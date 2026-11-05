הטענות לפגיעה בבחירות: ההאשמות והשאלות הפתוחות

ועדת הבחירות המרכזית אישרה אתמול (רביעי) את תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 והעבירה אותן לנשיא המדינה, לאחר שבוע שבו נחקרו חשדות למעורבות זרה בבחירות ולהטייתן בידי גורמים זרים. לפי פרסומים מהימים האחרונים, השב"כ ביקש לחקור ארבעה ממנהיגי המפלגות הערביות בישראל.

במקביל נמשכות חקירת החשד לשוחד בחירות לטובת מפלגת רע"ם בנגב וחקירת החשד למימון ולהשפעה זרה. לצד הטענות על פגיעה מהותית בתהליך הדמוקרטי, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, נעם סולברג, אמר כי חומר הראיות שהוצג עד כה אינו מערער את תוצאות הבחירות בכללותן.

אמש דיווח עמית סגל בחדשות 12 כי ראש השב"כ זיני טוען שהחקירות מתעכבות, מפנה אצבע מאשימה ליועצת המשפטית לממשלה ולייעוץ המשפטי של השב"כ, ואומר כי לא אושר לחקור אף חשוד. לפי הדיווח, בשיחה עם השופט סולברג טען זיני כי גורמים זרים ועוינים העבירו עד 100 מיליון שקל כדי להשפיע על הבחירות, וכן כי "אקדח קטן, קטלני ומעשן של ראיות" התקבל סמוך לבחירות, וביום ההצבעה הגיעו דיווחים על הצעת כספים וכרטיסי תדלוק למצביעים. עוד אמר זיני בשיחה עם השופט סולברג, לפי הדיווח, בתלונה על עיכוב החקירות: "פריסה ארצית, ארומה ביטחונית, חשודים שמעורבים גם בטרור, מה עוד צריך?"

מה ידוע עד כה?

חשד לשוחד בחירות בנגב: ביום הבחירות, 27 באוקטובר 2026, נעצרו שלושה פעילים המזוהים עם רע"ם בחשד לניסיון לשלם לבוחרים בתמורה להצבעה למפלגה. המשטרה תפסה מעטפות עם כסף מזומן ופתקי רע"ם, ובהמשך נעצרו ארבעה חשודים נוספים. עד אתמול שוחררו כל השבעה ממעצר מאחורי סורג ובריח. לפי הדיווח מיום שלישי, שלושה מהם היו עדיין במעצר בית. העצור האחרון שוחרר ללא תנאים מגבילים לאחר שבית המשפט קבע שהמשטרה התקשתה להציג ראיות הקושרות אותו לעבירה. לפי גורם במשטרה, החקירה נמשכת.

ביום הבחירות, 27 באוקטובר 2026, נעצרו שלושה פעילים המזוהים עם רע"ם בחשד לניסיון לשלם לבוחרים בתמורה להצבעה למפלגה. המשטרה תפסה מעטפות עם כסף מזומן ופתקי רע"ם, ובהמשך נעצרו ארבעה חשודים נוספים. עד אתמול שוחררו כל השבעה ממעצר מאחורי סורג ובריח. לפי הדיווח מיום שלישי, שלושה מהם היו עדיין במעצר בית. העצור האחרון שוחרר ללא תנאים מגבילים לאחר שבית המשפט קבע שהמשטרה התקשתה להציג ראיות הקושרות אותו לעבירה. לפי גורם במשטרה, החקירה נמשכת. ההנחיה לפתוח בחקירה : ב־28 באוקטובר, למחרת יום הבחירות, הציג ראש השב"כ דוד זיני ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית סולברג מידע שהעלה חשד להשפעה פסולה על הבחירות באמצעות מימון זר. סולברג הנחה את זיני לחקור את החשד וביקש לקבל את ממצאי החקירה בתוך שבוע, ככל שיהיו כאלו.

: ב־28 באוקטובר, למחרת יום הבחירות, הציג ראש השב"כ ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית סולברג מידע שהעלה חשד להשפעה פסולה על הבחירות באמצעות מימון זר. סולברג הנחה את זיני לחקור את החשד וביקש לקבל את ממצאי החקירה בתוך שבוע, ככל שיהיו כאלו. הדיווחים על מקורות המימון : ב־29 באוקטובר פורסמו דיווחים על חשד שגורמים בקטאר ובטורקיה העבירו כספים לגופים שפעלו להגדלת שיעור ההצבעה בחברה הערבית. לפי חדשות 13, החשד בנוגע לקטאר התמקד בהעברת מאות אלפי שקלים לגוף המזוהה עם הרשימה המשותפת, ומטרת ההעברה עדיין נבדקה. בדיווחים הראשונים על טורקיה לא פורטו הסכום או זהות מקבלי הכסף. שתי המדינות הכחישו באותו יום שהתערבו בבחירות.

