שני טילי שיוט וכטב"ם בעל מנוע סילון רוסיים התרסקו בפולין במהלך הלילה והבוקר (בין חמישי לשישי), כך לפי הודעת שר ההגנה של פולין, ולדיסלב קוסיניאק-קמיש. הטילים והכטב"ם פגעו בפולין בשעה שרוסיה שיגרה את אחת המתקפות הגדולות ביותר שלה על העורף האוקראיני, ובזמן שצבאות נאט"ו ערכו תרגיל נרחב בפולין.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר כי מדובר ב"אחת המתקפות הגדולות ביותר" מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה ב-2022, שכתוצאה ממנה נהרגו לפחות שמונה בני אדם ונפצעו קרוב ל-30 נוספים באוקראינה.

ראש הממשלה הפולני דונלד טוסק אמר כי לא נראה שמדובר במקרה או בתאונה, אלא בשיגור מכוון לפולין החברה בברית הטרנס-אטלנטית נאט"ו. איש לא נפגע ולא דווח על נזק, אך ורשה הגדירה את התקרית כ"פרובוקציה" מצד מוסקבה.

שר ההגנה ולדיסלב קוסיניאק-קמיש מסר כי טיל מסוג Kh-101 פגע באזור כפרי בנובי ליפוביץ, בדרום-מזרח פולין, כ-50 קילומטרים מהגבול עם אוקראינה. הטיל המונחה, שנועד לפגיעה במטרות בדיוק רב, התרסק בסביבות השעה 06:30 שעון פולין. נטליה שפונאר, תושבת המקום, סיפרה כי הכינה את ילדיה לבית הספר כאשר שמעה "שריקה וחבטה עמומה".

קוסיניאק-קמיש ציין כי טיל נוסף, שגם הוא ככל הנראה חדר למרחב האווירי של פולין, נפל ליד רודניק נד סאנם, מערבית לנובי ליפוביץ; כמו כן, כטב"ם בעל מנוע סילון התרסק דרומה משם, ליד מולודיץ'.

שר ההגנה הפולני ציין כי להערכתו, אין זה "מקרי" שהתקרית התרחשה באותו יום שבו נערכים תרגילים צבאיים מערביים נרחבים, בהשתתפות כוחות מ-11 מדינות החברות בברית נאט"ו וב"קואליצית הרצון הטוב" שהושקה אתמול בברלין. המנהיגים הפולנים רמזו כי תקיפת ארצם היא תגובה רוסית להקמת הקואליציה שמטרתה לשאת ולתת עם מוסקבה על הסדרי ביטחון עתידיים ביבשת.

שר ההגנה הבריטי, וס סטריטינג, השוהה בפולין לרגל התרגיל הצבאי תיאר את החדירה לשטח פולין כ"חמורה ביותר" בפוסט שפרסם ב-X, והוסיף: "ההשלכות של המלחמה הבלתי-חוקית של רוסיה מורגשות ברחבי אוקראינה, ובאופן גובר גם במדינות השכנות. בריטניה עומדת לצד בעלות בריתה". מייג'ור-גנרל אירנאוש נובאק, מפקד הפיקוד המבצעי של הכוחות המזוינים הפולניים, ציין כי זוהו כ-11 עצמים שהיוו סכנה למרחב האווירי של פולין.

ראש הממשלה טוסק סיפר כי שוחח עם מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, הצפוי לבקר בוורשה מחר (שבת) והשניים הסכימו כי "לא נראה שמדובר בצירוף מקרים" בכך שהמתקפה התרחשה בבוקר בו החל התרגיל.

"הדבר מראה בבירור שצפויים לכולנו אתגרים גדולים בחודשים הקרובים" אמר טוסק. "התקרית של היום ממחישה, יותר מתמיד, מדוע פולין חייבת לקחת חלק בקבלת ההחלטות בנוגע לעתידה של אוקראינה", הוא הוסיף וטען שלוורשה יש "הבנה טובה יותר" של האיום הנשקף מצד רוסיה.

רוטה כתב ברשת החברתית X: "שוחחתי עם דונלד טוסק על ההפרות החמורות של המרחב האווירי הפולני במהלך הלילה. בתגובה, הוזנקו מטוסי קרב של נאט"ו. אנו עומדים לצד פולין וממשיכים לחזק את יכולתנו להרתיע ולהגן".

