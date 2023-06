עסקי הקריפטו: ההשקעות מתרסקות, כתבי האישום נערמים ומספר העצורים גדל

רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הגישה אתמול (שני) תביעת ענק נגד ביננס, זירת הקריפטו הגדולה בעולם, ונגד בעליה צ'אנג פנג זאו באשמת פעילות מסחר בלתי חוקית בארצות הברית וסיכון כספי לקוחות.

התביעה מציינת בשמם 12 מטבעות קריפטו, כמו סולנה וקרדנו, שהוכרזו כניירות ערך בלתי רשומים ולכן בלתי חוקיים למסחר בארצות הברית, ושווים המסחרי יורד בחדות. את'ר וביטקוין לא נכללו ברשימה.

מלבין הכספים רג'י פאולר, שפתח עשרות חשבונות בנק ברחבי העולם בעבור חברות קריפטו והלבין גם כספי קרטל סמים קולומביאני, נשלח ל 6 שנים בכלא, לאחר משפט ממושך. פאולר רימה גם את עורכי דינו שלו בתחילת ההליך. שותפיו הישראלים מעולם לא נתפסו.

לפי נתוני חברת פיצ'בוק, זרם השקעות ההון-סיכון לתחום חברות הקריפטו התרסק השנה והגיע ל-500 מליון דולר בלבד, לעומת שיא של 12.6 מיליארד בשנה שעברה, ירידה של מעל 90%.

העימות בין גנצלר ופאנג זאו הפך לתביעה משפטית גלויה

התביעה הפרוסה על 136 עמודים ומפרטת מסכת של עבירות פיננסיות וניהול רשלני ביותר, תוך מודעות להפרות חוק רבות ונסיון להסוות אותן.

"אנו טוענים כי זאו ובייננס עסקו ברשת נרחבת של הונאה, ניגודי עניינים, חוסר חשיפה והתחמקות מחושבת מהחוק", מסר בהודעה לעיתונות יו"ר ה-SEC, גארי גנסלר. "הם הוליכו משקיעים שולל לגבי בקרת הסיכונים שלהם והיקפי מסחר, והסתירו באופן אקטיבי את זהות מפעיל הפלטפורמה, את המסחר המניפולטיבי של עושה השוק הקשור אליה, ואפילו את המקום בו נשמרו כספי המשקיעים ונכסי הקריפטו".

פאנג זאו צייץ כי "נוציא תגובה ברגע שנראה את התלונה. עדיין לא ראינו אותה. התקשורת מקבלת את המידע לפנינו" ומכה שעות לאחר מכן המשיך להטריל את גנצלר בטוויטר,

Wonder if he ever reads the comments under his post, from the consumers he is suppose to protect. https://t.co/xQjC872GsD — CZ ???? Binance (@cz_binance) June 5, 2023

בתגובה הרשמית של ביננס הם מביעים אכזבה מה-SEC, ומודיעים שהחברה מתכוונת "להתגונן בקפדנות". הם מגנים את מסע האכיפה של ה-SEC, וטוענים שיפגע במעמד הפיננסי של ארצות הברית, ומכחישים את הסיכון של כספי משקיעים בחברת הבת האמריקאית. החברה מדגישה את ערך היסוד שמנחה אותה שהוא "קידום חירות הכסף".

התביעה הכי פחות מפתיעה מעולם

Let's talk about and analyze the SEC vs. Binance lawsuit. Because I've never seen anything like this before. This is 136 pages of pure madness. One for the history books. ????https://t.co/4nUFdnNJpu — Stephen Diehl (@smdiehl) June 5, 2023

לפי התביעה, ביננס לא ביצעה שום הפרדה פנימית למניעת ניגוד עניינים בין פונקציות שונות של זירת מסחר, עושת שוק וסליקה. הטוקן BNB שהנפיקה הוגדר כאחד מבין 12 ניירות ערך בלתי רשומים, ולכן לא חוקיים למסחר בארצות הברית.

