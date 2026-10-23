הרלב"ד לחברת וולט: מנו קציני בטיחות אזוריים לשליחים או שנפנה לבית המשפט

המחלוקת בין הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד) לחברת המשלוחים וולט נמשכת. לפי מידע שהגיע לידי 'דבר', לאחר שוולט סירבה לדרישת הרשות למנות קציני בטיחות אזוריים בתעבורה, הזהירו ברלב"ד כי ייתכן שאפשר לחייב את החברה לעשות זאת מכוח תקנות התעבורה, וכי יפנו לבית המשפט אם לא תפעל בנושא מרצונה.

ממסמך שהגיע לידי 'דבר' עולה כי בוולט טענו בתחילה שמינוי קצין בטיחות ארצי אחד מספק מענה לצורכי החברה. בהמשך הציעה החברה להתפשר על מינוי שני קציני בטיחות ארציים. אלא שברלב"ד דחו את ההצעות ועמדו על דרישתם למנות קציני בטיחות אזוריים, שפרטיהם יועברו לרשות לצורך בקרה שוטפת.

לאחר שוולט סירבה לדרישה, העלו ברלב"ד טיעון משפטי חדש, המבוסס על תקנה 579 לתקנות התעבורה. ברשות טוענים כי ניתן לראות בוולט מפעילה של כלי הרכב המשמשים את שליחיה, גם אם היא אינה מעסיקה אותם באופן ישיר. לפיכך, לטענת הרשות, ניתן להחיל על החברה את החובות הקבועות בתקנות בנוגע למינוי קציני בטיחות בתעבורה.

תקנה 579 לתקנות התעבורה מגדירה מהו "מפעל" שעליו חלות הוראות הבטיחות בהפעלת כלי רכב. על פי התקנה, ההגדרה כוללת, בין היתר, מיזם, עסק, תאגיד או מוסד שכלי רכב מסוגים מסוימים רשומים על שמו, או שהוא מפעיל אותם, בכמות שאינה נמוכה מהרף שנקבע בתקנות.

אחד מסוגי כלי הרכב הרלוונטיים למחלוקת הוא האופנוע, המשמש רבים משליחי וולט. לפי התקנות, הפעלה של 40 כלי רכב מהסוג שאליו משתייכים האופנועים עשויה להכניס עסק לתחולת ההסדר המחייב העסקת קצין בטיחות בתעבורה. היקף העסקתו של קצין הבטיחות נקבע בנפרד, בהתאם למספר כלי הרכב ולסוגיהם.

אף שרבים משליחי וולט משתמשים בכלי תחבורה זעירים, ובהם אופניים חשמליים, ברלב"ד מעריכים כי חלק משמעותי משליחי החברה משתמשים באופנועים או בכלי רכב ממונעים אחרים. במכתב הרשות צוין כי ניתן "להעריך בזהירות כי מספר אלפי שליחים, או לכל הפחות מאות רבות" מבין 20 אלף השליחים שוולט מסרה בעבר כי הם פועלים באמצעותה, משתמשים בכלים אלה.

במכתב שנשלח לוולט ביום רביעי טען יו"ר הרלב"ד, מוטי אדרעי, כי החברה עומדת בהגדרת "מפעל" שבתקנות. לטענתו, אף שוולט גורסת כי שליחיה הם עצמאים ולא עובדיה, בפועל היא מפעילה את מערך השליחויות ואת כלי הרכב המשמשים לביצוען. אדרעי טען כי החברה אף הכירה בתפקידה כמפעילה בהתכתבויות קודמות עם הרשות.

אדרעי הבהיר כי הרלב"ד אינה מצפה מהחברה למנות קצין בטיחות נפרד עבור כל 40 שליחים, אלא להגיע להסדר מוסכם למינוי קציני בטיחות אזוריים. עם זאת, הזהיר כי אם החברה תמשיך לסרב, הרשות תפעל להבאת הסוגיה להכרעה משפטית.

המחלוקת על אחריות וולט לשליחיה

זו אינה הפעם הראשונה שוולט מתמודדת עם טענות הנוגעות לאחריותה כלפי שליחיה. בשנת 2022 אישר בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעה ייצוגית שהוגשה שנתיים קודם לכן בידי שליח החברה לשעבר, גולן חזנוביץ'. בתביעה דרש חזנוביץ' להכיר בשליחים כעובדי החברה, ולהעניק להם את הזכויות הסוציאליות הנובעות מיחסי עובד-מעסיק.

וולט טענה מנגד כי השליחים הם עצמאים, הפועלים באמצעות הפלטפורמה שלה ונהנים מחופש לבחור מתי וכמה לעבוד. החברה התנגדה להכרה ביחסי עבודה בינה לבין השליחים, וההליך המשפטי בנושא נמשך שנים.

