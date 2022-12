הנכס הדיגיטלי הפך למסך שגיאה: קישורי NFT מתחילים להישבר

אסימוני NFT שנמכרו בפלטפורמת הקריפטו FTX חדלו לתפקד. מתכנת בכלכלת הקריפטו תחת הכינוי jac0xb.sol צייץ בטוויטר דוגמאות קוד של NFT שנוצר באמצעות FTX, שמראה את הקישור לאתר של FTX לשליפת התמונה המקושרת לNFT. אתר זה חדל לתפקד, ולכן אסימון הNFT הוא כעת חסר כל תוכן מקושר.

Oh look FTX hosted all the NFTs minted on their platform using a web2 API and now all those NFTs have broken metadata and the links go to a restructuring website. pic.twitter.com/hsQgVru4BL

— jac0xb.sol (@jacobdotsol) December 7, 2022