באופן רשמי, החברה כלל לא הייתה פעילה בארצות הברית, אך לפי התביעה זהו מצג שווא שמנהלי החברה דיברו עליו בחפשיות בהתכתבויות פנימיות, כולל חששותיהם מפעולות כה רשלניות, שמזמינות תשומת לב רגולטורית. "על פני השטח אסור להראות כבעלי לקוחות אמריקאים, אבל במציאות, אנחנו צריכים להכניס אותם בצורות יצירתיות", כתב אחד המנהלים.

כספי הלקוחות עורבבו עם כספי החברה וכולם נשלטו על ידי המייסד צ'אנג פנג זאו, כולל בחברות בת שאמורות היו להתנהל באופן עצמאי, כדי להרחיק תשומת לב רגולטורית.

כך לדוגמא, ביום פתיחת חברת הבת האמריקאית BINANCE.US, אחד מאסימוני הקריפטו נסחר בה על ידי חשבונות בשליטת זאו עצמו, ב"מסחר מכובס" בשיעור של 99% בשעה הראשונה, או 70% ביום הפתיחה.

הפעלת מסחר מכובס על ידי ביננס איננה יוצאת דופן. למעשה, מתכונת מסחר זו היא המתכונת העיקרית בכל זירות המסחר בקריפטו – ליצור מראית עין של משהו ש"קורה" כדי לעודד אנשים תמימים להוסיף כסף אמיתי לקלחת תמורת סחורה ללא כל ערך יסודי. מאז ומעולם, שום מטבע קריפטו או אסימון קריפטו לא מעניק לבעליו איזושהי זכות שדומה לזכות שמעניק נייר ערך חוקי רגיל.

מדובר בתביעה צפויה עד מאוד, מכמה סיבות. הראשונה היא שמשרד המשפטים דרש מהחברה גילוי מסמכים נרחב בסוף שנת 2020. השניה היא שרשות הסחר ההוגן, הCFTC, כבר הגישה תביעה אזרחית נגד ביננס במרץ ובה פירוט של התכתבויות פנימיות בין עובדים בכירים המעידה על חדירה עמוקה של רשויות החוק האמריקאיות לתוך הפלטפורמות הטכנולוגיות של ביננס ואולי גם למכשירים הדיגיטליים האישיים של בכיריה. לפי התביעה, ביננס הפעילה 300 חשבונות מסחר מטעמה, תוך התחזות למשתמשים רגילים.

הסיבה השלישית היא שהכלי תקשורת גדולים כבר חשפו את רוב הגילויים של הפרות החוק של ביננס לאורך רוב תקופת פעילות החברה, מאז שהוקמה ב-2017.

העיתונות הייתה שם קודם

אלו כללו את "מסמך הטאי צ'י" הפנימי מ-2018 שנחשף בפורבס ב-2020 ופירט אסטרטגיה של הונאת רשויות החוק בארצות הברית על ידי החברה.

החברה עצמה הודתה שהנפיקה "מטבע צמוד" ל"מטבע יציב" אחר, שצמוד לדולר, באקט מבלבל, כששניהם נקראים בשם BUSD, מבלי שהנפקות אלו היו מגובות 100% מהזמן מטבע השני, לאחר תחקיר עצמאי.

ברויטרס פורסמו מספר תחקירי עומק על החברה, ובהם גילויים של נטישה המונית של עובדי מחלקת הציות של החברה, מבנה הפירמידה של 73 חברות הבת, ותרגילים נוספים בהם נקטה כדי להימנע מציות לחוקים פיננסיים.

מעקב אחר העברות מטבעות קריפטו ברשתות הבלוקצ'יין, אפשר לחוקר עצמאי לחשוף ערבובי נכסים בין ארנקים של ביננס לארנקים של חברת הבת בארצות הברית, שאמורים להיות מופרדים, ואת המניפולציות של רשתות הבלוקצ'יין שהקימה, תוך הסוואת השליטה שלה בהן.

NEW: IS BINANCE US A FAKE EXCHANGE? Billions in customer funds transferred directly from BinanceUS to offshore Binance exchange. Is this just a ploy to trick regulators? Summary ????????https://t.co/3Dfw69ATE0 — DIRTY BUBBLE MEDIA: GRIND SLOW, GRIND FINE (@MikeBurgersburg) December 18, 2022

ברויטרס גם חשפו את קשריה המפותלים של ביננס לבנקים האמריקאים סיגנצ'ור וסילברגייט, שקרסו מאז, בעיקר בשל חשיפתם לתחום הקריפטו.

