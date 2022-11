הנשורת של FTX: חברות פושטות רגל בזו אחר זו ופרזנטורים נתבעים במיליארדים

קריסת זירת המסחר FTX מובילה מספר חברות קריפטו לפשיטת רגל, אך גם להפסדים וקשיים עבור מוסדות פיננסיים רגילים כמו קרנות פנסיה ובנקים שהיו חשופים ל-FTX. לא מעט חברות קריפטו אחרות התגלו כצדדים קשורים, ולכן קרסו או שעלולים לקרוס בקרוב.

המשקיעים בזירת המסחר לקריפטו FTX של סם בנקמן פריד מחקו השקעות מצטברות של 1.9 מיליארד דולר, ששוויים ירד לאפס בשל הליכי פשיטת רגל. הפער בנכסים של FTX לעומת ההתחייבויות שלה מוערך בכ-8 מיליארד דולר, אך מספר זה יכול להשתנות באופן דרמטי לשני הכיוונים, ככל שיתבררו יותר פרטים על הסבך של כ-130 חברות שנרשמו בבקשת פשיטת הרגל ואיסוף כלל נכסיהן וההתחייבויות שלהן.

קרן ההשקעות סופטבנק היפנית, הנשענת על מימון נרחב מסעודיה, מחקה 100 מיליון דולר. קרן ההשקעות סקויה קפיטל מחקה 263.5 מיליון דולר. קרן הפנסיה הקנדית של מורי אונטריו מחקה 95 מיליון דולר. קרן ההשקעות הריבונית של סינגפור טמסק מחקה השקעה של 275 מיליון דולר, ולטענתה "הדו"חות הכספיים של FTX נבחנו בקפידה בשנת 2021 ושיקפו חברה רווחית".

לפי הצהרת המנכ"ל החדש בהמשך להליך פשיטת הרגל, אחת מחברות ראיית החשבון שערכה את הדו"חות חסרת מוניטין מקצועי בתחום ראיית החשבון, אך התפרסמה בזכות פתיחת סניף ביקום המטאוורס "דסנטרלנד".

קרן ההשקעות בקריפו Pradigm מחקה השקעה של כ-278 מליון דולר. קרן ההשקעות Tiger Global מחקה השקעה של כ- 38 מליון דולר. בחברה נערכו עוד השקעות מחברות קריפטו שונות כמו קוינבייס, ביננס ואחרות.

שחקן הפוטבול טום בריידי ובת זוגו דאז הדוגמנית ג'יזל בונדשן, כדורסלן ה NBA בעבר שאקיל אוניל, הכדורסלן סטפן קרי והטניסאית נעמי אוסקה היו מושקעים גם הם ב-FTX ואף לקחו חלק בפרסום המותג.

בריידי, ג'יזל וקארי השתתפו בקמפיין פרסומי לFTX תמורת 20 מיליון דולר, וכעת החברה והם נתבעים בתביעה ייצוגית בגובה 11 מיליארד דולר בפלורידה על הונאת משקיעים. בתביעה נכללים גם אוניל והקומיקאי לארי דיוויד שכיכב בפרסומת ארוכה של FTX ששודרה בגמר הסופרבול. באופן אירוני, הדמות של דיוויד קראה לא להשקיע ב-FTX, לאחר שהדגימה שגיאות בזיהוי הפוטנציאל של המצאות וחידושים לאורך ההיסטוריה כמו הנורה החשמלית, האסלה, הקפה והמזלג.

This commercial with Tom Brady and Gisele Bündchen, encouraging their friends to use FTX, came out last September. pic.twitter.com/SuJamuWcmc

— Dan Diamond (@ddiamond) November 8, 2022