ביום שני השבוע אמר יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן בתדרוך לכתבים כי נבדק גם חשד שהרשות הפלסטינית העבירה כסף לרשימה המשותפת כדי לעודד הצבעה בחברה הערבית. באותו ערב דווח בחדשות 12 שהשב"כ בודק את החשד הזה.

: ב־29 באוקטובר פורסמו דיווחים על חשד שגורמים בקטאר ובטורקיה העבירו כספים לגופים שפעלו להגדלת שיעור ההצבעה בחברה הערבית. לפי חדשות 13, החשד בנוגע לקטאר התמקד בהעברת מאות אלפי שקלים לגוף המזוהה עם הרשימה המשותפת, ומטרת ההעברה עדיין נבדקה. בדיווחים הראשונים על טורקיה לא פורטו הסכום או זהות מקבלי הכסף. שתי המדינות הכחישו באותו יום שהתערבו בבחירות. ביום שני השבוע אמר יו"ר 'ישראל ביתנו' בתדרוך לכתבים כי נבדק גם חשד שהרשות הפלסטינית העבירה כסף לרשימה המשותפת כדי לעודד הצבעה בחברה הערבית. באותו ערב דווח בחדשות 12 שהשב"כ בודק את החשד הזה. כרטיסי התדלוק: שלשום (שלישי) דיווח ג׳וש בריינר ב'הארץ' כי ראש השב"כ זיני טען בדיונים סגורים שכסף מגורם זר שימש לרכישת כרטיסי תדלוק ולחלוקת מזומן לבוחרים. קודם לכן, ב־29 באוקטובר, מסרה המשטרה ל'ישראל היום' שלא התקבלו דיווחים חריגים על כרטיסי תדלוק בדרום. חברת דלק ישראל מסרה כי בבדיקתה לא נמצאו נתוני תדלוק חריגים בתחנותיה, אך לא התייחסה לרכישה חריגה או המונית לכאורה של כרטיסי תדלוק, ככל שזו אכן אירעה.

אם אכן נרכשו כרטיסי תדלוק של אחת החברות האחרות שמחזיקות בשירות זה, לא ידוע עדיין אם הם שימשו כאמצעי לתדלוק רכבים המסיעים בוחרים, פעולה המותרת לפי חוק, או כטובין בפני עצמם כפי שדיווח עמית סגל על דבריו של ראש השב"כ זיני, שאמר: "ראינו ביום הבחירות את התופעה שעליה קיבלנו התרעה מראש: תצביע ותקבל כסף או כרטיסי תדלוק", מה שעשוי להוות שוחד בחירות.

שלשום (שלישי) דיווח ג׳וש בריינר ב'הארץ' כי ראש השב"כ זיני טען בדיונים סגורים שכסף מגורם זר שימש לרכישת כרטיסי תדלוק ולחלוקת מזומן לבוחרים. קודם לכן, ב־29 באוקטובר, מסרה המשטרה ל'ישראל היום' שלא התקבלו דיווחים חריגים על כרטיסי תדלוק בדרום. חברת דלק ישראל מסרה כי בבדיקתה לא נמצאו נתוני תדלוק חריגים בתחנותיה, הבקשות לחקור בכירים במפלגות הערביות : אמש דיווח אבישי גרינצייג ב־i24NEWS כי זיני ביקש בעל פה מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה לחקור באזהרה את יו"ר רע"ם מנסור עבאס , יו"ר תע"ל אחמד טיבי ויו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה . לפי הדיווח, זיני לא הציג נימוק ראייתי לבקשות בעניינם, והיועמ״שית דרשה שיוצגו לה ראיות המצדיקות חקירה.