לדבריו "התקרית המסוכנת הזו היא תוצאה של המלחמה המתמשכת שמנהלת רוסיה נגד אוקראינה. אני מגנה את התקיפות של רוסיה ואת המלחמה שהיא מנהלת. אנו ממשיכים לעמוד מאוחדים כבעלי ברית, ונמשיך לתמוך באוקראינה".

הרשויות בפולין הזהירו שוב ושוב בחודשים האחרונים מפני תקריות ביטחוניות אפשריות, על רקע החשש מהסלמה במלחמה שמנהלת רוסיה נגד אוקראינה. בחודש יולי, טיל שיוט רוסי מדגם Kh-101 נפל באזור לובלין שבפולין, לאחר שסטה ממסלולו במהלך מתקפה רוסית לילית על אוקראינה.

בספטמבר אשתקד, יותר מ-20 כטב"מים רוסיים חדרו למרחב האווירי של פולין; דונלד טוסק הזהיר אז כי המדינה נמצאת "קרובה יותר לעימות צבאי מכפי שהייתה בכל עת אחרת מאז מלחמת העולם השנייה". בנובמבר 2022, טיל רוסי מדגם Kh-55 התרסק סמוך לעיר בידגושץ' – במרחק של למעלה כ-500 ק"מ משטחה של אוקראינה, אך הדבר התגלה רק בתחילת שנת 2023.

המתקפה הנרחבת של רוסיה על אוקראינה נערכה לאחר שאוקראינה שיגרה השבוע שלוש מתקפות נרחבות על רוסיה, שבכל אחת מהן שוגרו יותר מ-1,000 כטב"מים ועוד עשרות טילים, וכתוצאה מהן התמוטט לחלוטין גשר קרץ' המחבר בין רוסיה לחצי האי קרים, אותו סיפחה ב-2014 ומשמש עורק חיים ותשתית לחימה אסטרטגית עבור הרוסים. הלילה (בין חמישי לשישי) תקפה אוקראינה שוב את הגשר והצליחה למוטט את נתיב הרכבת העובר בו, ובמקביל לכך תקפה תשתיות של תעשיית הנפט הרוסית.

התגובה הרוסית למתקפה פגעה בערים ואזורים רבים באוקראינה. זלנסקי אמר הבוקר כי כל המטרות, ללא יוצא מן הכלל, היו תשתיות אזרחיות רגילות, "דברים המקיימים ממש את חייהם של בני האדם".

זלנסקי ציין כי נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, יצא לפועל עם המתקפה לאחר "פגישה חלשה" עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סין, שי ג'ינפינג, ובעקבות "כישלונו בניסיון לשרטט מחדש את מפת העולם". הנשיא האוקראיני הוסיף כי, "רוסיה מנסה לפצות על חוסר האונים הצבאי והדיפלומטי שלה באמצעות סוג כזה בדיוק של טרור."

לפי הצבא הפולני היקף המתקפה הלילה על אוקראינה היה חסר תקדים. מייג'ור-גנרל אירנאוש נובאק ציין כי רוסיה הפעילה שבעה מפציצים ושיגרה 26 טילי שיוט מסוג "קליבר", 72 טילי שיוט מסוג "Kh-101" ויותר מ-500 כטב"מים לעבר אוקראינה.

מגדל הפיקוח בנמל התעופה ז'שוב-יאסיונקה, המשמש כמרכז תעופה בינלאומי לנוסעים וכן כנקודת מעבר מרכזית לסיוע צבאי לאוקראינה, פונה למשך זמן קצר במהלך הלילה; היה זה המקרה הראשון מסוג זה מאז פרוץ המלחמה בקנה מידה מלא באוקראינה.

בעקבות התקריות, זימן טוסק את ראשי הצבא ושירותי הביטחון לישיבת חירום לילית כדי לדון במצב. שר החוץ של אוקראינה, אנדריי סיביה, אמר כי ההפרות האחרונות "ממחישות את האיומים הנשקפים מהתוקפנות הרוסית כלפי אירופה כולה והקהילה הטרנס-אטלנטית". הוא הוסיף: "בעוד מוסקבה מנסה לקדם דיונים על 'ארכיטקטורת ביטחון חדשה באירופה', הטילים והכטב"מים הרוסיים מערערים באופן ישיר את הסדר הביטחוני הקיים באירופה. הצעד הראשון לשיפור המצב יהיה הפסקת התקפות מסוג זה".