הפדרל ריזרב יחייב בנקים אמריקאיים באישור מראש בחשיפה לקריפטו

הפדרל ריזרב הוציא אתמול (שישי) הודעת פיקוח חדשה המאלצת קבלת אישור כתוב מראש, בטרם יוכל בנק אמריקאי לקחת חלק בפעילות הקשורה בטוקנים של קריפטו. ההודעה יצאה בסמיכות זמנים להכרזה של חברת PAYPAL על השקת טוקן קריפטו צמוד לדולר. לפי ההנחיות החדשות, כדי לקבל אישור, על הבנק להראות את יכולתו לנהל מספר סוגי סיכונים: סיכונים תפעוליים, סיכוני הונאת לקוחות, סיכוני התקפות סייבר, סיכוני מימון מנוגד לחוק וסיכוני נזילות.

חברת בית הנבחרים מקסין ווטרס, החברה בוועדת השירותים הפיננסיים בקונגרס, הביעה גם כן ביקורת על ההשקה של PAYPAL, בטרם נקבעה מסגרת אסדרה לטוקני קריפטו צמודי דולר.

הצעת חוק בנושא נחסמה לאחרונה בשל התנגדות מממשל ביידן לקידומה. הצעות אסדרה לקריפטו זוכות לתמיכה בעיקר בקרב הרפובליקנים, אך גם בקרב מספר חברי קונגרס דמוקרטים.

לפי הילארי ג' אלן, פרופסור למשפטים שמתמחה ברגולציה פיננסית, הצעות אלו מבוססות על הנחה שגויה, לפיה לקריפטו יש תועלת, ואילו הבעיות הרבות שסובבות מטבעות קריפטו נובעות מהיעדר אסדרה בחוק. לדעתה, מדובר בטכנולוגיה בעלת חסרונות רבים שמוטבעים בה, ללא יכולת תיקון, ומוטב להטיל עליה איסורים, מאשר להסדיר אותה, משום שהיא גורמת לנזקים משמעותיים לציבור המשקיעים, אך כושלת ביצירת תועלת חברתית כלשהי.

פעילים בשוק הקריפטו, מכנים את הגישה הרגולטורית של הפדרל ריזרב כ"מבצע חנק 2.0", בהמשך למדיניות של חנק תעשיית ההימורים באינטרנט בעבר. לפי ניתוח זה, לא מדובר על הכרזה של קריפטו כבלתי חוקי, אלא על יצירת מכבש לחצים על גופים פיננסיים מסורתיים להימנע מכל זיקה לתחום, מה שחונק בפועל חברות קריפטו מהשגת גישה לבנקאות רגילה באופן חוקי.

תיאוריה זו מקבלת חיזוק בכך שהשנה נסגרו קרוב ל-100 קרנות השקעה בקריפטו, מתוך כ-700 קרנות פעילות, בעיקר עקב הכבדה רגולטורית. בתעשיית הקריפטו מנהלים מאבק נגד המגמה, תוך גיוס הרבה חברות השקעה מסורתיות להגיש עשרות בקשות משודרגות להשקת קרנות סל הצמודות לנכסי קריפטו כמו ביטקוין או את'ר, לפי המחיר המיידי (spot) שלהם, בכוונה להתגבר על רשימת ארוכה של סעיפי התנגדות של רשות ניירות הערך לאישור קרן סל כזו בעבר.

Every single one of the Top 15 best performing equity ETFs this year is crypto-related. $WGMI leading way w +227%. Finally attracting flows too, altho pretty modest considering these perf numbers. This is part of our monthly Crypto ETF Report via @JSeyff & @SirYappityyapp pic.twitter.com/iPIHhH82Jr

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 10, 2023