בעניינו של ח"כ נוסף הועברה, לפי הדיווח, חוות דעת כתובה שנימקה את הבקשה לחקור אותו והייתה על כך הסכמה. אתמול פורסם ב-i24NEWS כי מדובר ביו"ר חד"ש והרשימה המשותפת לשעבר, ח"כ איימן עודה , וכי השב"כ בודק אם קיבל מאות אלפי שקלים מהרשות הפלסטינית. מנגד, חדשות 12 דיווחו אמש כי בשב״כ הכחישו שביקשו לחקור חברי כנסת ואמרו שביקשו לחקור אנשים בסביבתם.

אם החשדות נגד עודה או מי מחברי הכנסת האחרים הם אכן קבלת מאות אלפי שקלים במזומן, כפי שדיווח אתמול אבישי גרינצייג ב־i24NEWS בעניינו של עודה, הדבר עשוי לעורר חשד לעבירות על חוק מימון מפלגות, אם אכן הכסף שימש לפעילות הבחירות. אם נעשו גם פעולות להסוואת הכספים או לעקיפת חובות דיווח, עשוי להתעורר חשד לדיווח כוזב או להלבנת הון. במסגרת חקירת החשד להשפעה זרה על הבחירות, ניתן לבדוק גם את הקשר בין קבלת הכסף לבין ניסיון השפעה כזה – אך קבלת כסף מגורם זר אינה עבירה ביטחונית לכשעצמה.

: אמש דיווח אבישי גרינצייג ב־i24NEWS כי זיני ביקש בעל פה מהיועצת המשפטית לממשלה לחקור באזהרה את יו"ר רע"ם , יו"ר תע"ל ויו"ר בל"ד . לפי הדיווח, זיני לא הציג נימוק ראייתי לבקשות בעניינם, והיועמ״שית דרשה שיוצגו לה ראיות המצדיקות חקירה. בעניינו של ח"כ נוסף הועברה, לפי הדיווח, חוות דעת כתובה שנימקה את הבקשה לחקור אותו והייתה על כך הסכמה. אתמול פורסם ב-i24NEWS כי מדובר ביו"ר חד"ש והרשימה המשותפת לשעבר, ח"כ , וכי השב"כ בודק אם קיבל מאות אלפי שקלים מהרשות הפלסטינית. מנגד, חדשות 12 דיווחו אמש כי בשב״כ הכחישו שביקשו לחקור חברי כנסת ואמרו שביקשו לחקור אנשים בסביבתם. אם החשדות נגד עודה או מי מחברי הכנסת האחרים הם אכן קבלת מאות אלפי שקלים במזומן, כפי שדיווח אתמול אבישי גרינצייג ב־i24NEWS בעניינו של עודה, הדבר עשוי לעורר חשד לעבירות על חוק מימון מפלגות, אם אכן הכסף שימש לפעילות הבחירות. אם נעשו גם פעולות להסוואת הכספים או לעקיפת חובות דיווח, עשוי להתעורר חשד לדיווח כוזב או להלבנת הון. במסגרת חקירת החשד להשפעה זרה על הבחירות, ניתן לבדוק גם את הקשר בין קבלת הכסף לבין ניסיון השפעה כזה – אך קבלת כסף מגורם זר אינה עבירה ביטחונית לכשעצמה. מעצר פעיל בל"ד ביפו : אתמול בלילה (בין שלישי לרביעי) נעצר בביתו עבד אבו שחאדה , עיתונאי, פעיל בל"ד וחבר מועצת עיריית תל אביב–יפו לשעבר. לפי דיווחו של ג'וש בריינר ב'הארץ', השב"כ והמשטרה עצרו אותו בחשד לעבירות ביטחוניות. פרטי החשדות לא פורסמו, והקשר בין המעצר לחקירת ההתערבות הזרה בבחירות לא הובהר. בסביבתו של אבו שחאדה טענו כי שהה בקטאר לצורך עבודה עיתונאית, שם נפגש עם הח"כ לשעבר עזמי בשארה . בשארה נחשד בריגול נגד ישראל ובשורת עבירות ביטחוניות חמורות נגד המדינה בתקופת מלחמת לבנון השנייה, ומאז שוהה בקטאר.

