הקשר לטראמפ וההורים שהסתבכו: היום ייפתח משפטו של סם בנקמן פריד, החשוד בהונאת קריפטו

משפטו של סם בנקמן פריד, מייסד זירת המסחר בקריפטו FTX באיי הבהאמה, ייפתח היום (שלישי) בניו-יורק. זירת המסחר הפופולרית שהקים, קרסה לאחר פער של מיליארדי דולרים בין הנכסים להתחייבויות. בנקמן פריד כיום עצור בברוקלין, בעודו מנסה להתכונן לשבעה אישומים פדרליים, ובכללם הונאת משקיעים, הונאת לקוחות, הונאת ניירות ערך, הונאה בנקאית והלבנת הון שמסתכמות במיליארדי דולרים.

בנקמן פריד (31), זכה להשקעות של 2 מיליארד דולרים מעשרות קרנות ידועות בוול-סטריט וברחבי העולם, שהעניקו שווי לכאורי של עשרות מיליארדי דולרים ל-FTX, שווי שהתאדה לחלוטין. בטרם הקריסה, בנקמן פריד נהנה מחברתם של פוליטיקאים לשעבר ולוביסטים בהווה כמו ביל קלינטון וטוני בלייר, השתתף בשימועים בוושינגטון לגבי רגולציית הקריפטו ודאג לתרום לפוליטיקאים משני הצדדים כדי לקדם את האינטרסים שלFTX .

אתמול פורסם ראיון בתכנית "60 דקות" עם מחבר הביוגרפיה של בנקמן פריד, הסופר מייקל לואיס, ובו סיפר לואיס כי מי שייפתח משפטו היום שקל להציע לדונלד טראמפ כ-5 מיליארד דולר, על מנת שיסכים לבטל את ריצתו המחודשת לנשיאות ב-2024. לפי לואיס המגעים בין הצדדים פסקו, רק כשz FTX-קרסה ולבנקמן פריד כבר לא היה את הכסף להציע לטראמפ.

lol what??

SBF was trying to pay Trump $5 billion not to run again. pic.twitter.com/ffbmfI3R9F

— Brad Michelson (@BradMichelson) October 2, 2023