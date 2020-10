אפל תכריז היום (שלישי) על המכשיר החדש, אייפון 12, באירוע השקה נוצץ. הדגמים החדשים יצויידו ככל הנראה ביכולת פעולה בתדרים של גלים מילימטריים המאפשרים באופן תיאורטי גלישה מהירה במיוחד ברשתות הדור ה-5, זאת למרות שפריסתן של אנטנות מסוג זה איננה רווחת, ומתקני שידורים מסוג זה מתקשים מאוד לחצות קירות או מחסומים פיזיים אחרים.

לפי אתרים העוסקים במוצרי אפל, המדליף עם הרקורד הכי מוצלח בתחום הוא KANG, משתמש שזהותו האמיתית אינה ידועה, שמפרסם הדלפות לגבי מוצרי אפל ברשת החברתית WEIBO הסינית.

על פי KANG, פרט ליכולות החדשות וההתאמה לתדרי הדור ה-5 ברשתות הסלולר, דור זה של מכשירים יצויד ככל הנראה במצלמות עם חיישנים גדולים יותר, מה שיאפשר תמונות טובות יותר בתנאי תאורה קשים. בעזרת שימוש במספר עדשות שונות, מערך הצילום יצליח לדמות יכולת זום של פי 4 ואף פי 5 במכשיר הדגל 12 PRO MAX.

יכולת הטעינה האלחוטית של האייפון תגדל ל-15 ואט, והמכשיר יצויד במגנט, שיסייע לקבע אותו מעל משטח ההטענה.

הדור הזה של האייפונים יהיה יקר יותר ממכשירים קודמים, אך גם יכיל מגוון מכשירים רחב, החל ב-IPHONE MINI, שיעלה 699 דולר לאחסון של GB64 ועד ה-PRO MAX, שיעלה 1499 דולר לגרסת ה-GB 512.