בפייננשיל טיימס חשפו את "בישול" הדו"חות הכספיים של חברת הבת הבריטית של ביננס ב-2022.

ההפתעה היחידה שעוד אפשרית היא שמשרד המשפטים האמריקאי לא יגיש תביעות פליליות נגד ביננס ובכירה, ובייחוד צ'אנג פנג זאו.

מטבעות הקריפטו בירידות חדות

התביעה הכריזה על 12 מטבעות וטוקני קריפטו כניירות ערך בלתי רשומים, ולכן בלתי חוקיים למסחר בארצות הברית. ביניהם המטבע של ביננס BNB, והטוקן שלה BUSD, המטבעות אלגורנד, סולנה, קרדנו, מאטיק, פייל-קוין, סנד, מאנה, קוסמוס-האב, אקסי אינפיניטי וקוטי.

ההכרזה גרמה לנזק אגבי למסחר בקריפטו, כך שביטקוין יורד ב5%, את'ר ב4%, BNB ב8%, קרדנו ב7%, סולנה ב8.5% וסנד ב11.5%. כלל שווי השוק ירד ב4.5% בשעה לאחר פרסום כתב התביעה.

תופעת המסחר המכובס והיעדר פיקוח של ממש על זירות המסחר בקריפטו, הופכת כל שווי מוצהר לתיאורטי בלבד. זירות הקריפטו תמיד דלות בכסף מדינתי רגיל, ושווי של מטבע הוא בעצם הימור על זרם ההכנסות העתידי שיגיע ממשקיעים חדשים בעתיד. רוב נכסי הקריפטו אינם באמת נזילים ולכן שווים הריאלי שואף לאפס.

דו קואן עצור במונטנגרו. רג'י פאולר הולך לכלא. שותפיו הישראלים מעולם לא נתפסו

יזם הקריפטו דו-קואן, שהקים את פרויקט הקריפטו הכושל טרה/לונה, עצור כבר כחודשיים במונטנגרו, לאחר שניסה להימלט מהמדינה עם דרכון מזוייף. הרשויות במונטנגרו כמעט ושחררו אותו בערבות, בהיעדר איזוק אלקטרוני במדינה, אך לבסוף חזרו בהם, וכיום הוא עדיין במעצר, כשעל עתידו מרחף צל כבד של בקשות הסגרה.

לעומתו, סם בנקמן פריד נמצא במעצר בית נח בהרבה, אך כנגדו תלויים מספר דו ספרתי של אישומים על ידי 3 מאשימות שונות, ביניהם אישומים פליליים מטעם משרד המשפטים.

השופט המחוזי אנדרו קרטר, פסק כי איש העסקים רג'י פאולר (64), ייענש ב-6 שנים ו-3 חודשים בכלא בסוף חודש יוני, בשל מעורבותו בניהול "קריפטו קפיטל קורפ", בנק צללים ששירת חברות קריפטו, אשר המערכת הבנקאית סירבה לפתוח להן חשבונות בנק, וכן בשל היעלמות מאות מליוני דולרים.

רשויות החוק במספר מדינות הקפיאו חשבונות בנק שהיו שייכים לבנק הצללים בשווי של מעל 800 מליון דולר, חלקם כספי לקוחות זירות למסחר בקריפטו ואחרים הם כספי מאפיה דרום אמריקאית.

לפי הפסיקה, פאולר פתח מעל 60 חשבונות בנק ברחבי העולם בתואנות שווא של עסקי נדל"ן, כדי לנהל הפקדות ופדיונות בעבור חברות קריפטו ולקוחות אחרים. לפאולר היו שני שותפים ישראלים – עוז יוסף ואחותו רביד יוסף, שלא נתפסו מעולם. ב2019 הוגשה נגד רביד כתב אישום ביחד עם פאולר. רביד אותרה בישראל, על בסיס דירוגי גוגל שהשאירה, אך מאז חדלה להשאיר שובל דיגיטלי אחרי שנחשפה לפרסום לגביה.

