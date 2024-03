הביטקוין נסחר בקרוב ל-62,000 דולר ומגביר סיכונים לסביבה ולכלכלה

הביטקוין נסחר בשווי של כ-62,000 דולר, ומתקרב לשיא של נובמבר 2021, שעמד על קרוב ל-70,000 דולר, מה שמגביר סיכונים לסביבה בשל כריית ביטקוין. לפי כלכלנים מהבנק האירופי המרכזי, הסיכון הנוסף הוא סיכון כלכלי, כאשר השווי של הביטקוין לא נתמך בשום הכנסה עתידית אפשרית, כמו בנכסים פיננסיים מקובלים. ככל שהמסחר בביטקוין מתרחב, גדל הנזק האפשרי לכלל החברה מהתרסקות שלו, כשאין שום מנגנון כלכלי שיכול לתמוך בשווי שלו, פרט לדינמיקת הבועה.

אישור קרנות הסל (ETF) למסחר בביטקוין בשוק ההון האמריקאי הן כיום הקטר שמושך את שער הביטקוין כלפי מעלה, ומקור אספקה ודאי של דולרים אמיתיים לשוק הקריפטו, שרווי טוקני קריפטו צמודי דולר מפוקפקים, שאי אפשר לדעת מה הגיבוי שלהם בנכסים דולרים אמיתיים.

כבר ביום שישי האחרון, המאזן המצרפי של קרנות הסל החדשות כלל תוספת של יותר מ-300,000 מטבעות ביטקוין תוספתיים בהשוואה למאזן בעת השקתן. מדובר בהזרמה של כ-7 מיליארד דולר חדשים לשוק. זה אומר שמחזיקי ביטקוין קודמים מכרו סכום כזה של מטבעות ויכלו לקבל תמורתו גישה לכסף אמיתי, ולא רק לטוקנים צמודי דולר בקריפטו.

Blackrock +3,295 BTC

Fidelity +1,033 BTC

GBTC -870 BTC

Netflow for all ETFs: +4,573 BTC in the last 24 hours