: אתמול בלילה (בין שלישי לרביעי) נעצר בביתו , עיתונאי, פעיל בל"ד וחבר מועצת עיריית תל אביב–יפו לשעבר. לפי דיווחו של ג'וש בריינר ב'הארץ', השב"כ והמשטרה עצרו אותו בחשד לעבירות ביטחוניות. פרטי החשדות לא פורסמו, והקשר בין המעצר לחקירת ההתערבות הזרה בבחירות לא הובהר. עדכון השב"כ לוועדת הבחירות: אתמול בבוקר מסר השב"כ כי המודיעין שבידיו מצביע לכאורה על הזרמת סכומי כסף גדולים ממדינות זרות לישראל, מגורמים בעלי אינטרסים סמויים ואף עוינים. השירות תיאר חשד לפעילות מימון והשפעה "בהיקף העולה על אלפי אנשים וייתכן אף יותר", והבהיר שנדרשות פעולות איסוף וחקירה נוספות כדי לבסס את ההיקף. בעדכון לא צוינו מדינות, סכומים מדויקים, מקבלי כסף או מספר קולות שהושפעו.

הטענות בקואליציה: "להקפיא את הבחירות"

לאורך השבוע האחרון החשדות עוררו סערה בקרב מפלגות הקואליציה, ארגוני ימין וכלי תקשורת המזוהים עם הקואליציה הנוכחית, בהם תחנת הרדיו גלי ישראל וערוץ 14. זמן מה לפני הבחירות מגישי הערוץ החלו לכנות את תומכי המפלגות הערביות "תומכי טרור", וכבר מבוקר הבחירות עלו בערוץ טענות לפיהן בציבור הערבי "גונבים את הבחירות", כך בין היתר לפי דו"ח של מכון ברנדייס, הבוחן את סיקור יום הבחירות בערוץ 14.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר ביום הבחירות כי "הערבים גונבים לנו את הבחירות". שורה ארוכה של חברים נוספים במפלגות הימין התבטאו נגד המפלגות הערביות לאורך השבוע, ואתמול השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר "אני קורא לראש השב"כ, דוד זיני, לפעול גם בלי אישור היועמ"שית עוד היום למעצרם של כל ראשי המפלגות הערביות ולחקור אותם במרתפי השב"כ עד לבירור מלא של החשדות, ולהקפיא במיידי את אישור תוצאות הבחירות והרכבת הממשלה. גנבו פה בחירות במדינת ישראל".

השאלות הפתוחות – והפערים

כפי שהדברים עומדים כעת, קיים עדיין פער ניכר בין הקמפיין של מפלגות הקואליציה וערוצי התקשורת המזוהים איתם, וההאשמות מרחיקות הלכת המגולמות בו, לבין פעולות החקירה והאכיפה בפועל. פער זה מעלה כמה שאלות חשובות:

האם אכן מדובר ב"גניבת בחירות" כמו שנטען? המידעים שנחשפו רחוקים מלאמת את כל החשדות, שכפי הנראה יתבררו בקרוב, אך השופט סולברג הבהיר כבר בימים הראשונים לבדיקה כי גם אם אכן בוצעו העבירות המיוחסות, לא מדובר במספר קולות שמשנה את תוצאות הבחירות באופן מהותי לפי התוצאות הרשמיות שפורסמו ואושרו אתמול, אם ייגרעו 3,884 קולות לרע"מ בעקבות פסילת קלפיות, מפלגתו של מנסור עבאס תרד מ-8 ל-7 מנדטים (בהנחה ששאר המפלגות לא יאבדו קולות). אך גם במקרה כזה, המנדט השמיני שלה יעבור לרשימה המשותפת בשל הסכם עודפים ביניהן, ותמונת הגושים לא תשתנה.

המידעים שנחשפו רחוקים מלאמת את כל החשדות, שכפי הנראה יתבררו בקרוב, אך השופט סולברג הבהיר כבר בימים הראשונים לבדיקה כי גם אם אכן בוצעו העבירות המיוחסות, לא מדובר במספר קולות שמשנה את תוצאות הבחירות באופן מהותי לפי התוצאות הרשמיות שפורסמו ואושרו אתמול, אם ייגרעו 3,884 קולות לרע"מ בעקבות פסילת קלפיות, מפלגתו של מנסור עבאס תרד מ-8 ל-7 מנדטים (בהנחה ששאר המפלגות לא יאבדו קולות). אך גם במקרה כזה, המנדט השמיני שלה יעבור לרשימה המשותפת בשל הסכם עודפים ביניהן, ותמונת הגושים לא תשתנה. אם הפעילות החשודה נגעה לאלפי אנשים, למה לא נעצרו יותר חשודים? השב"כ לא פירט למי מתייחסת ההערכה על אלפי אנשים שהיו מעורבים בפעילות וכמה מהם, אם בכלל, קיבלו כסף או היו מעורבים בשוחד בחירות לכאורה. לפי חדשות 12, בכירים בשב"כ טענו שהמשטרה לא הסכימה לעצור איש בחקירת המימון הזר. לא פורסם את מי ביקש השב"כ לעצור, מה הוצג בעניינם או מדוע המשטרה לא הסכימה.