Hi. I’ve been looking more into Ravid Yosef. Her last start up was a self-cleaning gym bag called “Paqsule.” She was listed originally as a founder. I have reached out to the new company, “PaqTech,” to see if they have any contact information. pic.twitter.com/dEypaTZhES — H.E. Cas Piancey (@CasPiancey) November 19, 2019

השקעות ההון סיכון בקריפטו מתרסקות

סקירה מהמגזין FORUTUNE מתארת את ההתרסקות של השקעות ההון בחברות קריפטו, בצורה קשה יותר מאשר דעיכת ההשקעות בהיי-טק. בשנים 2018-19 הושקעו קצת מעל 3 מיליארד דולר בכל שנה בתחום, כשב-2020 חל זינוק ל-5.5 מיליארד דולר. ב-2021 היה מדובר ב-14.4 מיליארד, והשיא היה ב-2022: 21.6 מיליארד דולר של השקעות בשנה, שבה גם קרסו שווקי הקריפטו בעולם בסדרה של תרמיות ומפולות דומינו. השנה ההשקעות התרסקו ל-500 מיליארד דולר בלבד. בקצב הזה, הירידה השנתית תסתכם בסוף השנה במעל 90%.

this is the funniest cryptocurrency graph I've seen today pic.twitter.com/AeRVUsJUeZ — your #1 source for absurdist true crime ???? ???????? ???? (@davidgerard) June 4, 2023

למרות השקעות העתק, תעשיית הקריפטו לא הצליחה לייצור שום מוצר מועיל לשימושים חוקיים על בסיס טכנולוגיית הבלוקצ'יין. סביר שהכסף כלל לא נועד לפיתוח של מוצרים שימושיים, אלא רק למראית עין של כאלו, כדי להמשיך את ה"הייפ" סביב תופעת הקריפטו, בתקווה למשוך יותר כסף ממשקיעים תמימים, טרנד שבודאות דעך כבר לפני כשנה.

חברות עסקיות מחוץ לתחום קריפטו, כמו הבורסה האוסטרלית, או ענקית המחשוב IBM ואחרות שביצעו ניסויים או השיקו שירותים על בסיס הטכנולוגיה, סגרו אותם לאחר הפסדים כספיים משמעותיים.

אין שימוש חוקי ומועיל לבלוקצ'יין או לקריפטו

גם אם ההשקעות היו ממשיכות, לא סביר שיש ביכולתן להמציא משהו מועיל. טכנולוגיית הבלוקצ'יין איננה יעילה יותר מטכנולוגיות אחרות, יקרה הרבה יותר מהן לתפעול ולא פותרת בעיות שבאמת רלוונטיות ל-99% מהאוכלוסיה, אלא בעיות של מיעוט קיצוני בעל השקפה ליברטריאינית – כמו כיצד ניתן לבסס מערכת פיננסית כספים ללא מתן סמכות לגוף מתכלל מרכזי לנהל את השוק, שאמור להתנהל על בסיס מבוזר. במילים אחרות, איך אפשר לנהל מערכות תשלומים או מסחר, מבלי לאפשר למדינה לגבות מסים.

לא רק שלא מדובר בבעיה חברתית אמיתית, אלא שגם המסחר בקריפטו מתנהל בפועל עם שליטה מרכזית. גם שליטה זו אינה יעילה, כי עליה לממן כל החסרונות היקרים של שימוש בטכנולוגיה מבוזרת ושל הכשלת הביזור שלה.

חברת ביננס שולטת במסחר, "לוויתנים" וקרנות הון סיכון שולטות באחזקות בנכסי קריפטו, כשהמחזיקה הגדולה ביותר בביטקוין היא ממשלת ארצות הברית. 3 קבוצות שולטות ב70% מיכולת הכריה של מטבע הביטקוין, 4 מפתחים בלבד שולטים בעדכוני הקוד. למטבע את'ר יש תאגיד מייסד בעל שליטה בפועל בקוד ומסביבו יש שליטה אפקטיבית על הממשקי השימוש באת'ר של חברת INFURA.

ממש אותם מונופולים ששולטים במסחר בכסף רגיל, רק יקרים יותר, יעילים פחות ועם נטיה עקבית לרשלנות פלילית במקרה הטוב, ותרמית מתוכננת מראש במקרה הרווח.