בספטמבר האחרון הוגש לבית הדין האזורי לעבודה הסכם פשרה, שבמסגרתו ביקשו הצדדים להביא לסיום ההליך בלי להכריע בשאלה העקרונית של יחסי העבודה. לפי ההסכם, שהוגש לאישור בית הדין, וולט תשלם לשליחיה פיצוי חד-פעמי בסכום כולל המוערך בכ-34.3 מיליון שקלים, שיחולק בין שליחים הזכאים לכך בהתאם להיקף פעילותם בחברה.

במסגרת ההסכם נמנעת וולט מלהודות בקיומם של יחסי עבודה עם השליחים. לצד הפיצוי הכספי, נקבעו בו מנגנוני הגנה שונים, ובהם התחייבות להשלמת התמורה הממוצעת לשעת ביצוע משלוחים לגובה שכר המינימום, תמריצים להפקדה לחיסכון פנסיוני, כיסוי ביטוחי והדרכות בטיחות. כל אלה נקבעו ללא הכרה בשליחים כעובדי החברה.

הטיעון החדש של הרלב"ד מבקש להתמודד עם שאלת אחריותה של וולט מזווית משפטית אחרת: לא מכוח יחסי עובד-מעסיק, אלא מכוח הגדרת החברה כמפעילה של כלי הרכב המשמשים את שליחיה.

לפי עמדת הרשות, גם אם שליחי וולט הם עצמאים מבחינת דיני העבודה, אין בכך בהכרח כדי לפטור את החברה מחובות הנוגעות לבטיחות כלי הרכב, ככל שייקבע כי היא נחשבת למפעילתם לפי תקנות התעבורה. פרשנות זו טרם הוכרעה בבית המשפט.

המחלוקת סביב הפגישות: הרלב"ד דורשת שלוש פגישות בתוך עשרה ימים

המחלוקת בין הרלב"ד לוולט החלה בעקבות מכתב ששלח יו"ר הרשות אדרעי למנכ"ל וולט, תומר כהן, ובו דרש מהחברה לנקוט צעדים להגברת הבטיחות בקרב שליחיה. בשבוע שעבר החריפה המחלוקת בעקבות חילופי מכתבים נוספים בין הצדדים.

במכתבה הראשון טענה הרלב"ד כי פעילות שליחי וולט מעוררת חששות משמעותיים לבטיחותם ולבטיחותם של משתמשי דרך אחרים. הרשות דרשה מהחברה לשתף פעולה ולקדם צעדים מעשיים לצמצום הסיכון לתאונות דרכים.

לאחר כמה סבבים של התכתבויות בין החברה לרשות, טען אדרעי כי וולט מנסה "למרוח זמן" ואינה עומדת בהתחייבויותיה לשיתוף פעולה. הוא דרש מהחברה לנקוט צעדים מיידיים להגברת הבטיחות, והזהיר מפני נקיטת צעדים משפטיים אם דרישות הרשות לא ייענו.

בין הצעדים שדרשה הרלב"ד נכללו שיתוף נתונים על בטיחות ותאונות שבהן מעורבים שליחי החברה, קיום ישיבות עבודה מסודרות בין הצדדים ומינוי קציני בטיחות אזוריים בתעבורה. בוולט טוענים כי שיתפו פעולה עם הרשות, הביעו נכונות לקיים פגישות עבודה והציעו צעדים שונים כמענה לדרישותיה. עם זאת, ברלב"ד דוחים את טענות החברה וגורסים כי בפועל היא ממשיכה לעכב את קידום הנושא.

לטענת הרשות, וולט לא יזמה פגישות עבודה ולא העבירה את הנתונים שהתבקשה למסור. עוד טוענים ברלב"ד כי נציגי החברה לא הציעו מועדים לפגישות, ואף לא השיבו לפניות נציגי הרשות שהציעו מועדים מטעמם. ברלב"ד מבהירים כי הם עומדים על קיום רצף של פגישות עבודה משמעותיות, ודורשים לקיים "3 פגישות ב-10 הימים הקרובים". ברשות מזהירים כי אם החברה לא תיענה לדרישה, יפעלו באמצעים משפטיים.

מהרלב"ד נמסר: " אנחנו נפכל בכל צורה להפסיק את הסכנה לשליחי ישראל. נשמח לעזור לחברה בכל דבר שתצטרך בכדי לעשות את זה, אבל לא נקבל את חוסר שיתוף הפעולה. אנו מצפים מנציגיה של וולט שיענו להזמנתנו לרצף פגישות לאלתר".

מוולט נמסר: "וולט פועלת כל העת לשיפור הבטיחות בדרכים. צר לנו כי במקום לסייע, ברלב״ד עסוקים רק בהוצאת חומרים ממוחזרים לתקשורת".