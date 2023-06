זירת הקריפטו הגדולה בארצות הברית נתבעת על הפרת חוקי ניירות הערך 

רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הגישה אתמול (שלישי) תביעה נגד זירת הקריפטו קוינבייס, יממה לאחר הגשת תביעה נגד זירת הקריפטו ביננס.

הרשות מאשימה את קוינבייס הפעלת זירה בלתי רשומה למכירת ניירות ערך, ולכן גם בלתי חוקית. הרשות מאשימה את החברה גם בכך שלא נרשמה כראוי כברוקרית וסולקת של ניירות ערך. לטענת קוינבייס, מטבעות ואסימוני קריפטו אינם ניירות ערך ולכן אינם מצריכים רישום – עמדה שרשות ניירות דוחה לחלוטין.

Today we charged Coinbase, Inc. with operating its crypto asset trading platform as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency and for failing to register the offer and sale of its crypto asset staking-as-a-service program. https://t.co/XPG2gDkxtV pic.twitter.com/hCdVMw8B2v

התביעה הגיעה לאחר התראה לפני הליך אכיפה (wells notice) שהוציאה הרשות לחברה בחודש מרץ, מה שסיים חודשים של התדיינות הדדית בין הגופים, שהסתיימו ללא הסכמות. ברשות החליטו פשוט לאכוף את החוק, לאחר שנים ארוכות של ישיבה על הגדר, בהן מליוני אמריקאים קנו נכסי קריפטו והפסידו את רכושם, כשרק בודדים מצליחים לחלץ משהו בחזרה או אף להרוויח.

כמעט כל זירות המסחר בקריפטו פועלות תחת ההנחה שאינן עוסקות במוצר שנמצא תחת פיקוח ולכן כל כללי הגנת המשקיעים לא חלים עליהן. התוצאה היא ערבוב של כספי החברה והלקוחות, אי מניעת ניגודי עניינים בין פעולות שונות שמבצעת הזירה – כמו רישום מוצרים למסחר, סליקה ותיווך.

התביעה כוללת סעיף ספציפי לשירות של קוינבייס בשם STAKING, שדומה להפליא לחוזה השקעה נושא ריבית, בו לקוחות מפקידים מטבעות קריפטו ומקבלים עליהם תמורה תקופתית באותו מטבע.

קוינבייס היום היא חברה מפסידה, המחפש באופן נואש אחר מודל עסקי רווחי, אך תביעת הרשות מאשימה אותה ברווחים של מיליארדים החל משנת 2019, שהושגו באופן לא חוקי, ללא מתן הגנות נאותות למשקיעים. הגשת התביעה מונעת ממנה למעשה מציאת מודל כזה, כמו הצעת מערכות מסחר מסוכנות יותר במינוף, תמורת עמלות גבוהות יותר מלקוחות. המסחר הממונף בקריפטו מתקיים בעיקר בזירות מסחר לא אמריקאיות כמו ביננס.

לפי מנכ"ל החברה, בריאן ארמסטרונג, החברה ניסתה שוב ושוב להירשם באופן חוקי ברשות, אך לא כבורסא לניירות ערך, משום שלעמדתה, נכסי הקריפטו הם לא כאלו. החברה מציינת כי נפגשה כ-30 פעמים ב-2022 עם הרשות בבקשת הכוונה רגולטורית וציות ושדחתה לרישום 90 נכסי קריפטו, לכאורה, בשל אי התאמתם לחוק.

Regarding the SEC complaint against us today, we're proud to represent the industry in court to finally get some clarity around crypto rules.

Remember:

1. The SEC reviewed our business and allowed us to become a public company in 2021.

2. There is no path to "come in and…

— Brian Armstrong ????️ (@brian_armstrong) June 6, 2023