרן. לפי מקור במליטופול, מדובר בשתי מקצרות, טרקטור ומזרעה ושני מקדחים, ובסך הכול ב-27 כלים חקלאיים. לטענתו, משאית שסומנה באות Z, שנבחרה ברוסיה כסמל המבצע הצבאי, היא זו שהעמיסה את הכלים.

ב9 במרץ הודיעה ג'ון דיר שהשעתה את משלוחי הציוד שלה לרוסיה ובלרוס, צעד שיכול להזיק באופן משמעותי לחקלאים במדינות אלה, בגלל מרכזיותה בשוק העולמי לאספקת ציוד חקלאי.

הרשויות באוקראינה טוענות שהרוסים גונבים לא רק כלים, אלא כבר השלימו שוד של מאות אלפי טונות של תבואה.

מדיניות ג'ון דיר, שכוללת התקנת רכיבי תכונה נשלטים מרחוק בטרקטורים, זכתה לביקורת רבה של חקלאים בארצות הברית. חלקם מעדיפים כיום רכישת טרקטורים ישנים, שלהם יש חלפים בשפע, וניתן להתקין עליהם ציוד בקרה אלקטרוני חדיש, שלא על ידי היצרן.

היתרון בטרקטורים ישנים הוא לא רק המחיר הנמוך, אלא שחקלאים יכולים לתקן אותם בקלות יחסית בכוחות עצמם, או על ידי מכונאי קרוב, במקום לשלם אלפי דולרים על הסעת הטרקטור לסוכנות המורשית, תוך בזבוז גדול של זמן.

חלק מהחלקאים אמרו לאתר VICE שהם רוכשים תוכנות פריצה מהאקרים אוקראינים כדי לעקוף מנעולי תוכנה של ג'ון דיר, ולזכות בשליטה ברכוש של עצמם.

לחברה יש כמה צידוקים למדיניותה, ובהם הרצון לשמור על תקינותן של מערכות להפחתת פליטות. שליטה מרחוק בטרקטור מונעת מבעליו להמשיך להפעילו גם כשרמת הפליטות שלו עולה על המותר בתקנים האמריקאיים.

לפי החברה, יש בעלי טרקטורים אמריקאים שמבצעים הסבה של הכלי ל"טרקטור מירוץ", שינוי שכולל ביטול בלתי חוקי בבקרת המנוע של טרקטורים. השינוי מאפשר לטרקטור לשפר ביצועים במירוצי טרקטורים, אבל גם לחרוג מרמת הפליטות המותרת.

פעילי תנועת "הזכות לתקן" בארצות הברית טוענים שמדובר במדיניות דרקונית ומבקשים לחוקק חוקים שיאסרו עליה, ויחייבו את היצרנית להנגיש חלפים, תוכנות וכלי אבחון לציוד חקלאי, כשם שחקיקה אמריקאית מחייבת יצרני כלי רכב רגילים לאפשר זאת למוסכים בלתי מורשים.

While it's easy to laugh at Russia over this, people cheering this are cheering for one evil over another. @JohnDeere It's time to stop justifying your predatory business practices. #RightToRepair https://t.co/NhcWoVh2Pl

— SSPsGoku (@SSPsGoku) May 1, 2022