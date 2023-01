הרשות לניירות ערך תובעת את חברות הקריפטו ג'מיני וג'נסיס, פשיטה על משרדי Nexo

רשות ניירות הערך האמריקאית SEC הודיעה אתמול (חמישי) כי הגישה תביעה כנגד חברת ג'נסיס (Genesis) וחברת ג'מיני (Gemini) בגין הצעת תכנית הלוואות בקריפטו בניגוד לחוק. לפי ה-SEC, תכנית Gemini earn שהציעה ריבית ללקוחות מפקידי נכסי קריפטו הייתה למעשה הצעת נייר ערך בלתי רשום ומנוגדת לחוק.

בנוסף, כ-300 שוטרים השתתפו אתמול במבצע אכיפה נרחב של משטרת בולגריה במשרדי חברת הקריפטו נקסו (Nexo), בחשד להלבנת הון, מימון טרור והונאת לקוחות ברחבי העולם בהיקף של מיליארדי דולרים.

We @SECGov charged Genesis & Gemini for the unregistered offer & sale of crypto asset securities through Gemini Earn. Crypto intermediaries need to comply with our securities laws. This protects investors. It promotes trust in markets. It’s not optional. It’s the law. — Gary Gensler (@GaryGensler) January 12, 2023

"אין סיבה להתייחס לקריפטו אחרת מאשר לשווקי הון אחרים רק כי הם משתמשים בטכנולוגיה אחרת", כתב ראש ה-SEC גארי גנצלר בטוויטר, והציג את הציות לחוק בדומה לחגורת בטיחות ברכב בסרטון נלווה. "מתווכי קריפטו צריכים לציית לחוקי ניירות הערך. זה לא משנה באילו נכסים מדובר. מזומן, זהב, ביטקוין, צ'ינצ'ילות או כל דבר אחר. מה שהלווה עושה קובע את ההגנה לה זכאים המשקיעים על ידי החוקים שלנו".

חברת Gemini, בבעלות התאומים טיילר וקמרון וינקלווס, ממייסדי פייסבוק, הציעה ללקוחות ריבית על נכסי קריפטו שיועברו אליה באמצעות ריבית מהלוואות המשך בתכנית בשם Gemini earn. תכנית זו פעלה תחת הבטחה ש-Gemini מבצעת בדיקות נאותות קפדניות על הלווים ממנה.

בפועל, חברת Genisis global capital, בבעלות ענקית הקריפטו DCG שבשליטת בארי סילברט, הייתה לווה יחידה בתכנית Gemini earn שפעלה החל מפברואר 2021, עם עמלה ל-Gemini של עד 4.29%. מדובר ב-340,000 לקוחות Gemini שהשתתפו בתכנית, מתוך כ-13 מיליון חשבונות מסחר פעילים בסך הכול. כפי הנראה, נכסי הקריפטו של לקוחות התכנית אבודים.

חברות הקריפטו מסבכות אחת את השנייה

ג'נסיס נפגעה קשות בחודש מאי עם קריסת קרן הגידור בקריפטו 3AC, לווה עיקרית מג'נסיס, שכשלה להחזיר הלוואות של 2.4 מיליארד דולר, ללא ערבונות מספיקים. ג'נסיס הייתה אמורה לפשוט רגל בשל אבדן זה, אך בעליה ב-DCG נקטו בטריק חשבונאי של נטילת החוב הנותר מ-3AC בתנאי החזר מאוד שונים. DCG התחייבה להחזר של 1.1 מיליארד דולר בעוד 10 שנים. ג'נסיס רשמה את ההחזר במאזנה כנכס בשווי מלא, למרות ששוויו החשבונאי אמור להיות נמוך בהרבה בשל תאריך ההחזר הרחוק.

ג'נסיס נפגעה גם מקריסת FTX בנובמבר, אז כבר איש לא הציע בעבורה חילוץ ולו על הנייר בלבד. ל-DCG עצמה יש הלוואה נוספת של 573 מליון דולר מחברת הבת ג'נסיס, שאמורה להיות מוחזרת כבר במאי 2023, אך לאור המפולת הממושכת בכלכלת הקריפטו, קשה להעריך האם DCG מסוגלת להחזיר את ההלוואה מבלי להתמוטט בעצמה.

בפועל, Gemini earn שימשה כ"קרן מזינה" לג'נסיס, שהעבירה הון רב להשקעות מסוכנות בקריפטו וכן לבעליה DCG.

קמרון וינקלווס וסילברט קיימו ויכוחים רבים בימים האחרונים בטוויטר. וינקלווס האשים את סילברט בהונאה, תוך התעלמות מהעובדה שכספי לקוחותיו הוזנו ללווה בודד, תוך יצירת מכפלת סיכונים במקום פיזור שלהם.

