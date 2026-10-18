מאות מעובדי צים יפגינו נגד מכירתה: "עם ביטחון המדינה לא משחקים"

מאות מעובדי חברת צים צפויים להפגין בשלישי הקרוב בבוקר מול מגדלי בס"ר בתל אביב, במחאה על המהלך למכירת החברה להאפאג-לויד ולקרן פימי, כך הודיעו היום (ראשון) ההסתדרות וועדו עובדי צים. ההפגנה תעמוד בסימן המאבק על עתיד העובדים בחברת הספנות ועל שמירת עצמאותה הימית של ישראל.

המחאה מתקיימת בתקופה של חוסר ודאות המתמשך סביב השלמת העסקה, ובשל חשש מפגיעה בעובדים ובביטחון התעסוקתי שלהם. בהסתדרות מדגישים כי כל מתווה עתידי חייב לכלול את נציגות העובדים ולהבטיח את זכויותיהם, ומזהירים כי לא יקבלו החלטות שיתקבלו מעל ראשם של העובדים.

"לא נאפשר מצב שבו עובדים מסורים, שבנו את החברה לאורך שנים והחזיקו אותה גם בתקופות המורכבות ביותר, ישלמו את מחיר העסקה", אמר עו"ד אייל ידין, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות. "ההסתדרות תעמוד לצד העובדים בכל הכלים העומדים לרשותה ולא תיתן יד למהלכים שיפגעו בפרנסתם, בביטחונם התעסוקתי או באינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל".

ההסתדרות הוועד הודיעו שההפגנה תתחיל בשעה 11:30, וכי מפגינים צפויים לשאת שלטי מחאה נגד בכירי קרן פימי, ישי דוידי וגילון בק. לצד סוגיית התעסוקה, העובדים מבקשים להתריע מפני השלכות רחבות יותר של העברת השליטה בחברה המחזיקה בנכס אסטרטגי עבור מדינת ישראל.

יו"ר ועד עובדי צים, אורן כספי, הביע בעבר התנגדות חריפה לכוונה למכור 90% מהחברה לחברת האפאג-לויד הגרמנית, שקטאר וסעודיה מחזיקות בבעלות חלקית. "מדובר בסכנה מוחשית לביטחונה האסטרטגי של ישראל", אמר כספי בריאיון ל'דבר' ביולי האחרון, "הקטארים משתלטים על נכסים אסטרטגיים, כמו בכל העולם המערבי".

"שום דבר טוב למדינת ישראל"

העסקה למכירתה של צים, שביצועה כבר אושר בין השותפים וחיכה רק לאישור המדינה, כללה את פיצולה של החברה. זאת, במטרה להימנע ממצב שבו מניית הזהב של המדינה על החברה מונעת את המכירה. על פי המידע שפורסם, כ-90% מהחברה אמור היה לעבור לידיה של חברת האפאג-לויד הגרמנית, בעוד שה-10% הנותרים, כולל "מניית הזהב", יועברו לידי קרן פימי, חברה ישראל בראשות איש העסקים ישי דוידי.

העסקה זכתה לביקורת רבה מצד עובדי צים ועובדים אחרים בתחום הספנות, שטוענים שמשמעותה היא חיסול של תחום הספנות בארץ. גם ברשות הספנות ובקרב גופים ממשלתיים נוספים התריעו מפני העסקה. "אין בעסקה שום דבר טוב למדינת ישראל" אמר בפברואר צדוק רגנר, מנהל רשות הספנות, בדיון בועדת הכלכלה של הכנסת, "אין לצים הישראלית המוקטנת שום היתכנות כלכלית".

לאחר מאבק ארוך, הודיעה בחודש שעבר המדינה כי העסקה אינה מאושרת. בתגובה ניסתה קרן פימי לחדש את החוזה ולקדמו שנית. "לכן נצא להפגין נגד קרן פימי בשלישי", אמר כספי, "כדי לגרום להם להפסיק להנשים את העסקה המסוכנת הזו. מדינת ישראל היא מדינת אי, 97% מהסחורה הנכנסת אליה היא מהים. בזמן המלחמה, כשהשמיים היו סגורים, הבאנו לכאן הכל מהים, כולל רופאים. אנחנו כאן כדי להבהיר – צריך להוריד את העסקה מסדר היום אחת ולתמיד. עם ביטחון המדינה לא משחקים!".