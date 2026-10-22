הנגיד ל'דבר' על הקיצוץ בתקציבי החברה הערבית: "עדיף להשתמש במקורות אחרים"

נגיד בנק ישראל התייחס אמש (רביעי) לקיצוץ בתוכנית החומש לחברה הערבית לטובת רכש ביטחוני. בתגובה לשאלת 'דבר' בהודעה על שיעור הריבית השיב כי "תמכנו בתוכנית החומש ובתקצוב שלה, והיו מקורות אחרים פחות תומכי צמיחה שהיה ראוי יותר להשתמש בהם".

הממשלה החליטה בשבוע שעבר להעביר 1.03 מיליארד שקלים למשרד הביטחון עבור רכש ביטחוני. על פי דיווחים, הכסף מיועד לרכישת מסוקי אפאצ'י. רוב הסכום, 964 מיליון שקלים, יילקחו מתקציב תוכנית החומש לחברה הערבית.

'תקאדום' (הידועה גם כהחלטת ממשלה 550) היא תוכנית חומש ממשלתית רב-שנתית שיועדה לפיתוח כלכלי-חברתי ולצמצום פערים בחברה הערבית בישראל. התוכנית כוללת תקציב כולל בסך 30 מיליארד שקלים לצמצום פערים בחברה הערבית, דרך השקעה בין היתר בתשתיות, חינוך, רווחה, והכשרה מקצועית ואקדמית.