בשיאה של הסערה בארה״ב: מחירי החשמל בטקסס זינקו ב-400% תוך יממה

רשת החשמל של טקסס מתקשה לעמוד בביקושים, ומחיר החשמל זינק השבוע ב-400% ביממה אחת, כך לפי נתוני ERCOT, מנהל מערכת החשמל של המדינה.

רשת החשמל בטקסס נפרדת משאר ארצות הברית, כחלק מגישה אידיאולוגית נוקשה, שמטרתה לשמור על אפשרות פרישה נוחה יותר מארצות הברית בעתיד. כך, בטקסס אין אפשרות לייבא חשמל ממדינות אחרות בשעת מחסור, או לייצא חשמל אליהן בשעת עודף.

בסופה הנוכחית, לא נצפו מיליונים מנותקים מחשמל כמו בשנה שעברה, אך ERCOT מתקשה לעמוד בביקושים וישנן הפסקות חשמל מקומיות ברחבי המדינה.



משבר האקלים מגביר את תדירותן של תופעות מזג אוויר קיצוני כמו גלי קור וגלי חום, והסופה הנוכחית מצטרפת לסופה החמורה בטקסס בשנה שעברה, כאירועי קיצון בתדירות מתגברת.



הטמפרטורות הנמוכות, ביחד עם התיאום בין עצמת הרוח לשעות השמש, הפכו את הדלקים הפוסיליים למשענת העיקרית של יצור החשמל בטקסס, יותר מאשר בזמני שגרה, בהן אנרגיות מתחדשות מצליחות לספק נתח משמעותי בחשמל.

Wind & solar aren’t serious energy sources when you need them pic.twitter.com/2E05VPXeqO

Over $70 billion spent on wind & solar and solar with 0% & wind 4.8%

Nuclear powering more than their renewables & TX hasn’t built a new plant in 30 yrs

Fossil fuels powering 90% of the Texas grid during the storm

בזמן הסופה, דלקים פוסיליים ייצרו כ-90% מהחשמל, בעיקר גז מצבים ומיעוט בפחם. בשעות ביקושי השיא בערב, הרוח סיפקה רק 4.8%, כשמים ושמש לא מספקים חשמל בכלל, והשארית סופקה בעזרת כורים גרעיניים.

גם כיום, בשעות השיא הביקוש, מספקת רק 14.6% מצריכת החשמל, ללא חשמל ממים ושמש. מציאות זו מדגישה את הצורך בגיבוי פוסילי גם כאשר ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות יהפוך להיות האמצעי העיקרי לייצור חשמל בעתיד.

ביום שישי זינקו מחירי החשמל הסיטונאיים ב-400% ביממה, עד ל-500 דולר למגה-ואט/שעה. לקוחות ביתיים שנהנים ממחירי צמוד למחיר היסטונאי בשגרה, יראו קפיצה בחשבונות החשמל שלהם, בדומה לשנה שעברה. רוב הלקוחות יראו עליית תעריף מתונה יותר, בשל חוזים קמעונאיים מסוג אחר.

כמות מהותית מכריית ביטקוין העולמית מתרחשת בטקסס, אך בעת הסופה היא השובתה לחלוטין, במה שהכורים מכנים "עזרה לרשת החשמל". מדובר בעזרה יקרה במיוחד, היות ומרבית הכורים נהנהים מהסכמי רכישה ארוכי טווח לחשמל במחיר מאוד נמוך, תוך פיצוי כספי גבוה בעבור שעות אי האספקה, כמו בסופה השבוע. כך, החשמל מתייקר לשאר הצרכנים, בכדי לסבסד אותו לכורי הביטקוין. בטקסס יש מחסור בכוחות ייצור חשמל לשעת חירום, אך תושבים במדינה מתלוננים שהמושל גרג אבוט לא פעל כדי להגדיל אותם, מה שיבטיח אספקת חשמל באירועי מזג אוויר קיצוני.

אבוט עצמו, צייץ בטוויטר ברכות למשמר הלאומי, שהפעיל במהלך הסופה מחסומים באיזור אל-פאסו, כדי לסכל חציית גבולות בלתי חוקית ממקסיקו השכנה

Grateful for the Texas National Guard, serving our state and country on the border on Christmas day.

Their courage and commitment is unyielding. https://t.co/3Pg4j0C2j8

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 26, 2022