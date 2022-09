את'ריום עובר לשיטה "ירוקה", אך מוקדם לקבוע אם יצמצם את צריכת האנרגיה

פרויקט את'ריום עשוי לחולל שינוי משמעותי בעולם המטבעות הקריפטוגרפיים לאחר שאתמול (חמישי) הושלם המעבר של רשת המחשבים של הפרויקט ממנגנון המבוסס על צריכה מרבית של חשמל לשיטה שאינה תלויה בבזבוז אנרגיה. לצעד יש פוטנציאל סביבתי חיובי, בשל צמצום צריכת החשמל, אך ההשפעה הממשית שלו תתברר רק בשבועות הקרובים.

רשת את'ריום מבוססת על מטבע הקריפטו את'ר – אך בשונה מרשת ביטקוין, המאפשרת אך ורק העברות דיגיטליות של מטבע קריפטו בין ארנקים שונים, רשת אית'ריום מאפשרת הרצת תוכנות ולכן ניתן לבנות על גביה יישומים פיננסיים אחרים.

בין היישומים הקיימים ניתן למנות "מטבעות יציבים" – אסימוני קריפטו המתיימרים להיות צמודים בערכם למטבע מדינתי כמו הדולר; NFT – אסימונים יחודיים שכל מהם אחד מקושר לכתובת אינטרנט בה מאוחסנת תמונה או סרטון, וגם ישומים כמו TORNADO CASH – "מערבל תשלומים" להסוואת כתובות של ארנקים דיגיטליים, ששימש להעברת כספים לצפון קוריאה, והוטלו עליו סנקציות בארצות הברית מאחר ולכאורה משמש גם למטרות הלבנת הון והתחמקות ממס.

השינוי בשיטת כריית האת'ר נעשה על רקע משבר האנרגיה העולמי ובמציאות של מודעות גוברת למשבר האקלים. צריכת החשמל של מטבעות קריפטו המנצלים אנרגיה רבה נגזרת ביחס ישר לשווי המסחרי שלהם. כלומר, ככל שניתן למכור את מטבע הקריפטו בעבור יותר כסף, "משתלם יותר" לשרוף אנרגיה כדי להגדיל את רשת המחשבים המפעילה אותו.

לצמצום של הוצאת האנרגיה כבסיס לכריית קריפטו באת'ריום צפויה השפעה בדמות הגברת הלחץ הפוליטי לאסור על כריית מטבעות ביטקוין וכל מטבעות הקריפטו הדומים לו. הצעת חוק אירופאית ראשונית בנושא כבר נבלמה השנה, אך המאמץ לחוקק אותה צפוי להתחדש אם יסתבר שאת'ריום הצליח לבצע את השינוי בהצלחה. הלחץ הפוליטי נגד ביטקוין בנושא זה צפוי להתגבר, כאשר שותפים לו גם מספר משקיעי ביטקוין וגם פעילים חברתיים המבקרים את בזבוז החשמל של רוב מטבעות הקריפטו.

מהלך השינוי באת'ריום נעשה באמצעות יצירת רשת מחשבים חלופית, בשיטה חסכנית באנרגיה (POS), שפעלה במקביל לרשת הרגילה, בשיטה הבזבזנית (POW). לאחר מספר רב של בדיקות הרצה לרשת החדשה בשנתיים האחרונות, עודכן הקוד של את'ריום כך שכרייה הנאלצת לבזבז חשמל הפכה לבלתי משתלמת בכל קני המידה, כך שרק הרשת החדשה תוכל לאפשר הנפקה של מטבעות את'ר חדשים.

שיטתPOS נהגתה לראשונה ככל הנראה בשנת 2011. משנת 2014 ישנן הבטחות של מובילי פרויקט את'ריום על מעבר ל-POS, אך המעבר עצמו התעכב עד שנת 2022.

The network's electric power demand is likely reduced by 99.98%, which comes down to possibly as much as a country like Austria requires. CO2 savings may equal global CO2 reductions by EVs.

