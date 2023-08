תוך פחות משבוע: מטבע הקריפטו איבד כ-12% מערכו

מטבע הביטקוין השלים נפילה של כמעט 12% בשבוע, לצד גל שמועות על צרות מעמיקות בחברות למסחר בקריפטו. רוב המסחר בקריפטו נעשה בזירת המסחר ביננס, המואשמת בתביעות אזרחיות בארצות הברית בהונאה וגם נמצאת תחת חקירה פלילית. ביננס מנותקת למעשה מהדולר וגם ממטבע היורו, כך שהדרך היחידה לחלץ מתוכה נכסים היא באמצעות ארנק קריפטו, וממנו לנסות לממש את הנכס בזירה אחרת, שמצבה יציב יותר.

נסיונות למשוך יתרות במטבע היורו בזירת ביננס נכשלו, כשהחברה מציעה שימוש בנתיב עוקף, שנקרא P2P. בשיטה זו, הכסף עובר ישירות בין הלקוחות, כשביננס אמורה לבצע את הזיכוי והחיוב ביתרות הקריפטו במקביל, מבלי שהיא נוגעת כלל בכסף של המשתמשים.

Binance has shut down withdrawals of actual money from their exchange and has no timeframe for when you can get actual money back.

Not to worry, you can buy crypto which will pump and dump as you’re trying to get your money back. pic.twitter.com/tyLRlllok6

— Things Sam is Freaking Out About (@Bitfinexed) August 21, 2023