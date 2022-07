הקרב על אירופה: אנגליה וגרמניה ייפגשו לגמר יורו הנשים היום ב-19:00

נבחרות אנגליה וגרמניה ייפגשו הערב (ראשון, 19:00) בגמר יורו הנשים, באצטדיון וומבלי בלונדון. 87 אלף אוהדים ואוהדות הבטיחו את הגעתם למשחק, שאמור לשבור את שיא כמות הצופים לגמר יורו, גברים או נשים.

אנגליה וגרמניה היו הנבחרות המובילות לכל אורך הטורניר, כאשר עד למשחק הגמר מלכות השערים בטורניר התחלקה בין בת' מיד המקומית לאלכסנדרה פוף הגרמנייה (6 שערים כל אחת) וכל אחת מהנבחרות ספגה שער אחד בלבד בחמש המשחקים ששיחקו. עם זאת, האנגליות בראש טבלת הכיבושים עם 20 שערים במהלך הטורניר, בעוד הגרמניות במקום השני, לאחר שכבשו "רק" 13 פעמים.

גרמניה הגיעה לגמר לאחר ניצחון 1:2 בחצי הגמר על צרפת ורוצה לזכות באליפות אירופה התשיעית שלה. אנגליה מעולם לא זכתה בטורניר, לאחר שהפסידה פעמיים במעמד הגמר, ותנסה לכתוב מחדש את ההיסטוריה עם זכייה מול הקהל הביתי. האנגליות גברו 0:4 על שבדיה בחצי הגמר.

נבחרת הלביאות קיבלה עידוד משמעותי ברשתות החברתיות מדמויות כמו כדורגלני העבר, אלן שירר, גארי ליניקר ומאמן נבחרת אנגליה לגברים, גארת' סאות'גייט, המוזיקאי אד שירן ואפילו יורש העצר, הנסיך וויליאם ובתו הנסיכה שארלוט שלחו סרטון ברכה.

Good luck tonight @Lionesses, we’re all cheering for you! pic.twitter.com/ATsLg6QHIF

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 31, 2022