Earn Update: An Open Letter to the Board of @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2 — Cameron Winklevoss (@cameron) January 10, 2023

סילברט טען בתגובה ש-DCG לא הפרה שום התחייבות, וכי וינקלווס מתחמק מאחריותו כלפי לקוחותיו. במכתב לבעלי מניות DCG ביום שלישי, כתב סילברט שהתשלום לג'נסיס אמור להתבצע רק ב-2032 ולא ניתן להקדימו. בכך, הוא חיזק את הטענה של וינקלווס, שג'נסיס "בישלה" את המאזן הכספי שלה, בהציגה החזר עתידי רחוק, כנכס זמין בהווה. בקשה לתביעה ייצוגית הוגשה נגד ג'מיני והאחים וינקלווס מלקוחותיהם, בגין הסתרת מידע מהותי על הסיכונים בתכנית Gemini earn, וכן בשל אי הפעלת התכנית במסגרת היעדר רשיון של ג'מיני לשווק ניירות ערך, מה שהיה מחייב לפרט את אותם סיכונים.

השילוב בין כתב האישום, והחובות של ג'נסיס, יכולים לא רק להוביל לקריסתה, אלא לגרור איתה את DCG ואת ג'מיני גם יחד. כתב אישום דומה נגד חברת בלוקפיי (Blockfi), הוביל להסדר מוסכם לגבי קנס של 100 מיליון דולר בתשלומים. בלוקפיי שילמה רק כמחציתו, לפני שפשטה רגל בעצמה וחייבת עדיין 50 מיליון דולר לSEC. התערבות רשות ניירות הערך כעת בתכנית שהחלה בפברואר 2021, מתרחשת הרבה לאחר שהנזק כבר נעשה והנכסים ככל הנראה אבודים.

6/ For the avoidance of doubt, Gemini has always worked hard to comply with all relevant laws and regulations. Any suggestion to the contrary is unsupported by the facts. — Tyler Winklevoss (@tyler) January 12, 2023

קמרון וינקלווס הגיב להודעת של ה-SEC בטוויטר, וגינה את התביעה כ"דו"ח חניה תפור". לדבריו, תכנית Gemini earn הייתה מפוקחת על ידי הרגולטור הפיננסי של מדינת ניו יורק (NYDFS) וכי היא ניהלה מגעים עם הSEC לגביה במשך 17 חודשים. וינקלווס הוסיף כי צעדי האכיפה מצד ה SEC החלו רק בנובמבר האחרון, לאחר שג'נסיס הפסיקה לכבד בקשות למשיכת נכסים.

בארי סילברט ו DCG לא הגיבו עד כה להודעה על התביעה.

הגברת אכיפה ברחבי העולם נגד חברות קריפטו

פשיטה נערכה על משרדי חברת הקריפטו Nexo בבולגריה בהשתתפות של כ-300 שוטרים. כנגד החברה חשדות חמורים להפרת סנקציות של ארצות הברית והאיחוד האירופי נגד רוסיה, כמו גם הונאת משקיעים, הלבנת הון ועבירות כלכליות אחרות. בדומה לחברות FTX, בלוקפיי, צלסיוס וג'מיני.

גם Nexo הציעה ללקוחותיה ריבית גבוהה על "הפקדה" של נכסי קריפטו, ללא מקור סביר לרווחים שיאפשרו תשלום של ריביות. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, לחברה יש "חור" במאזן של נכסי קריפטו בגובה 4 מיליארד דולר, שבעלי החברה הפסידו ברשלנות או לקחו לידיהם תוך מעילה בנכסי הלקוחות.

אתר תחקירי ההונאות בקריפטו Dirty Bubble Media פרסם אזהרות לגבי Nexo כבר בספטמבר וכעת החברה נמצאת בסבירות גדולה לחדלות פירעון. פרסום חדש חושף כי חברת רואי החשבון ארמנינו העידה עד אתמול שלחברת Nexo יש די נכסים במאזן למילוי כל התחייבויותיה. עדות חשבונאית זו עשויה לפגוע במוניטין של ארמנינו, לאחר שכבר הודיעה שתחדל לעבוד עם חברות קריפטו.

Nexo בקריסה, ועלולה למשוך גם את חברת Circle ובנק סילברגייט

גילוי נוסף, הוא על כך שחברת Nexo הפנתה לקוחות המעוניינים להפקיד דולרים לחשבון בבנק סילברגייט האמריקאי שלא נרשם על שם Nexo, אלא על שם חברת Circle האמריקאית.

$SI Nexo raided by authorities in Bulgarian money laundering and organized crime investigation. Captures from @intel_jakal show Nexo using $SI bank account via Circle.

"a person officially found to have financed terrorist activities had used the platform"https://t.co/Pry64Q3uL1 pic.twitter.com/Tg3nbU09Ns — AV (@AureliusValue) January 12, 2023

הסיכון להקפאת פעילות הקריפטו בבנק סילברגייט ולפתיחה בחקירה נגד Circle הן בשורות רעות למרבית הזירות למסחר בקריפטו לאור מרכזיותן בתחום הקריפטו.

