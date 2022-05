"יקרה, מוגבלת, חודרנית ונועדה מראש להיכשל": משתמשי אפל נגד תוכנית החלפים שלה

אפל מספקת חלפים מקוריים וכלי עבודה לראשונה, אבל המחיר גבוה, הפרת הפרטיות מוגזמת ומלאי החלפים דל, לדברי יוטיוברים שניסו את תוכנית החלפים והתיקונים של אפל. הם הוסיפו שמדובר בעיקר ב"תעלול יחסי ציבור".

לאחר שנים של סירוב, אפל החלה למכור חלקי חילוף לכל דורש בחלק מהטלפונים מתוצרתה. השקת התוכנית למכירת חלפים לפני שבוע וחצי נעשתה בעקבות ביקורת חריפה של לקוחות וטכנאים נגד השליטה המלאה של אפל בשרשרת הייצור, שמונעת אספקת חלפים למוצריה לכל דורש, וגורמת להשלכת יותר מכשירים לפח, מה שמגדיל את רווחיה ממכירת מכשירים חדשים.

התוכנית החדשה של אפל, בשלב זה בארצות הברית, בולטת בעקבות המאבק החברתי לעיגון "הזכות לתקן" בחקיקה, שמתקיים גם באיחוד האירופי.

פעילי המאבק דורשים לייצר מכשירים חדשים במתכונת שהולכת ונעלמת מעולם הייצור: אספקת חלפים, תרשימים ומדריכי הרכבה, כדי לאפשר למכשירים לפעול לאורך זמן במקום להיות מושלכים לאשפה במהירות.

"אני לא דורש מאפל לספק חלפים אם היא לא רוצה", אמר לואיס רוסמן, בעל חנות לתיקון מכשירי אפל בניו יורק. "אבל מה שאפל עושה זה לפנות לספקים שלה ודורשת מהם לא למכור שבבים או חלפים לאף אחד אחר חוץ מאשר לה, מה שגוזל את הפרנסה שלי".

בתוכנית החדשה, אפל מציעה למכירה חלפים למכשירי האייפון האחרונים שיוצרו (12 ו-13), ולצדם גם סט כלים מקצועי שמשמש את הטכנאים שלה עצמה, לפתיחה והרכבה שלהם. הלקוחות יכולים לרכוש את הכלים היקרים, או לקבל אותם להשכרה, במחיר המשלוח בלבד, ובתנאי שהם יישארו תקינים. בסך הכול מוצעים כ-200 חלפים וכלי עבודה מקוריים, שעד כה לא היה ניתן להשיג בכלל.

אחד המאפיינים המעניינים בתוכנית הוא שאפל מציעה החזר חלקי של התשלום עבור מי שישלח סוללות משומשות בחזרה, כך שהחלפת סוללה תעלה 69 דולר או 44 דולר לאחר החזר סוללה.

"מניסיוני, הביקוש לתיקונים הוא דווקא במכשירים היותר ישנים כמו אייפון 11 ומטה, שיש בהם יותר שברים, סוללות שחוקות ומסכים סדוקים", אמר רוסמן. "לא רק שאין חלפים למכשירים האלה, אלא שגם למכשירים החדשים אי אפשר לקנות שקע הטענה".

גם אם החלפת סוללות נעשית במחיר סביר, תיקוני מסך למשל, הם יקרים יותר בתוכנית לתיקון עצמי מאשר בחנות של אפל, כשמצרפים את עלות המסך לעלות כלי העבודה. לפי חנות החלפים של אפל, מסך לאייפון 12 יעלה 268 דולר, או 234 דולר אחרי החזר על שליחת המסך הישן לאפל. מחירים אלו לא משתלמים, כך שללקוחות יש אותן אפשרויות שהיו קודם – תיקון יקר אצל אפל, או תיקון מוזל עם מסך לא מקורי, שעלול להיות "נכה", ללא זיהוי פנים ועם הודעה קופצת על "מסך לא תקני".

הסיבה היא שאפל מייצרת אייפונים בשילוב מנעולי תוכנה, שלא מאפשרים לתקן מכשיר ללא תוכנה מיוחדת שמבצעת "שידוך" בין מכשיר למסך, כדי להקשות על תיקונים שלא דרך אפל עצמה. גם התקנה של מסך מקורי ממכשיר זהה, ללא טכנאי אפל שיבצע את ה"שידוך", לא תוכר במכשיר כ"מקורית".

הגישה הזו מובלת על ידי אפל, אבל מחלחלת גם ליצרניות אחרות כמו סמסונג. כיום סמסונג וגוגל עובדות על תוכנית תיקונים דומה, אבל הטכנאים העצמאים חוששים שתוכניות כאלו נועדו רק כדי לטרפד מאמצי חקיקה שיבטיחו זכויות רבות יותר ללקוחות.

ג'סה גונס, טכנאית מוצרי אפל ובעלת ערוץ היוטיוב iPad Rehab, סיפרה לצופיה: "ביליתי 3 שעות כעת בתיקון האייפון 12 פרו שלי בתוכנית התיקון העצמי של אפל, ואני מרגישה שאני צריכה להתקלח. הבוקר היה לי טלפון שעובד. היה לי זיהוי פנים וסדק קטן במסך. שילמתי 269 דולר על מסך חדש ועוד 50 דולר על השכרת כלי העבודה. אם אפל תחליט שלא החזרתי אותם כמו שצריך, יגבו ממני עוד 1,000 דולר.