שבעת המעצרים בנגב היו בתיק החשד לשוחד לטובת רע"ם. הקשר בין מעצרו של עבד אבו שחאדה לתיק המימון הזר לא הובהר. הפרסום בעניינו של עודה עסק בבדיקת החשד לקבלת כספים. גם אם כל ההאשמות יוכחו כנכונות, קשה להסביר את הטענה על מבצע השפעה שבו פעלו אלפים.

השב"כ לא פירט למי מתייחסת ההערכה על אלפי אנשים שהיו מעורבים בפעילות וכמה מהם, אם בכלל, קיבלו כסף או היו מעורבים בשוחד בחירות לכאורה. לפי חדשות 12, בכירים בשב"כ טענו שהמשטרה לא הסכימה לעצור איש בחקירת המימון הזר. לא פורסם את מי ביקש השב"כ לעצור, מה הוצג בעניינם או מדוע המשטרה לא הסכימה. שבעת המעצרים בנגב היו בתיק החשד לשוחד לטובת רע"ם. הקשר בין מעצרו של עבד אבו שחאדה לתיק המימון הזר לא הובהר. הפרסום בעניינו של עודה עסק בבדיקת החשד לקבלת כספים. גם אם כל ההאשמות יוכחו כנכונות, קשה להסביר את הטענה על מבצע השפעה שבו פעלו אלפים. מה מעכב את המשך החקירה? ב־1 בנובמבר הודיע סולברג על הקמת צוות משותף של השב״כ והמשטרה, בליווי פרקליטות המדינה, שינהל את המשך חקירת החשד להתערבות זרה. הצוות נועד לרכז את חומרי החקירה ולתאם את עבודת שני הגופים. ועדת הבחירות קיבלה בנפרד תמצית של המידע המודיעיני.

ב־3 בנובמבר אמרה בהרב־מיארה כי השב"כ לא העביר לצוות במשך יומיים את חומרי החקירה שאסף, ובכך עיכב את הטיפול. אתמול דיווחו חדשות 12 כי בשב"כ דחו את הטענה לעיכוב ואמרו שהצוות טרם החל לפעול. לא פורסם אילו חומרים התבקש השב״כ להעביר, מה נמסר בפועל ומתי.

ב־1 בנובמבר הודיע סולברג על הקמת צוות משותף של השב״כ והמשטרה, בליווי פרקליטות המדינה, שינהל את המשך חקירת החשד להתערבות זרה. הצוות נועד לרכז את חומרי החקירה ולתאם את עבודת שני הגופים. ועדת הבחירות קיבלה בנפרד תמצית של המידע המודיעיני. ב־3 בנובמבר אמרה בהרב־מיארה כי השב"כ לא העביר לצוות במשך יומיים את חומרי החקירה שאסף, ובכך עיכב את הטיפול. אתמול דיווחו חדשות 12 כי בשב"כ דחו את הטענה לעיכוב ואמרו שהצוות טרם החל לפעול. לא פורסם אילו חומרים התבקש השב״כ להעביר, מה נמסר בפועל ומתי. איך שימש הכסף, והאם בשימוש זה נפגע טוהר הבחירות? ב־2 בנובמבר דיווחו חדשות 12 כי גורמי הביטחון אימתו נתיב העברה מקטאר לגורם פוליטי ברשימה המשותפת לצורך המרצת בוחרים להגיע לקלפיות. ב־3 בנובמבר דיווח בריינר כי זיני טען בדיונים סגורים שכסף זר שימש לרכישת כרטיסי תדלוק ולחלוקת מזומן כדי שבוחרים יצביעו למשותפת ולרע"ם. עדיין לא ברור אם שני הדיווחים מתייחסים לאותה העברה. בעדכון הרשמי של השב״כ לא פורט כיצד הכסף שימש בפועל, למי נמסר, אם הותנה בהצבעה לרשימה מסוימת או אם נמצא קשר למעטפות שנתפסו בנגב.