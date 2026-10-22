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כלכלה

הנגיד ל'דבר' על הקיצוץ בתקציבי החברה הערבית: "עדיף להשתמש במקורות אחרים"

פרופ' אמיר ירון התייחס לקיצוץ כמיליארד ש"ח מתקציבי תוכנית החומש לחברה הערבית לטובת רכש ביטחוני, והבהיר כי בנק ישראל תומך בשימור התקציבים עבור התוכנית

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון (צילום ארכיון: יונתן זינדל/פלאש90)
נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון (צילום ארכיון: יונתן זינדל/פלאש90)
יובל לקח
יובל לקח
כתב כלכלה
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עדכון אחרון: 22.10.2026 | 10:57
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נגיד בנק ישראל התייחס אמש (רביעי) לקיצוץ בתוכנית החומש לחברה הערבית לטובת רכש ביטחוני. בתגובה לשאלת 'דבר' בהודעה על שיעור הריבית השיב כי "תמכנו בתוכנית החומש ובתקצוב שלה, והיו מקורות אחרים פחות תומכי צמיחה שהיה ראוי יותר להשתמש בהם".

הממשלה החליטה בשבוע שעבר להעביר 1.03 מיליארד שקלים למשרד הביטחון עבור רכש ביטחוני. על פי דיווחים, הכסף מיועד לרכישת מסוקי אפאצ'י. רוב הסכום, 964 מיליון שקלים, יילקחו מתקציב תוכנית החומש לחברה הערבית.

'תקאדום' (הידועה גם כהחלטת ממשלה 550) היא תוכנית חומש ממשלתית רב-שנתית שיועדה לפיתוח כלכלי-חברתי ולצמצום פערים בחברה הערבית בישראל. התוכנית כוללת תקציב כולל בסך 30 מיליארד שקלים לצמצום פערים בחברה הערבית, דרך השקעה בין היתר בתשתיות, חינוך, רווחה, והכשרה מקצועית ואקדמית.

גורמים מקצועיים הדגישו את חשיבותה של התוכנית ואת יכולתה לצמצם פערים ולהביא לעלייה בפריון בחברה הערבית, שבתורה תתמוך בצמיחה הכוללת של ישראל. הנגיד ירון מתח ביקורת לפני שנה בראיון ל'דבר' על קיצוץ קודם בתוכנית, והתייחס בפרט להשקעה במערכת החינוך ובהכשרות: "התוכניות מביאות את התשואות מהגבוהות ביותר וצריך לשמר אותן ולתעדף אותן על תוכניות עם תשואה נמוכה יותר. אלה דברים שמביאים לצמיחה במשק הישראלי כולו".

 

תגיות:
פעמון

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