"בחנות החלפת מסך תעלה 279 דולר. זה יותר יקר לתקן בעצמך. התהליך עצמו היה ארוך, אבל זה עבד. הבעיה היא שהציוד שלהם הרס לגמרי את המסך הישן שלי, וכשניסיתי להפעיל את המסך החדש, אפל חייבה אותי להסכים לתנאים פולשניים במיוחד כדי 'לשדך' אותו".

הדרישה של אפל לאיסוף מידע נרחב מהמכשיר מזכירה את פעולתן של רוגלות, אבל לא בעייתית כלשעצמה. כשלקוח רוצה לתקן בעיה במכשיר, הוא נדרש להסכים לאיסוף מידע נרחב מהמכשיר כחלק מבדיקה. מה שהרגיז את ג'ונס הוא שהיא נדרשת לוותר על פרטיותה ללא כל סיבה מוצדקת. היא לא מעוניינת בשום בדיקת תקינות של האייפון, כי היא יודעת בדיוק מה הבעיה: סדק במסך. גם במקרה הזה, אפל דורשת שאיבת מידע מהמכשיר, רק כדי להפעיל כהלכה מסך חדש.

"התוכנית נעשתה כדי להראות למחוקקים – הנה תראו, אנחנו עושים מה שביקשתם", אמר רוסמן. "לא צריך פה חקיקה. אם התוכנית הייתה מועילה, היו בה חלפים למכשירים ישנים, למחשבים ושבבים בודדים. זו מעולם לא תוכננה להיות תוכנית תיקונים, אלא תעלול יחסי ציבור".

לוק מיאני הוא יוצר פופולרי של סרטונים על מכשירי אפל. "למה לשלם יותר על תיקון מסובך בבית מאשר תיקון פשוט בחנות?", שאל בסרטון שבו בדק את כלי העבודה של אפל להחלפת מסך. "התמחור לא הגיוני, הכלים והמדריך לא הגיוניים וכוללים הוראות שאין אפשרות לבצע, כמו למגנט את המברג. התוכנית הזו נועדה להיכשל ולדעתי זו בושה".

קווין נלסון מפעיל את ערוץ היוטיוב Snazzy Labs, שמוקדש בעיקר למוצרי אפל, מאז 2008. לאחר שדיבר עם טכנאים שעובדים בחברה קבע ש"התוכנית הזו מוזרה. באתר התוכנית יש קוד של אותיות שצריך להקליד כדי להזמין חלפים, כביכול כדי להוכיח שקראתם את המסמך". נלסון ציין לחיוב את העובדה שכלי העבודה בתוכנית זהים לכלים שאפל מספקת לטכנאיה.

עם זאת, הוא פירט את מגבלות התוכנית החדשה. "בחנות של אפל אפשר עדיין לתקן אייפון 6, לא רק אייפון 12 או 13, ואפשר לעשות יותר סוגי תיקונים", אמר. דרישה מוזרה נוספת לדעתו היא שחייבים להתקשר בטלפון לאפל כדי שפקיד של החברה ישדך את הסוללה והמסך החדשים למכשיר הישן. "התוכנית הזו לא עונה על הדרישות של 'הזכות לתקן' ולא דומה למה שמציעים בחקיקה".

לאחר שביצע תיקון מסך וסוללה בעצמו, אמר: "זה יקר, זה מוזר ואפל עושים את זה כי הם חייבים, לא כי הם רוצים".

ניתן להשיג חלפים לא מקוריים למוצרי אפל במחיר מופחת וגם לרכוש כלי עבודה פשוטים וזולים בהרבה מאתרים כמו iFixit, שנועד לקדם את תרבות תיקוני המכשירים, ומספק גם מדריכים פשוטים וברורים יותר מאלו של אפל.

עם זאת, ללא שיתוף פעולה של היצרנית, יש גם חסרונות. ב-iFixit מציעים יותר חלפים ליותר דגמי מכשירים, אבל לא מסוגלים לעקוף את מנעולי התוכנה. חלפים זולים עלולים לכלול גם מסכים גרועים וסוללות בעלות קיבולת מזויפת, נמוכה מסוללה מקורית.

יש טכנאים בעלי מיומנות גבוהה, שמסוגלים לתכנת מחדש את המסכים והסוללות כדי לעקוף את מנעולי התוכנה של אפל, אבל ההליך גוזל זמן ויכול בקלות גם להיכשל.

החלופה העיקרית לתוכניות של אפל היא לא טכנית, אלא משפטית. הצעות חקיקה לגבי "הזכות לתקן" אמורות לאפשר יצירת שוק תחרותי של חלפים ולמנוע מיצרנים לשבש אותו. תחת חוק כזה, אפל לא תהיה חייבת לספק בעצמה כל רכיב, אבל גם ייאסר עליה למנוע מהספקים שלה להחליט באופן חופשי אם משתלם להם למכור את החלקים שהם מייצרים לכל דורש ולא רק לאפל.

But what we really need is legislation, to bypass these manufacturer-led programmes that are full of escape clauses, and legally oblige them to design for repair ????

This all happening due to huge pressure for #RightToRepair, so we need to keep pushing!

— Right to Repair Europe (@R2REurope) May 7, 2022