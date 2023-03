מפולת נוספת בקריפטו: לראשונה חלה ירידה בערך "המטבעות היציבים"

מפולת משמעותית חלה בשווקי הקריפטו ב-2 היממות האחרונות בהובלת ירידות ב"מטבעות יציבים", כאלו שלעולם לא אמורים לאבד מערכם – בזכות מנגנון הצמדה לנכס רגיל. הטוקן USDC איבד כ-10% מערכו, בדומה למרבית ה"מטבעות היציבים" בקריפטו שאיבדו מיציבותם. אפליקציית המסחר רובין הוד הקפיאה את המסחר ב-USDC היום (שבת). גם חברת קוינבייס, המחזיקה העיקרית ב-Circle, שמנפיקה את ה-USDC, הפסיקה להמיר USDC לדולרים. לטענתה, אין קשר למצב בשוק, אלא בשל סגירת הבנקים השגרתית בסופי השבוע.

We are temporarily pausing USDC:USD conversions over the weekend while banks are closed. During periods of heightened activity, conversions rely on USD transfers from the banks that clear during normal banking hours. When banks open on Monday, we plan to re-commence conversions.

— Coinbase (@coinbase) March 11, 2023