מניית הבנק, שריכז בתוכו חלק משמעותי מהפקדות הדולרים של חברות הקריפטו, התרסקה בשנה האחרונה. בנוסף הבנק נאלץ למכור בחודשים האחרונים ניירות ערך בהיקף של 5.2 מיליארד דולר, תוך ספיגת הפסד של 718 מיליון דולר בשל לחצי משיכות מצד לקוחות הקריפטו שלו שהגיעו לכ-8 מיליארד דולר תוך מספר חודשים. הוא הצליח לעמוד במשיכות של מרבית נכסיו בזכות חבל הצלה שקיבל מבנק ההלוואות הפדרלי לדיור (FHLBank System) בדמות הלוואה בגובה 4.3 מיליארד דולר.

הבנק המלווה טוען שמעולם לא הפסיד כסף בהלוואות לבנק אחר, בזכות מדיניות שלא מבוססת רק על בטוחות להלוואות אלא גם לדרישה לקבוע כי הוא בעל החוב הבכיר ביותר, בכל מקרה של פשיטת רגל של הבנק הלווה. בכך, הסיכון מעסקי הקריפטו של סילברגייט עלול לפול דווקא על ה-FDIC, הסוכנות הפדרלית לביטוח פקדונות בנק.

כנגד בנק סילברגייט כבר הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית, בשל העובדה שקיבל לכאורה הפקדות מלקוחות זירת הקריפטו FTX, לחשבון שנרשם על שם חברה אחרת בשם ReSearch Alameda, שתיהן היו אז בשליטת סם בנקמן פריד.

במקביל, כנגד בנק סילברגייט הוגשה לאחרונה עוד בקשה לתביעה ייצוגית, בגין הונאת משקיעים הנוגעת למעורבותו לכאורה בהלבנת הון בקריפטו של מלבינים מדרום אמריקה.

$SI Recently subpoenaed Silvergate bank records reveal $425 million in transfers from $SI crypto bank accounts to South American money launderers. Affadavit from investigation into crypto crime ring linked to smugglers/drug traffickers (we are short):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa — AV (@AureliusValue) November 15, 2022

Circle היא אחת החברות הגדולות בכלכלת הקריפטו, ואחראית להנפקת טוקן הקריפטו USDC, שאמור להיות מגובה בדולרים.

USDC הוא אחת הסחורות הכי נזילות בשוק הקריפטו, כשההיצע הכולל הוא 43 מיליארד טוקנים, המגובים לכאורה בסכום דומה בדולרים. הביקוש במסחר בקריפטו לטוקן "צמודים" למטבע רגיל, אף שהוא מונפק באופן ריכוזי ונתון לשליטה של חברה בודדת הינו גבוה. אם הגישה אליו תשובש, הרי שללקוחות שמחזיקים קריפטו יהיה קשה למכור ולממש נכסים בעבור כסף רגיל, בהיעדר דולרים אמיתיים ונזילים בכמות מספקת לגיבוי השווי הלכאורי של נכסי הקריפטו.

תרמיות הקריפטו מתגברות, אך ניתן לעצור אותן

חברת Chainalysis, פירסמה היום (שישי) את ניטור היקף הכספים הבלתי חוקיים בכלכלת הקריפטו. בשנת 2022, זיהתה החברה העברות של כ-20 מיליארד דולר שהיא מסווגת באופן וודאי כמעורבות בפעילות תרמיתית או בלתי חוקית אחרת. 44% מהן נוגעות להפרת סנקציות, והשאר לגניבות, תקיפות "כופרה", תרמיות ו"שווקים אפלים" למכירה של שירותים ומוצרים אסורים כמו סמים ונשק. נתוני 2021 עודכנו מ-14 מיליארד דולר ל-18 מיליארד דולר, בשל הונאות שהתגלו לאורך שנת 2022. להערכת החברה, הנתח היחסי של פעילות בלתי חוקית בקריפטו דווקא נמצא במגמת ירידה לאורך השנים האחרונות, אך ההונאות שנחשפות בימים אלו, צפויות לשנות בדיעבד את הנתון, בדיוק כמו בשנת 2021.

בסופו של דבר, הפעילות התרמיתית הענפה של חברות קריפטו זקוקה ל"גשרים" אל המערכת הבנקאית הממוסדת והמפוקחת כדי להצליח לקבל כסף רגיל מלקוחות. אין בנמצא גשרים רבים כאלה והפלתם יכולה לחנוק חלק ניכר מהמסחר בקריפטו. בלעדיהם, החלפת מטבעות קריפטו אלו באלו תהיה דומה למשחק פיננסי חסר השפעה כלכלית של ממש.