ביידן רוצה לעדכן את כללי התחרות לעידן הדיגיטלי

הפחתת מחירי התרופות; החזרת ניטרליות הרשת לאינטרנט וחיזוק התחרות על חשבון מונופולים וענקיות הטכנולוגיה. אלו רק כמה מבין 72 הרפורמות הצרכניות הכלולות בצו נשיאותי עליו חתם אתמול (שישי) נשיא ארה"ב ג'ו ביידן. הצו נועד לקדם מספר רב של יוזמות, שרבות מהן תלויות בצעדי המשך של רגולטורים עצמאים כמו רשות התקשורת ורשות הסחר האמריקאיות.

"תחרות הוגנת היא מה שהפך את אמריקה לאומה הכי עשירה וחדשנית בהיסטוריה", אמר ביידן במעמד החתימה. "לכן אנשים מגיעים הנה כדי להמציא דברים ולפתוח עסקים חדשים. בתחרות מול סין ואומות אחרות במאה ה-21, בואו נראה שהאומה האמריקאית והעם האמריקאי מסוגלים לנצח בתחרות כל אחד אחר. אני יודע שאם יקבל אפילו סיכוי מזערי, העם האמריקאי לא יאכזב לעולם. דמיינו שכולם יקבלו סיכוי מלא ושווה – על זה מדובר".



