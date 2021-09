ארנק הביטקוין הושק באל סלבדור, והוקפא בעקבות שורת כשלים

השקת ארנק הצ'יבו באל סלבדור אתמול (רביעי), שאמורה ליישם את אימוץ הביטקוין כאמצעי תשלום מוכר במדינה, נתקלה בקשיים מרובים והוקפאה. משתמשים שהצליחו להוריד את הארנק מהאתר דיווחו כי האתר ההורדה אינו מאובטח (HTTP במקום HTTPS).

As of this morning, the app download site was using clear HTTP, so, there's that…. pic.twitter.com/MGsgtdk9BE

אחרים גילו שלצורך זיהוי המשתמש האפליקציה תקבל כל תמונה שנראית דומה לתעודת זהות וכן כל תמונה כתמונת פנים, וכך מתאפשר לכל אדם או תוכנה להתחזות לתושבי אל-סלבדור ולגזול את הקרדיט של 30 דולר שהובטחו לכל אזרח כמענק הצטרפות.

"כמו כל החידושים, גם לביטקוין באל סלבדור יש עקומת למידה", צייץ נשיא אל סלבדור, נאיב בוקלה, ביחס להשבת ההורדות של הארנק עקב עומס רב על שרתים.

הכשלים בהשקה היו צפויים מראש בשל לוח הזמנים הצפוף והיערכות לקויה. לצ'יבו לא התקיימו הדגמות ציבוריות וניסויים בקבוצות מדגם מהציבור, שבהן מקובל למצוא את רוב המגבלות של הטכנולוגיה ושגיאות התכנות, ולתקן אותן לפני ההשקה הרשמית.

— your #1 source for absurdist true crime ???????? ???? (@davidgerard) September 8, 2021

figure 1: the chivo wallet in action pic.twitter.com/6jNori4SEK

חוק הביטקוין גרם להתנערות של קרן המטבע והבנק העולמי מסיוע למדינה במהלך, בשל חשש מיצירת "גן עדן" למלביני כספים.

חוק הביטקוין באל סלבדור מחייב את כל בעלי העסקים במדינה לכבד תשלום בביטקוין, שהונגש לאזרחים באמצעות הארנק הדיגיטלי צ'יבו. מבקרי המהלך מאשימים את בוקלה בתחבולה שנועדה "להדפיס" דולרים, היות שאין לאל סלבדור מטבע ריבוני. לפי המבקרים, 20% ממחזור הכספים של המדינה מבוסס על תשלומים שמגיעים מאזרחי המדינה שעובדים בחו"ל. לפיכך, אם הם ישלמו בדולרים אמיתיים דרך צ'יבו, לבוקלה תהיה גישה לכסף האמיתי, ואילו האזרחים יקבלו זיכוי בארנק ביתרת "דולרים" שלא תכובד מחוץ למערכת צ'יבו או ביתרת "ביטקוין".

ככל הידוע, הארנק אינו עובד ברשת הביטקוין ממש, אם כי הטכנולוגיה של הארנק לא הוסברה לציבור באופן מפורט. לכן, אל סלבדור כלל לא אימצה בפועל את הביטקוין, משום שביטקוין כלל לא מתאים לשמש כאמצעי תשלום. ברשת הביטקוין קיים עומס תמידי מאז 2015, ותשלומים זוכים לאישור ביצוע לאחר שעה או כמה שעות. על המשלמים לשלוח עמלה לבחירתם, שקובעת את הקדימות בתור לביצוע התשלום. תשלומים בעמלה נמוכה לא יבוצעו לעולם, וכדי לבצע תשלום יש לשלם ביטקוין בשווי שנע כיום סביב עשרות דולרים.

ארנק הצ'יבו עובד כנראה ברשת ריכוזית משל עצמו, שרק ממירה יתרות "דולרים" ליתרות "ביטקוין" לפי שער שנלקח מזירות מסחר, ולא ברור כיצד פועל הממשק בינו לבין ביטקוין או אם יש בכלל ממשק כזה.

בתאוריה, אזרחים אמורים להיות מסוגלים למשוך דולרים במזומן מהיתרה בצ'יבו באמצעות כספומטים מיוחדים שנפרשו במדינה תמורת עמלה, אבל תשלומים דיגיטליים ב"ביטקוין" או ב"דולרים" אמורים להתבצע בחינם.

ארגון הסוחרים במדינה הזהיר את הסוחרים לא לשמור יתרות ביטקוין, בשל התנודתיות הגבוהה של שערו והסיכונים הנובעים מכך, והמליץ לבעליו להמיר באופן מיידי כל תשלום בביטקוין ליתרת דולרים בארנק.

לפני ההשקה עצרה הממשלה לכמה שעות את הפעיל מריו גומז, ככל הנראה בשל הדלפת מידע לגבי הצ'יבו והביקורת הגלויה שלו על המהלך. לאחר המעצר השרירותי, שוחרר גומז ללא אישום.

גם תומכי מטבעות קריפטו מביעים ביקורת על המהלך, בשל החוק שמחייב כל אדם לכבד תשלום בביטקוין, אירוניה מרה לאידיאולוגיה של מטבעות קריפטו, שמשווקת את האימוץ שלהם כ'בחירה חפשית של כל אדם'.

לפי סקר שנערך באל סלבדור, פחות מ-20% מתושבי המדינה רואים בחוק הביטקוין מהלך חיובי. סיבה מרכזית לכך היא התנודתיות בערכו.

ההפגנות כנגד אימוץ הביטקוין בבירה סן סלבדור כבר הגיעו למאות אנשים בהפגנה, בשל חוסר האמון בטכנולוגיה ובנשיא גם יחד.

People in ????San Salvador, El Salvador protest the new #Bitcoin law.

El Salvador became the first country to adopt the cryptocurrency as legal tender today. pic.twitter.com/Gr0aB0vODS

— Radar 2021 (@RadarTelemundo) September 7, 2021