תעשיית הקריפטו מנסה לצאת מהמפולת עם הצעות חוק שעלולות לפגוע בפנסיות

תעשיית הקריפטו בצרות, ומנסה לחלץ את עצמה ממשבר דרך קידום מספר הצעות חוק בארצות הברית שהגיעו לשלב האישור, רחוק יותר מכל הצעה אחרת עד כה.

הצרות בתחום נובעות ממנוסת הון משוק הקריפטו החל מאפריל 2022. קרש הצלה אפשרי לתעשייה מגיע בדמות הצעות חוק שמקודמות בקונגרס האמריקני, ונועדו ליצור רגולציה מקלה על מסחר בקריפטו לעומת מוצרים פיננסיים אחרים. אם ההצעה תעבור, עשויה להתחולל צמיחה בחברות הקריפטו, בזכות הזרמה משמעותית של הון מקרנות השקעה וגופים מוסדיים, כולל אלו המנהלים חסכונות פנסיה. מהצד השני, כספי הציבור עשויים לשאת בסיכון מוגבר, היות ומדובר בשוק תנודתי ביותר, הסובל מחולשות טכנולוגיות משמעותיות ורווי מעשי שוד דיגיטליים.

הצעת החוק בנושא כבר עברה את ועדות הקונגרס ובעלת סיכוי סביר לעבור בבית הנבחרים בזכות תמיכה משמעותי בקרב הרפובליקנים, לצד תמיכה מסוימת של נציגים דמוקרטיים. האתגר המשמעותי יותר נמצא בסנאט, שם לדמוקרטים משקל גדול יותר. בממשל ביידן מסתייגים מאוד מהצעת החוק וסבורים שהיא תזיק יותר מאשר תועיל, גם לאור דו"ח ביקורתי ביותר שפורסם על התעשייה בתחילת השנה. הצעות חוק לאסדרת שוק הקריפטו תוך מתן הקלות מכילות מימד אירוני. מטבעות קריפטו פותחו במקור על ידי מפתחים בעלי נטיות ליברטריאניות קיצוניות, המתנגדות לממשל, לרגולציה ולכל צורה של פיקוח מטעם המדינה. ואכן, רגולטורים בכל העולם מתקשים להתערב בשוק הקריפטו, אפילו לצורך מניעת פשעים כמו הלבנת הון ומימון טרור. חברות קריפטו ממוסדות השקיעו מאמצי לובי אדירים בקרב פוליטיקאים אמריקאיים על מנת להסדיר כללים ברורים לשוק, במטרה ליצור רף פיקוח נמוך יותר מזה של שוק ניירות הערך הרגילים, והתחמקות מפיקוח של רשות ניירות הערך האמריקנית, ה-SEC.

לאחר שנים של הזנחת התחום, שאפשרה למיליוני משקיעים להפסיד מיליארדי דולרים בקריפטו, ה-SEC החלה לאכוף בקצב גובר את החוקים נגד חברות קריפטו, כולל הגשת תביעות נגד סם בנקמן פריד מייסד FTX, אלכס משינסקי מייסד צלסיוס וחברות הקריפטו ג'מיני, קוינבייס, ביננס ואחרות.

בשבוע שעבר, 2 הצעות חוק כאלו עברו בעדת השירותים הפיננסיים של הקונגרס, אחת מהן בעלת תמיכה נרחבת יחסית ביוזמת ועדת החקלאות. אין שום קשר בין חקלאות לקריפטו, אלא שתחום החקלאות היה חלוץ המסחר בחוזים עתידיים על סחורות חקלאיות וחברות הקריפטו מעדיפות מעטפת הגנות לקוח מינימליות, כפי שמקובל בשוק הסחורות העתידיות, עליו מפקחת ועדת ה-CFTC, שתקני כח האדם והתקציב שלה קטנים בהרבה מאלו של ה-SEC.

הצעת החוק מציעה פטור מהגדרת 'נייר ערך' לשלל נכסי קריפטו, בהתאם לאינטרס של חברות הקריפטו.

הפרופסור למשפטים הילארי ג' אלן, המתמחה ברגולציה פיננסית, סבורה כי הצעת החוק מיותרת, ומקודמת על ידי לוביסטים של חברות קריפטו, תוך גרימת נזק אפשרי לציבור הרחב.

החשש הגדול ביותר אותו מתארת אלן, הוא לא מזרימה מחודשת של משקיעים קטנים לשוק הקריפטו, אלא דווקא ממשקיעים מוסדיים, כולל קרנות פנסיה, שהחשיפה שלהם לתחום עד כה הייתה מינימלית. כך, הקריסה בשווקי הקריפטו בשנה שעברה לא גורמת לזעזועים בשאר המערכת הפיננסית הגשרים המעטים ששוררים ביניהן כיום. לעומת זאת, אם החוק יעבור, אלן מתריעה כי גופים גדולים ישאפו להעביר נכסים פיננסיים קיימים למתכונת של נכס קריפטו, כדי להנות מרגולציה מקלה והוצאות פחותות על עמידה בדרישות החוק.

Rs on House FS and Ag Cttees have dropped text of their digital asset market structure bill, which they’re rushing into markup next week. There are many reasons to pump the brakes on this bill, and I’ll discuss some in this thread. But first – what’s really driving the rush?