BREAKING: Ethereum has just ended its environmentally harmful PoW mining.

לשינוי יש פוטנציאל משמעותי של צמצום הפגיעה הסביבתית העצומה של מטבעות קריפטו, אך ההשלכות יתבררו רק בשבועות הקרובים. לפי הערכות הכלכלן אלכס דה וריס, יוצר פרויקט המעקב דיגיקונומיסט, פרויקט את'ריום החל להגביר את צריכת החשמל שלו באופן דרמטי בחודש ינואר 2021, מ-9 TWH (טרה-ואט לשעה) בשנה, ועד ל-90 TWH, יותר מצריכת החשמל של כל מדינת ישראל, העומדת על פחות מ-80 TWH.

למרות השינוי, היות וברשת את'ריום פעלו כורים רבים עם ציוד מחשוב שנרכש בסכום מצטבר של מיליארדי דולרים, רבים מהם ניסו להציל חלק מהשקעתם על ידי מעבר לכריית מטבעות קריפטו אחרים, שממשיכים לתגמל את המשתתפים ברשת ביחס ישיר לכמות האנרגיה שהם מוציאים. מספר מטבעות קריפטו הגדילו תוך יממה את כושר החישוב שלהן וצריכת החשמל שלהן פי 2-5. הבולטים ביניהם הם אית'ריום קלאסיק, Ergo, BEAM ו-Ravencoin.

במילים אחרות, למרות שאית'ריום נטש את שיטת הכריה שזוללת חשמל, לכורים אין שום מגבלה טכנית לעבור למטבעות אחרים. מה שמגביל אותם, הוא סוגיית הרווחיות. תוספת כוח כריה לרשת מחשבי קריפטו, מקטינה את התגמול לכל משתתף ברשת, שמושג באופן יחסי למספר החישובים שכל משתתף ביצע. במצב זה, חלק גדול מפעילות הכריה נעשה בהפסד. כריה הפסדית היא למעשה הימור פיננסי על כך שערך הקריפטו שנכרה היום יאמיר בעתיד לשווי משתלם.

הצלחת השינוי חושפת את האופי הפרדוקסלי ועתיר הסתירות הפנימיות ממנו בנויה כלכלת הקריפטו. בתיאוריה, מטבע קריפטו נשען על הסכמה בין מספר רב של צדדים בלתי קשורים זה לזה להריץ את אותו קוד וליצור רשת מחשבים מבוזרת. בפועל, לגוף אית'ריום פאונדיישן ולעומד בראשו, ויטאליק בוטרין, יש שליטה מרכזית אפקטיבית בהתפתחות המטבע. הנסיונות ליצור פיצול ברשת כשלו, והכורים נותרו מורחקים שלא מרצון מהאפשרות לבצע כריית את'ר.

לשיטה החדשה (POS) שפירושה 'הוכחת אחזקה' או 'הוכחת סיכון' יש בעיות משלה. היא מתגמלת מחזיקי את'ר שבוחרים 'לסכן' אותו. ככל שארנק דיגיטלי מקדיש יותר את'ר לטובת הרשת, כך הוא זוכה בנתח גדול יותר מהנפקת מטבעות את'ר חדשים. שיטה זו בנויה להעשיר את העשירים ממילא.

בעיה נוספת בשיטת POS היא שמתכונת ה'סיכון' של את'ר לטובת אבטחת הרשת תמורת תגמול באת'ר דומה להפליא לחוזה השקעות, ולכן יכולה ליפול בהגדרת 'נייר ערך בלתי מורשה' ולכן גם בלתי חוקי לאחזקה.

Ethereum going PoS is like assault rifle makers replacing lead bullets with steel bullets because the ammo will be cheaper and more ecological.

Going PoS is not an "improvement" Making a very harmful thing more efficient is making it worse, not better…

— Jorge Stolfi (@JorgeStolfi) August 20, 2022